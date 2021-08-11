5 слагаемых энергоэффективного дома. Как жить за городом экологично, комфортно и без лишних трат

Уже почти год покупателям домов в поселке «Патроны Парк» на Байкальском тракте доступен пакет «Энергоэффективный дом». Продукт, который включает передовые технические и инженерные решения, позволяющие минимизировать затраты на эксплуатацию дома и сделать проживание комфортным и экологичным, пришелся покупателям по душе: заключено около 20 договоров, в трех домах работа уже завершена. Виктор Антипенко, руководитель Meta_Estate_Engineering (входит в коммерческое партнерство Meta_Estate), и Дмитрий Кузнецов, руководитель проекта «Патроны Парк», рассказали Газете Дело о пяти слагаемых энергоэффективного дома.

Виктор Антипенко, Meta_Estate_Engineering, Дмитрий Кузнецов, руководитель проекта «Патроны Парк»

Энергоэффективность, наряду с эргономичностью и экологичностью, становится одним из базовых требований современных покупателей к загородному жилью. В нашем регионе, с низкими (пока!) тарифами на электроэнергию, запрос на энергоэффективность обоснован не только и не столько желанием сократить затраты на эксплуатацию дома, сколько стремлением к комфортной жизни «здесь и сейчас», совершенству и ликвидности недвижимости. Для многих важна и экологическая ответственность: мало построить дом из экологически чистых материалов, органично вписав его в природный ландшафт – нужно, чтобы и сама жизнь в загородном доме не наносила ущерба окружающей среде. На эти задачи в поселке «Патроны Парк» работает пакет «Энергоэффективный дом», состоящий из пяти ключевых ступеней.

Ступень 1. Дополнительное утепление

Дмитрий: Снизить теплопотери – первая задача пакета «Энергоэффективный дом». Чем ниже теплопотери, тем ниже мощность теплового насоса, тем дешевле вся система отопления. За счет дополнительного утепления мы в итоге добиваемся финансовой эффективности.

Виктор: По статистике, в доме до 30% тепла уходит через материалы. Причем, согласно законам физики, тепло поднимается вверх, поэтому самая большая площадь утечки тепла приходится на кровлю и перекрытия верхних этажей. В этих частях дома мы ставим дополнительного утепления больше, чем на стенах и на полу, – достигая тем самым большей эффективности.

Ступень 2. Вентиляция 5 в 1

Дмитрий: На проветривании дома теряется до 40% тепла. Поэтому качественная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла – основной элемент любого энергоэффективного дома. Воздух с улицы зимой у нас холодный и сухой, летом – наоборот, переувлажненный и горячий. И мы тратим дополнительную энергию для того, чтобы зимой этот воздух нагреть, а летом – охладить. Приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией позволяет, во-первых, контролировать поток. Во-вторых, она теплом воздуха, который мы «выбрасываем» на улицу, нагревает воздух, поступающий с улицы, а летом, наоборот, охлаждает.

Наша вентиляция гораздо эффективнее обычной, - прежде всего, благодаря роторному рекуператору. Во-первых, это единственный тип рекуператора, который работает при любых температурах на улице. Во-вторых, он возвращает до 80% влажности зимой, а летом, наоборот, убирает избыточную влажность из помещения – то есть, по сути, еще и регулирует влажностный режим в доме. В систему может быть включен и тепловой насос, который способен как догреть воздух зимой, так и охладить его летом до нужной температуры.

Виктор: В нашем случае речь идет о пакете, о комплексе решений. Поэтому в каждом помещении в наших домах стоит контроллер температуры, на котором вы задаете комфортное значение – например, в спальне +18, в гостиной +21 и так далее. Нужная температура будет достигаться за счет вентиляции и системы отопления. Эти режимы будут поддерживаться всегда, независимо от времени года за окном.

Важно и то, что с нашей вентиляцией никакие кондиционеры становятся не нужны. Она охлаждает воздух, оперируя новым свежим потоком, а кондиционеры работают только с тем объемом воздуха, который находится в помещении. Все бактерии, которые были в доме, многократно проходят через кондиционер, охлаждаются, нагреваются – и остаются здесь же. Так что наша вентиляция гораздо круче кондиционеров.

Ступень 3. Применение низкотемпературных систем отопления

Виктор: Площадь отдачи тепла обуславливается площадью радиаторов. Ни для кого не секрет, что радиаторы состоят из секций. Чем больше секций – тем теплее в доме. Но мало кто знает, что чем больше секций, тем меньшая температура теплоносителя нужна для того, чтобы обогреть это помещение. Для чего мы снижаем температуру теплоносителя? Чтобы котел, неважно какой он: электрический, газовый или тепловой насос – затрачивал меньше энергии на подогрев жидкости, которая будет проходить через радиаторы отопления.

