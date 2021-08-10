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«Заезжай и живи». Сергей Никитин о концепции развития микрорайона Юго-Западный

Компания «ВостСибСтрой» в этом году вновь вышла на рынок жилья Иркутска с проектом микрорайона Юго-Западный. 24 июля на стройплощадке заложили символический камень в связи с началом строительства второй серии девятиэтажных домов эконом-класса. Почему именно эконом, в то время как на рынке – устойчивый тренд на жильё комфорт-класса? За счёт чего удаётся разумно снижать себестоимость при растущих ценах? Зачем компания сделала ставку на технологию каркасного домостроения, а не на монолит? На эти и многие другие вопросы Газете Дело ответил руководитель проекта «Юго-Западный» Сергей Никитин.

<p>Сергей Никитин. Фото А. Федорова</p>

Сергей Никитин. Фото А. Федорова

Жильё класса эконом плюс

Сергей, расскажите коротко об истории проекта, который вы реализуете: как он появился, где находится?

– Проект микрорайона Юго-Западный «родом» из проекта «Луговое», который начинался с трёхэтажных домов, потом «подрос» до пяти этажей. И когда «ВостСибСтрой» начал осваивать следующую площадку, было принято решение сделать ребрендинг – дать новому проекту название «Юго-Западный» и возводить дома в 9-этажном исполнении. Первый жилой «квартал» в микрорайоне уже построен полтора года назад – в нём более 500 квартир.

За то время, что проект «Юго-Западный» находился «на паузе», мы подготовились к проектному финансированию, работе по эскроу счетам. Сейчас  дали старт следующей серии – это три 9-этажных дома, 6 блок-секций общей площадью 18 316 кв м, где будет порядка 450 квартир. Это наш первый продукт в многоквартирном сегменте, реализуемый по новым правилам и стандартам. Для нашей компании он совсем небольшой, но мы уже проектируем следующую очередь строительства общей площадью около 26 тыс. кв. метров.

В чём новизна проекта «Юго-Западный» для иркутского рынка?

– В том, что в жильё эконом-класса мы интегрируем максимальное количество элементов комфорт-класса. Это, в частности, закрытые дворы без машин, сквозные подъезды, безбарьерная среда – то есть вход в подъезд с уровня земли, колясочные, лапомоечные для собак. Мы будем и дальше повышать комфортность наших домов, например, в  следующей очереди будут тёплые балконы.

При этом мы стараемся цену за квадратный метр делать оптимальной, чтобы стоимость квартиры оставалась доступной.

Особые условия от банка-партнёра

Вы сказали, что сейчас стройка в Юго-Западном идёт по новым правилам – с применением проектного финансирования и эскроу счетов. С каким банком сотрудничает «ВостСибСтрой»?

– Новые дома в микрорайоне Юго-Западный мы строим в партнёрстве с «Примсоцбанком» – региональным учреждением, головной офис которого находится во Владивостоке. Для банка это тоже первый проект, который он реализуют в жилищной сфере в формате проектного финансирования. Банк искал надёжного партнёра, чтобы выйти на строительный рынок в нашем регионе, и принял решение участвовать в проекте, потому что наше сотрудничество продолжается уже более восьми лет. Этот факт стал ключевым.

<p>Микрорайон Юго-Западный</p>

Микрорайон Юго-Западный

А есть преимущества сотрудничества с нефедеральной финансовой организацией? В чём они выражаются?

– Когда мы планировали получать проектное финансирование, то обращались в три банка: два крупных федеральных, у которых уже есть опыт работы по проектному финансированию, и в «Примсоцбанк». И он по многим позициям предложил нам такие условия, от которых мы не смогли отказаться, в том числе, и по процентной ставке. Потому что чем ниже процентная нагрузка на проект, тем доступнее продукт для конечного потребителя, ведь в итоге за всё платит именно он.

<p>фото А. Федорова</p>

фото А. Федорова

120-я серия: быстрота и надёжность

За счёт чего ещё удаётся снизить себестоимость проекта, но при этом не потерять в качестве?

– Конкурентным преимуществом Юго-Западного можно считать технологию возведения домов: это сборный железобетон, известный как 120-я серия. Для «ВостСибСтроя» она не в новинку, но последние годы мы строили объекты по монолитной технологии: собирали опалубку и заливали каркас и стены непосредственно на стройплощадке.

