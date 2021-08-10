Новые возможности системы КонсультантПлюс – восстановление предыдущего сеанса работы и улучшение популярных функций

Офлайн-версия справочной правовой системы КонсультантПлюс обновилась: появились новые возможности и улучшены популярные у пользователей функции:

Восстановление предыдущего сеанса работы

Теперь можно восстановить вкладки и окна, если работа была завершена аварийно (например, отключили свет). При входе в систему она предложит открыть их заново;

Расширены возможности постановки документов на контроль

Популярная функция "Поставить на контроль" позволяет отслеживать изменения в важных документах. В КонсультантПлюс поставить на контроль можно как документ целиком, так и его фрагмент (например, статью закона). В обновлении системы эта функция доработана и улучшена. Теперь, находясь в начале документа, можно выбрать, что ставить на контроль: весь документ целиком или только фрагмент. Это позволит избежать ошибок, когда вместо постановки на контроль всего документа пользователь нечаянно ставил на контроль его фрагмент или первую статью;

Документы из "Избранного" тоже на контроле!

При добавлении документа в "Избранное" появится предложение поставить этот документ на контроль.

"Избранное" - это удобный инструмент для работы с закладками, папками и документами, которые вы поставили на контроль. Функция позволяет сформировать личное рабочее пространство, где можно сохранять важные документы и в дальнейшем быстро переходить к ним;

Кнопка "Уведомлять об изменениях" в документах

Теперь еще удобнее следить за изменениями документов. Рядом с информацией об изменениях документа (например, о подготовке новой редакции) появилась новая кнопка "Уведомлять об изменениях";

Сохранение помеченных маркером документов

Возможность делать цветные пометки в текстах появилась в системе КонсультантПлюс не так давно, но уже полюбилась пользователям. Теперь функция стала еще удобнее, потому что все документы, в которых были проставлены пометки, автоматически добавляются в папку "Помеченные документы" в "Избранном". Документ из папки откроется на первой сделанной пользователем пометке. Если пометки будут стерты, то документ исчезнет из папки "Помеченные документы".

Новые возможности сделают работу с системой КонсультантПлюс еще комфортнее, можно не волноваться, что в случае выключения компьютера пропадут открытые документы, а если важно узнавать об изменениях документа, то легко настроить уведомления.

Подробную информацию об обновлении системы можно узнать в сервисном центре КонсультантПлюс ООО «КонсультантПлюс в Иркутске».

Тел.: (3952) 22-33-33, 53-28-53.

E-mail: info@irkcons.ru.

Сайт: www.irkcons.ru.

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