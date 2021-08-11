Министр строительства РФ Ирек Файзуллин посетил микрорайон Хрустальный Парк

В конце июля микрорайон Хрустальный Парк на Байкальском тракте в рамках рабочей поездки по Сибири и Дальнему Востоку посетил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин. Глава Минстроя высоко оценил проект комплексного освоения территории и обсудил с девелоперами перспективы государственно-частного партнерства.

На фото (слева направо): К. Яковенко, И. Файзуллин (в первом ряду), И. Ильичев, П. Писарев, О. Барышников (фото из архива компании)

Потенциал – большой

Хрустальный Парк – проект комплексного освоения территории, строящийся на землях ДОМ.РФ на 14-м километре Байкальского тракта. Общая площадь малоэтажной жилой застройки – 98 га. В состав загородного микрорайона войдут 15 кварталов, спортивные и детские площадки, велосипедные дорожки, пешеходные маршруты, парки, торговые объекты. В микрорайоне уже построен первый детский сад на 110 мест, с бассейном и спортзалом. Отведен участок под строительство муниципальной школы на 550 мест, а также школы искусств на 400 мест.

Во время рабочего визита в Иркутск Ирек Файзуллин совместно с генеральным директором УК «ВостСибСтрой» Иваном Ильичевым и генеральным директором ООО СЗ «Байкальский Девелопмент» Олегом Барышниковым осмотрели уже построенные кварталы: Испанский, Итальянский, Финский и Чешский. На встрече обсудили участие Хрустального Парка в федеральных программах, создание социальной инфраструктуры в микрорайоне.

мкр. Хрустальный парк. Фото К. Жолудевой

– Потенциал у Иркутской области по строительству жилья и развитию инфраструктуры большой, – отметил Ирек Файзуллин. – Минстрой сейчас отрабатывает заявки региона на финансирование проектов через инфраструктурное меню. В целом по стране необходимо вводить ежегодно 120 миллионов квадратных метров жилья для улучшения условий жизни не менее, чем 5 млн семей. В рамках этих задач подготовка у Иркутской области высокая, территории для развития уже определены.

Поддержка необходима

По словам девелопера Олега Барышникова, Хрустальный Парк – один из самых крупных проектов жилой застройки Сибири и Дальнего Востока, и без государственной поддержки комплексное развитие территории, включая социальную инфраструктуру, трудно реализуемо. «За счет такой поддержки, в частности, внутри микрорайона был построен детский сад на 110 мест. Деньги были выделены из федерального бюджета с частичным региональным софинансированием, сейчас детский сад уже работает, что значительно облегчило жизнь жителям микрорайона».

Детский сад в мкр. Хрустальный парк. Фото К. Жолудевой

Кроме этого, были выделены средства на строительство подъездных путей к микрорайону по улице Ягодной. Длина трассы от Байкальского тракта до Хрустального Парка составляет порядка 3 км, на ее строительство из бюджета выделили около 780 млн руб. На эти средства будет построена не только сама дорога, но и локальные очистные сооружения для приема ливневых стоков как с самой дороги, так и со всего микрорайона. «Безусловно, если бы не было федеральных денег, то эти затраты легли бы на стоимость квадратного метра жилья», – подчеркнул Олег Барышников.

Сейчас на уровне Минстроя РФ решается вопрос о выделении Хрустальному Парку средств по федеральной программе «Стимул». «По ней в микрорайоне будет построена внутриквартальная сеть дорог, оборудована ливневая канализация, пешеходные переходы, освещение дорог. Предварительный бюджет на эти объекты – 1200 млн рублей», – рассказал Олег Барышников.

мкр. Хрустальный парк. Фото К. Жолудевой

Ставка на партнерство

Коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко убеждена, что без качественного партнерства с государством реализация таких масштабных проектов, как загородный микрорайон Хрустальный Парк, невозможна.

«Комплексное освоение территории – это особый формат развития, который предусматривает партнерство разных застройщиков, государства, владельца земли, которым является ДОМ.РФ. Я считаю, что в нашем случае это партнерство получается максимально эффективным», – поделилась Кристина Яковенко.

По ее словам, задача девелопера в проекте, его сфера ответственности – в том, чтобы обеспечить максимальный комфорт на территории, создать среду: продумать, как люди будут жить, где отдыхать, как передвигаться, какая инфраструктура – социальная и коммерческая – им понадобится.

мкр. Хрустальный парк. Фото К. Жолудевой

«Чтобы сделать все это с нужным для комфортного проживания людей на территории масштабом, требуется привлечение федеральных денег. Наша задача, как девелопера, – всё это продумать, спроектировать, передать проекты муниципалитету – и дать возможность государству вложить сюда деньги, – считает Кристина Яковенко. – Государство, со своей стороны, тоже стремится к тому, чтобы на территории появились люди, чтобы они жили комфортно. Поэтому партнерство с такими девелоперами, как мы, для них максимально выгодно».

мкр. Хрустальный парк. Фото К. Жолудевой

хрустальныйпарк.рф

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