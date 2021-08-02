«Туризмом на Байкале интересуются все – от Казакевича до Дерипаски»

В сфере туризма сложилась уникальная ситуация, которая, по мнению экспертов, дает инвесторам особый шанс: на рынке идет «передел», он активно меняется, а весь мир и Россия вынуждены смотреть в сторону так называемой ESG-повестки. Байкал здесь имеет колоссальное значение. О проблемах и возможностях, о том, что нужно сделать, чтобы индустрия развивалась, рассказали участники VII Байкальского саммита РГУД.

«Ковидная ситуация развила тренд на внутренние путешествия»

Александр Курепов, руководитель Байкальского представительства РГУД:

– По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, доля туризма в мировом валовом продукте составляет 3,5%, а с учетом сопутствующих отраслей превышает 10%. В европейских странах доля туризма составляет от 4 до 8%, а c учетом сопутствующих отраслей может превышать даже 15%. В России эта доля пока намного меньше, но ковидная ситуация развила тренд на внутренние путешествия и открыла большие возможности. Мы видим и внимание правительства, всех уровней власти к отрасли. Для развития туризма у нас есть все предпосылки: наша страна богата культурным и историческим наследием, у нас много природных памятников, уникальных мест.

«Нам нужен ТОР для Забайкалья, Бурятии и Иркутской области»

Алексей Волков, президент Общенационального cоюза индустрии гостеприимства (Москва):

– Внутреннему туризму в развитых странах уделяли внимание уже давно, и действительно, доля туризма в валом продукте этих стран намного выше, чем в России. Причем не только от туризма, но и от связанных с ним отраслей. Мы таких отраслей в России насчитали 118. Недавно к ним присоединился гольф, до этого – ассоциация лоскутного шитья России, строители, инвесторы, перевозчики, круизные компании и многие другие.

Байкал сегодня – самая интересная дестинация, в которую, кроме Москвы и Сочи, все хотят приехать. Это бренд номер один в мире с точки зрения дестинации. Буквально вчера мы общались с коллегами по развитию Дальнего Востока и Арктики и пришли к выводу, что нам нужен ТОР (территория опережающего развития). При этом общий, с участием Забайкалья, Бурятии, Иркутской области, тогда инвестиции в индустрию гостеприимства будут наиболее эффективными.

Коронавирус дал возможность по-другому взглянуть на индустрию гостеприимства. Стало ясно, насколько экономика целых субъектов РФ, связанных с туризмом и курортной сферой, зависима. Мы взяли курс на продвижение понятия гостеприимства, его формализацию, проводим конкурс «Мастера гостеприимства». Кадры решают все, а сегодня в индустрии их колоссальный дефицит – от линейного до управленческого персонала.

Также мы выходим в Минфин с предложением полностью обнулить или сделать 10% по НДС для гостиниц. Для ресторанов и общепита нам удалось решить этот вопрос, а вот что касается гостиниц и средств размещения – пока нет. Надеюсь, что нас услышат. Пилотными регионами для апробации новшества предлагаем взять как раз Дальний Восток и ТОР, который предлагаем создать на Байкале.

Рассчитываем, что инвестиции, которые приходят в регионы, будут считаться не с момента того, как подписано инвестиционное соглашение, а с того момента, когда создан объект, построена гостиница, ресторан. Этот вопрос мы также прорабатываем.

Сейчас самый главный тренд в туризме, наверное, – это толерантность к изменениям. Во времена перемен надо уметь диверсифицировать свои услуги, свой турпродукт, научиться его упаковывать. Если вы не умеете продвигать его в соцсетях, просто потому, что вас там нет, значит, у вас нет туристического продукта. Волн будет еще много, надо быть готовым к любым изменениям.

«Успех Краснодарского края можно повторить»

Алексис Фейя, Директор по развитию IHG в России, СНГ, Украине, Грузии и Прибалтике, IHG – InterContinental Hotels Group (Москва) (входит в топ-5 международных операторов гостеприимства, планирует строительство гостиницы Holiday Inn в Иркутске):

– Если в России ситуация с коронавирусом обострилась только в марте 2020 года, то в Китае она начала развиваться задолго до этого. У нас порядка 500 отелей в КНР, поэтому, когда пандемия пришла в Россию, мы уже хорошо представляли, что будет дальше.