Плюс низкотемпературных систем отопления в том, что чем больше площадь радиатора, которая даёт тепло, тем нам теплее. Поэтому самый оптимальный вариант – когда все пространство комнаты отдает тепло. Это достигается установкой теплых водяных полов.

Дмитрий: В домах с обычной системой отопления за счет конвекционных потоков у нас внизу воздух холодный, а вверху горячий. Для того чтобы чувствовать себя комфортно, обычно нам приходится его избыточно подогревать. При теплых полах этот избыточный подогрев не требуется: общая температура воздуха по всей комнате требуется меньшая и, соответственно, затраты на отопление тоже меньше. Таким образом, исключая высокотемпературные источники тепла, мы добиваемся максимального комфорта, идеального интерьера и дополнительной эффективности.

Ступень 4. Применение теплового насоса

Дмитрий: Обычно в домах применяются электрические котлы. Коэффициент полезного действия электрического котла – 80-90%. А вот коэффициент полезного действия теплового насоса – один к пяти: на 1 киловатт потребляемой электрической энергии вырабатывается 5 киловатт тепловой, то есть он в 5 раз эффективнее.

Тепловой насос – недешевое удовольствие. И при сегодняшних ценах на электроэнергию он практически не окупается, но многие заказчики все равно решают его использовать. Во-первых, потому, что все самые совершенные, передовые технологии мировые производители вкладывают именно в тепловые насосы, а не в котлы. Электрический котел – это, можно сказать, морально устаревший прибор. Во-вторых, тепловой насос решает, помимо прочего, задачу с обеспечением дома горячей водой. Обычно мы ставим отдельно электрический котел и отдельно бойлеры для нагрева воды, а в тепловом насосе емкость для нагрева воды интегрирована. Разница в том, что горячей воды в баке косвенного нагрева хватит всегда, она в принципе не может закончиться.

Виктор: В случае использования тепловых насосов отсутствуют процессы прямого горения, CO 2 не выбрасывается. Поэтому они считаются экологичными. Кроме того, тепловые насосы экономят место, в отличие от твердотопливных котлов: нам не нужен склад для хранения дров, угля и пр. Современный дизайн позволяет поставить их где угодно, например, на кухне. Мы предлагаем нашим клиентам разные варианты тепловых насосов. Во многом, это вопрос бюджета. Самый дорогой вариант – шведская компания Nibe, самый бюджетный – российский производитель Thermex, средний – компания Vaillant.

Ступень 5. Обеспечение непрерывности энергоснабжения дома

Дмитрий: Наши заказчики довольно часто просят обеспечить резервное энергопитание, чтобы дом непрерывно отапливался и функционировал. В энергоэффективном доме можно поставить не мощный коптящий и гремящий дизель-генератор, а, например, станцию резервирования и стабилизации напряжения. Она держит абсолютно ровное напряжение всегда, независимо от скачков во внешней сети, а при отключении электроэнергии во внешней сети продолжает работать – и мы просто не замечаем отключения электричества.

Три «бонуса» энергоэффективного дома

1. Экологичность

Основной принцип экологичности – это снижение энергопотребления. Вся идея пакета «Энергоэффективный дом» работает на это. Таким образом, дома с энергоэффективным пакетом по определению более экологичные, чем любые другие.

2. Качество жизни

При текущих тарифах на электроэнергию пакет «Энергоэффективный дом» может окупаться 30–50 лет. Поэтому речь идет в первую очередь не об экономии, а о том комфорте, который достигается в доме «здесь и сейчас»: комфортная температура и влажность круглый год, всегда свежий воздух. Человек готов потратить деньги для того, чтобы получить другой уровень жизни, другое ее качество.

3. Ликвидность

Большинство загородных домов потеряли в цене вдвое-втрое только потому, что перестали быть функциональными, морально устарели. «Энергоэффективный дом», совершенный с инженерной точки зрения, будет ликвидным и завтра, и через 25 лет, а его обслуживание не ударит по кошельку, когда тарифы на электроэнергию перестанут быть такими приятными, как сейчас.

Покупателям домов в поселке «Патроны Парк» доступен не только полный пакет «Энергоэффективный дом», но и более доступные версии. Пакеты «lite» позволяют подобрать оптимальные решения с учетом потребностей и возможностей заказчика. При этом включают все обязательные опции (утепление, вентиляцию, низкотемпературные системы отопления), позволяющие достичь хорошего уровня энергоэффективности. Инженерные решения, применяемые в «Патроны Парке», компания может реализовать и в других загородных поселках.

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