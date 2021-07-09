Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 02.07.2021 г. (тыс. руб./кв. м)

«Надеемся, что третья волна ковида уже в июле пойдёт на спад»

Туризм – одна из тех отраслей экономики, которая в числе первых попадает под «молот» ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Однако пока, дополнительные ограничения, которые ввели в регионе в связи со сложной эпидситуацией, практически не коснулись этого направления. Регион открыт для посещения, и пока путешественникам не надо предъявлять никаких справок и QR-кодов. Как на третью волну COVID-19 реагирует иркутский турбизнес, SIA.RU рассказал операционный директор ООО «Гранд Байкал» Вадим Каретников.