Однако сейчас на рынке труда сложилась нестабильная ситуация с рабочей силой, в первую очередь, с приезжими кадрами, которые, в основном, и выполняли монолитные работы. Поэтому было принято решение перейти на сборный железобетон. Все конструкции изготавливаются на заводе «Сибавиастрой», а собирают их бригады наших монтажников, что позволяет не зависеть не только от иностранных рабочих, но и от погодных условий. Ведь железобетонный каркас здания намного легче собирать зимой, при отрицательных температурах, чем проводить монолитные работы. Таким образом, мы ускоряем процесс строительства, сроки реализации проекта, меньше платим процентов банку.

<p>Микрорайон Юго-Западный</p>

Микрорайон Юго-Западный

Цифровизация процессов

Как компания «подстраивается» под современные тренды в строительной отрасли, что меняет в своей работе?

 – Безусловно, стремительно меняется всё, в том числе, и в нашей отрасли – от стоимости  стройматериалов до поведения сотрудников как на строительной площадке, так и в офисе, а также потребительского спроса. Свою роль в этом процессе играет и пандемия ковида. И мы должны оперативно реагировать на все вызовы времени.

Так, у нас сейчас внедрена информационная система, которая моделирует и контролирует все процессы – от строительства до продаж. Это разработка отечественных программистов, позволяющая в режиме реального времени отслеживать изменения в стоимости материалов, технологических подключений, выполненных работ, ценах подрядчиков и многое другое.

Второй оцифрованный блок – это продажи. У нас есть программный продукт, который мониторит параметры взаимодействия с клиентами. Полученная информация собирается в единую базу, и мы в режиме реального времени видим, какие квартиры, по какой цене, в какой части дома были проданы и т.д.

Совмещая данные двух систем, мы можем корректировать продажную цену в зависимости от себестоимости, и выдавать стоимость квадратного метра, обоснованную именно на данный момент, а не устанавливать её бездумно «с потолка».

Востребовано ли ваше предложение на рынке?

– Сейчас на рынке сложилась опасная ситуация. Чрезмерный рост цен на квадратные метры может сыграть злую шутку, потому что покупательская способность падает, и будут ли расти зарплаты пропорционально стоимости квадратного метра, неизвестно.

Но у ситуации есть вторая сторона: большая часть Иркутска попала в приаэродромную санзону, где нельзя ничего строить. В связи с этим у многих наших коллег встали на паузу новые проекты, это говорит о том, что дефицит жилья будет усиливаться, а значит, цены тоже будут расти. Но людям при любых обстоятельствах нужно будет где-то жить: покупать первое жилье, расширяться в связи с рождением детей и т.д.

Инфраструктура под ключ

Давайте вернёмся к проекту. Вы называете Юго-Западный не жилым комплексом, а микрорайоном. Почему?

– Потому что у нас комплексное освоение территории, общая площадь которой – около  20 га. Развитие Юго-Западного идёт в соответствии с концепцией «Город в городе»: здесь планируется возвести около 15 очередей жилья – это примерно 400 тыс. кв. м, где, включая Луговое, будет проживать 12-15 тыс. человек.

Сейчас мы строим вторую очередь, следующую начнём осенью. Уже построены поликлиника и детский сад, в плане – ещё два дошкольных учреждения. 1 сентября откроется новая современная  школа на 1275 учащихся. 

Кроме этого, «ВостСибСтрой» передал Марковской администрации земельный участок для строительства досугового центр. Также мы сейчас активно работаем над вопросом строительства бизнес- и торгового центров.

<p>Школа в мкр. Юго-Западном. Фото М. Романовой</p>

Школа в мкр. Юго-Западном. Фото М. Романовой

Следуя концепции «Город в городе», мы хотим обеспечить жителям максимальный комфорт, насытив микрорайон и социальной, и торговой, и деловой инфраструктурой, чтобы люди могли реализовать свои насущные потребности, не выезжая каждый раз в центр Иркутска, и не стояли в пробках. Хотя, вы знаете, транспортная инфраструктура позволяет приехать в Юго-Западный и уехать из него по нескольким дорогам: Култукскому тракту и улице Маршала Конева, через посёлок Маркова с выездом в микрорайон Юбилейный или на Академическую. Плюс к этому проектируется южный обход.

