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Открытое Акционерное Общество "Сибэкспоцентр"

АКТИВ код показателя На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г.
1 2 3 4 5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
Нематериальные активы 1110 460 503 528
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 6 579 7 857 9 405
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -
Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 5637 999 946
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу I 1100 12 675 9 358 10 880
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
Запасы 1210 1 052 1 044 322
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - -
Дебиторская задолженность 1230 898 1 766 956
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 13 433 35 908 36 949
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 10 734 641 656
Прочие оборотные активы 1260 100 76 159
Итого по разделу II 1200 26 217 39 432 39 043
БАЛАНС 1600 38 893 48 790 49 923
ПАССИВ        
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ        
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 23 953 23 953 23 953
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
Резервный капитал 1360 3 593 3 593 3 593
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (10 360) 10 306 12 408
Итого по разделу III 1300 17 185 37 852 39 954
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Заемные средства 1410 - - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 600 555 544
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 600 555 544
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Заемные средства 1510 8 685 - -
в том числе проценты по кредиту   76 - -
Кредиторская задолженность 1520 10 537 9 861 7 572
Доходы будущих периодов 1530 - - -
Оценочные обязательства 1540 1 886 522 1 853
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 21 108 10 382 9 425
БАЛАНС 1700 38 893 48 790 49 923

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2020 г. (тыс. руб.)

Наименование показателя код показателя За январь - декабрь 2020г. За январь - декабрь 2019г.
1 2 3 4
Выручка 2110 25 728 68 148
Себестоимость продаж 2120 (35 549) (53 233)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (9 821) 14 915
Коммерческие расходы 2210 (47) (64)
Управленческие расходы 2220 (16 545) (16 048)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (26 413) (1 197)
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 757 1 430
Проценты к уплате 2330 (76) -
Прочие доходы 2340 3 564 2 048
Прочие расходы  2350 (3 087) (4 298)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (25 255) (2 017)
Налог на прибыль 2410 4 594 (81)
В т.ч. текущий налог на прибыль 2411 - (122)
В т.ч.отложенный налог на прибыль  2412 4 594 41
Прочее 2460 (5) (4)
Чистая прибыль(убыток)  2400 (20 666) (2 102)
СПРАВОЧНО:      
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - -
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -
Совокупный финансовый результат периода 2500 (20 666) (2 102)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

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