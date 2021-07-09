Открытое Акционерное Общество "Сибэкспоцентр"

|АКТИВ
|код показателя
|На 31 декабря 2020 г.
|На 31 декабря 2019 г.
|На 31 декабря 2018 г.
|1
|2
|3
|4
|5
|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|Нематериальные активы
|1110
|460
|503
|528
|Результаты исследований и разработок
|1120
|-
|-
|-
|Нематериальные поисковые активы
|1130
|-
|-
|-
|Материальные поисковые активы
|1140
|-
|-
|-
|Основные средства
|1150
|6 579
|7 857
|9 405
|Доходные вложения в материальные ценности
|1160
|-
|-
|-
|Финансовые вложения
|1170
|-
|-
|-
|Отложенные налоговые активы
|1180
|5637
|999
|946
|Прочие внеоборотные активы
|1190
|-
|-
|-
|Итого по разделу I
|1100
|12 675
|9 358
|10 880
|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|Запасы
|1210
|1 052
|1 044
|322
|Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|1220
|-
|-
|-
|Дебиторская задолженность
|1230
|898
|1 766
|956
|Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
|1240
|13 433
|35 908
|36 949
|Денежные средства и денежные эквиваленты
|1250
|10 734
|641
|656
|Прочие оборотные активы
|1260
|100
|76
|159
|Итого по разделу II
|1200
|26 217
|39 432
|39 043
|БАЛАНС
|1600
|38 893
|48 790
|49 923
|ПАССИВ
|III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
|Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
|1310
|23 953
|23 953
|23 953
|Собственные акции, выкупленные у акционеров
|1320
|-
|-
|-
|Переоценка внеоборотных активов
|1340
|-
|-
|-
|Добавочный капитал (без переоценки)
|1350
|-
|-
|-
|Резервный капитал
|1360
|3 593
|3 593
|3 593
|Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|1370
|(10 360)
|10 306
|12 408
|Итого по разделу III
|1300
|17 185
|37 852
|39 954
|IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|Заемные средства
|1410
|-
|-
|-
|Отложенные налоговые обязательства
|1420
|600
|555
|544
|Оценочные обязательства
|1430
|-
|-
|-
|Прочие обязательства
|1450
|-
|-
|-
|Итого по разделу IV
|1400
|600
|555
|544
|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|Заемные средства
|1510
|8 685
|-
|-
|в том числе проценты по кредиту
|76
|-
|-
|Кредиторская задолженность
|1520
|10 537
|9 861
|7 572
|Доходы будущих периодов
|1530
|-
|-
|-
|Оценочные обязательства
|1540
|1 886
|522
|1 853
|Прочие обязательства
|1550
|-
|-
|-
|Итого по разделу V
|1500
|21 108
|10 382
|9 425
|БАЛАНС
|1700
|38 893
|48 790
|49 923
Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 г. (тыс. руб.)
|Наименование показателя
|код показателя
|За январь - декабрь 2020г.
|За январь - декабрь 2019г.
|1
|2
|3
|4
|Выручка
|2110
|25 728
|68 148
|Себестоимость продаж
|2120
|(35 549)
|(53 233)
|Валовая прибыль (убыток)
|2100
|(9 821)
|14 915
|Коммерческие расходы
|2210
|(47)
|(64)
|Управленческие расходы
|2220
|(16 545)
|(16 048)
|Прибыль (убыток) от продаж
|2200
|(26 413)
|(1 197)
|Доходы от участия в других организациях
|2310
|-
|-
|Проценты к получению
|2320
|757
|1 430
|Проценты к уплате
|2330
|(76)
|-
|Прочие доходы
|2340
|3 564
|2 048
|Прочие расходы
|2350
|(3 087)
|(4 298)
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|2300
|(25 255)
|(2 017)
|Налог на прибыль
|2410
|4 594
|(81)
|В т.ч. текущий налог на прибыль
|2411
|-
|(122)
|В т.ч.отложенный налог на прибыль
|2412
|4 594
|41
|Прочее
|2460
|(5)
|(4)
|Чистая прибыль(убыток)
|2400
|(20 666)
|(2 102)
|СПРАВОЧНО:
|Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
|2510
|-
|-
|Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
|2520
|-
|-
|Совокупный финансовый результат периода
|2500
|(20 666)
|(2 102)
|Базовая прибыль (убыток) на акцию
|2900
|-
|-
|Разводненная прибыль (убыток) на акцию
|2910
|-
|-