Проще работать в таком формате, когда уже готова социальная инфраструктура?

– Безусловно. Мы специально пошли по такому пути – изначально насытили площадку соцобъектами, а потом уже стали строить жилые дома. Одно дело – показывать на картинке, где что будет когда-то, и совсем другое – когда никому ничего не нужно объяснять, всё уже можно увидеть своими глазами. Как говорится, заезжай и живи.

<p>Детский сад в мкр. Юго-Западном. Фото М. Романовой</p>

Детский сад в мкр. Юго-Западном. Фото М. Романовой

Кроме соцобъектов, какие ещё есть преимущества у Юго-Западного? Всё-таки, на мой взгляд, несмотря на все плюсы, микрорайон довольно отдалённый.

–  В этом как раз и есть его особая прелесть – зато здесь близко лесная зона, нет такой транспортной нагрузки, как в центре города. Но при этом – именно отсюда начинается дорога на Байкал.

Внутри микрорайона будут большие пространства между домами, без каменных мешков. Когда мы проектировали генплан Юго-Западного, то сознательно выбрали 9-этажную застройку, во-первых, потому что это оптимальный проектный ход, чтобы себестоимость квадратного метра была оптимальной, а во-вторых, она «не давит» психологически.

<p>Микрорайон Юго-Западный</p>

Микрорайон Юго-Западный

Лес – это, конечно, хорошо, а будет ли в микрорайоне благоустроенная зелёная зона для отдыха?

– По нашей задумке, дворовые пространства должны быть тихими и комфортными, поэтому места для активного отдыха и развлечений планируется «вынести» в парк. Земельный участок под него уже определён, сейчас мы занимаемся проектированием этой локации.

А ещё в планах организовать специальную – законную – площадку для выгула собак, потому что на самом деле это – большая проблема для горожан, у которых есть домашние питомцы.

 Где можно найти информацию о Юго-Западном?

 –  Уже запущен сайт нашего проекта, очень простой, хорошо запоминающийся: юго-западный.рф. К нему в режиме реального времени подключена наша информационная система, которая показывает планировки квартир, их расположение, актуальные цены. Все изменения сразу же отражаются на сайте. Мы максимально открыты для наших покупателей и работаем по принципу «Квартиры по честным ценам».

Наталия Горбань

<p>фото А. Федорова</p>

фото А. Федорова

8 (3952) 488-558
юго-западный.рф

Застройщик: ООО СЗ «ВостСибСтрой-М». Проектная декларация: наш.дом.рф


<p>Микрорайон Юго-Западный</p> <p>Микрорайон Юго-Западный</p> <p>Микрорайон Юго-Западный</p> <p>Микрорайон Юго-Западный</p> <p>Микрорайон Юго-Западный</p> <p>Микрорайон Юго-Западный</p> <p>Микрорайон Юго-Западный</p> <p>Микрорайон Юго-Западный</p> <p>Микрорайон Юго-Западный</p> <p>Микрорайон Юго-Западный</p> <p>Микрорайон Юго-Западный</p> <p>Микрорайон Юго-Западный</p> <p>Микрорайон Юго-Западный</p> <p>Микрорайон Юго-Западный</p> <p>Фото М. Романовой</p> <p>Детский сад в мкр. Юго-Западном. Фото М. Романовой</p> <p>Школа в мкр. Юго-Западном. Фото М. Романовой</p> <p>Школа в мкр. Юго-Западном. Фото М. Романовой</p> <p>Детский сад в мкр. Юго-Западном. Фото М. Романовой</p> <p>Детский сад в мкр. Юго-Западном. Фото М. Романовой</p> <p>Детский сад в мкр. Юго-Западном. Фото М. Романовой</p> <p>Фото М. Романовой</p> <p>Фото М. Романовой</p> <p>Фото М. Романовой</p> <p>Фото М. Романовой</p> <p>фото М. Романовой</p> <p>Фото М. Романовой</p> <p>Фото М. Романовой</p> <p>Сергей Никитин. Фото А. Федорова</p> <p>Сергей Никитин. Фото А. Федорова</p> <p>фото А. Федорова</p> <p>фото А. Федорова</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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