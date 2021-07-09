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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области
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Как «Иркутск-Сити» стал визитной карточкой делового Иркутска, и что в нем появится завтра [09.07.2021]Александр Курепов – о том, как с 2007 года в центре города создается место для работы и жизни
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Открытое Акционерное Общество "Сибэкспоцентр" [09.07.2021]664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 253-А Вид экономической деятельности: организация конференций и выставок Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г. (тыс. руб.)
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 02.07.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [09.07.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 02.07.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [09.07.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 02.07.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [09.07.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Такого вы еще не видели». В Австрийском квартале Хрустального Парка появятся дуплексы со «вторым светом» [08.07.2021]Начались продажи квартир в новом Австрийском квартале микрорайона Хрустальный Парк на Байкальском тракте. Главной «фишкой» нового квартала стали дуплексы со «вторым светом». Для первых покупателей в ближайший месяц будут действовать специальные условия.
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«Эстетика важна, но сначала – функционал». 5 вопросов дизайнеру интерьеров в «Патроны Парке» [07.07.2021]«Удобство и красивая картинка – гораздо лучше, чем просто красивая картинка», – убеждена Елена Валова, руководитель Meta_Estate_Studio (входит в коммерческое партнерство Meta_Estate). Архитектурно-дизайнерское бюро, которым она управляет, уже не первый год помогает покупателям домов в «Патроны Парке» воплощать в жизнь свои мечты. Как строится взаимодействие с заказчиками? Чем помогает в работе над дизайн-проектом 68-страничный бриф? И почему функционал в дизайне важнее эстетики?
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Как восстанавливают Курбатовские бани и какой будет Цесовская Набережная в Иркутске [01.07.2021]Широко известные с начала ХХ века Курбатовские бани вновь откроются в 2022 году. На современном «жизненном цикле» их дополнят 25-метровый бассейн, пятизвёздочный бутик-отель, рестораны, конференц-залы.
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«Надеемся, что третья волна ковида уже в июле пойдёт на спад» [01.07.2021]Туризм – одна из тех отраслей экономики, которая в числе первых попадает под «молот» ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Однако пока, дополнительные ограничения, которые ввели в регионе в связи со сложной эпидситуацией, практически не коснулись этого направления. Регион открыт для посещения, и пока путешественникам не надо предъявлять никаких справок и QR-кодов. Как на третью волну COVID-19 реагирует иркутский турбизнес, SIA.RU рассказал операционный директор ООО «Гранд Байкал» Вадим Каретников.
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«Нас и ограничивать не надо, у нас в регионе и так рестораны – полупустые» [01.07.2021]История с ковидными ограничениями в Иркутской области обрастает подробностями. Так в региональном правительстве уже рассматривается вопрос введения QR-кодов для вакцинированных граждан. Власть утверждает, что с таким предложением выступили сами представители бизнеса, в частности, фитнес индустрии.
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«Локдаун может временно стабилизировать ситуацию, но не решить проблему, а отложить ее» [30.06.2021]Руководитель отеля «Ибис» – о ситуации, которая складывается в Иркутской области в сфере гостеприимства на фоне новых ограничений из-за COVID-19.
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«В ситуации с ковидом никто не виноват: есть вирус и волны будут повторяться» [29.06.2021]Павел Поляков, председатель Байкальской ассоциации рестораторов, рассказал, что думает о ситуации, которая складывается в сфере общепита Иркутской области.
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VII Байкальский саммит РГУД пройдет 21-22 июля в Иркутске онлайн [23.06.2021]Тема саммита в этом году - "Девелопмент новой реальности". В программе - выступления профессионалов из разных городов страны и роуд-шоу проектов иркутских девелоперов.
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В ЖК «Сибиряков» стартуют продажи квартир с дизайнерской отделкой [21.06.2021]Теперь у будущих жителей жилого комплекса есть выбор: делать ремонт самим или переехать через несколько дней после приемки квартиры в готовое жилье.
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«Мы работаем для того, чтобы люди становились счастливее» [11.06.2021]Екатерина Прядко, «Гранд-Строй», – об актуальной архитектуре, комфортной среде и творчестве застройщика
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«Переехали в «Патроны Парк» из-за кота». Истории первых жителей посёлка [11.06.2021]Иркутяне Константин и Лариса Усольцевы – загородные жители со стажем. В «Патроны Парк» они переехали прошлым летом из соседнего дачного поселка. Устали от разнобоя в архитектуре и шумных соседей. Чем привлек «дом в лесу»? Как выбирали проект? И какую роль в принятии решения о переезде сыграл кот?
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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области [11.06.2021]
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Информационное сообщение [11.06.2021]АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 30.06.2021 аукциона, с открытой формой подачи предложений о цене имущества, по продаже имущества «Территория РСУ» в составе следующих объектов
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Информационное сообщение [11.06.2021]АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 30.06.2021 аукциона, с открытой формой подачи предложений о цене имущества, по продаже имущества «Нежилое здание с земельным участком» (Пошивочная)» в составе следующих объектов
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Информационное сообщение [11.06.2021]АО «Международный Аэропорт Иркутск» информирует о проведении 30.06.2021 аукциона, с открытой формой подачи предложений о цене имущества, по продаже имущества «Насосная станция» в составе следующих объектов