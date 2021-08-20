Байкальский международный форум партнеров пройдет в Иркутске 18-20 августа

Байкальский международный форум партнеров (БМФП) пройдет в Иркутске 18-20 августа. В 2021 году форум проводится во второй раз, его организует Торгово-промышленная палата Восточной Сибири при поддержке Правительства Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской области, Администрации города Иркутска, Торгово-промышленной палаты России.

Главными темами деловой программы форума станут инвестиции в региональные проекты и масштабирование бизнеса в сферах ритейла, интернет-торговли, франчайзинга, международной торговли, развитие цифровой экономики и проблемы легализации майнинга, а также новые вызовы для бизнеса в лесной сфере.

В рамках форума запланировано оглашение Инвестиционного послания Губернатора Иркутской области. В настоящее время ведется предварительный сбор резюме инвестиционных проектов, которые рассмотрит экспертная группа специалистов ведущих банков и фондов.

Участие в БМФП – 2021 примут представители органов власти всех уровней, дипломатических ведомств, банковских институтов, бизнес-объединений и экспортоориентированных компаний России, Китая, Кореи, Монголии, Германии, Республики Беларусь и других стран.

Партнерами БМФП - 2021 выступают Байкальский банк ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ГК «Форус», Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», крупнейшие предприятия и организации – члены палаты, представители СМИ.

Отличительной особенностью БМФП – 2021 является индивидуальная работа по привлечению потенциальных партнеров на b2b-переговоры, которая сфокусирована на регионах Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, стран СНГ и Юго-Восточной Азии.



Регистрация на Байкальский международный форум партнеров по ссылке.