Пандемия вызвала кризисные явления в гостиничной сфере, но в то же время положительным моментом было то, что все поняли, каким потенциалом обладает внутренний туризм. В Краснодарском крае после отмены ограничений спрос на гостиницы со стороны россиян вырос в разы. Этот потенциал нужно развивать. И я уверен, что успех Краснодара можно повторить и в Калининграде, и в других крупных российских городах. Мне известно, что количество поездок на Байкал, на Камчатку тоже увеличилось.

Приятно отметить и положительные сдвиги в действиях российских властей, которые пытаются поддерживать и развивать отрасль. Это касается и субсидий на строительство и реконструкцию гостиниц, и снижения НДС, которое сейчас обсуждается в отрасли.

«Меры поддержки небольших отелей должны появиться в августе»

Елена Лысенкова, заместитель главы Ростуризма:

– Коронакризис, конечно, стал вызовом для отрасли. Но в любой проблеме есть возможности. И Россия, однозначно, использует их для развития. Сейчас активно набирает обороты госпрограмма поддержки инвесторов гостиничного бизнеса через субсидирование процентной ставки (постановление 141). По условиям программы льготные кредиты предоставляются на строительство новых гостиниц, реновацию старых; под постановление также попадают санаторно-курортные объекты и многофункциональные комплексы. Срок кредитования – до 15 лет, ставка – 3-5%. До середины августа идет процесс аккредитации банков. Хочу сказать, что заявки из Байкальского региона, из Иркутской области уже есть.

Мы получали много вопросов от малого бизнеса в связи с тем, что по постановлению 141 предусмотрена поддержка инвесторов крупных объектов – от 120 номеров. На текущий момент мы вместе с Министерством экономического развития, Корпорацией МСП и банками прорабатываем несколько продуктов для поддержки малого бизнеса. Я надеюсь, в августе мы их получим.

Еще один острый вопрос, который задают регулярно, касается Байкальской правовой аномалии. Его призван решить федеральный закон «О туризме», который находится в разработке.

«Байкал с точки зрения ESG-повестки имеет колоссальное значение»

Наталья Волощенко, директор управления продаж корпоративным клиентам Байкальского банка Сбербанка:

– Мы считаем, что в сфере туризма сейчас сложилась уникальная рыночная конъюнктура, которой необходимо воспользоваться. Не только потому, что идет «передел» рынка, но и потому, что потребности туристов меняются, а весь мир и Россия вынуждены смотреть в сторону так называемой ESG-повестки. Байкал с этой точки зрения имеет колоссальное значение.

На острове Ольхон на Байкале установлена скульптура Даши Намдакова «Хранитель». Очень символично – скульптура показывает всю логику и всю мудрость нашей жизни. Чтобы добраться до нее, надо специально ехать, преодолеть путь. У «Хранителя» есть корни – это история, культура, наши предки, родина. Не зная корней, не заботясь о них, невозможно построить нормальную жизнь. Но при этом мы должны помнить о ветвях, которые растут, это наше будущее, это наши дети. Задача банка – дать жизнь новым веткам, новым инвестиционным проектам. И это новое будущее, действительно, вписывается в ESG-повестку, политику устойчивого развития любого бизнеса с заботой об окружающей среде.

Байкал после Кремля является вторым объектом России, который россияне считают символом нашей страны и единственным нерукотворным объектом. Байкал находится на третьем месте, которые россияне хотели бы посетить, после Крыма и Петербурга. Это накладывает, с одной стороны, ответственность, а с другой – дает колоссальные возможности тем, кто планирует работать в отрасли туризма, учитывая, что к 2030 году рынок продолжит существенно расти. После отмены всех ограничений, конечно, поток перераспределится, но люди уже почувствовали вкус к путешествиям внутри страны, этого не изменить. Поэтому всех, кто сейчас задумывается, делает инвестпроект, призываем посмотреть на Байкальский регион и на туристическую отрасль.

Совсем скоро Сбербанк реализует проекты с нашими партнерами. О туризме сейчас думают все – и известный крупный бизнесмен Олег Дерипаска, и малый бизнес – Анатолий Казакевич. А Сбербанк готов поддержать всех предпринимателей, кто готов развивать туризм на Байкале.