Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 06.08.2021 г. (тыс. руб./кв. м)

«Заезжай и живи». Сергей Никитин о концепции развития микрорайона Юго-Западный

Компания «ВостСибСтрой» в этом году вновь вышла на рынок жилья Иркутска с проектом микрорайона Юго-Западный. 24 июля на стройплощадке заложили символический камень в связи с началом строительства второй серии девятиэтажных домов эконом-класса. Почему именно эконом, в то время как на рынке – устойчивый тренд на жильё комфорт-класса? За счёт чего удаётся разумно снижать себестоимость при растущих ценах? Зачем компания сделала ставку на технологию каркасного домостроения, а не на монолит? На эти и многие другие вопросы Газете Дело ответил руководитель проекта «Юго-Западный» Сергей Никитин.