Доверяй, но проверяй. Пять шагов для выбора надежного брокера

Все больше россиян приходят на фондовый рынок – число частных инвесторов на Московской бирже в июле 2021 года превысило 13 млн человек. Однако рост интереса к ценным бумагам приходится на руку мошенникам, которые заманивают доверчивых граждан, обещая им высокую прибыль и отсутствие риска. Директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко считает не лишним в очередной раз напомнить нашим читателям, как отличить настоящего брокера от мошенников и не отнести свои деньги в финансовую пирамиду.

Директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко

Фото А.Федорова

Шаг 1: проверить лицензию

Брокер предоставляет инвестору доступ к торговым площадкам. Для этого необходимо получить лицензию, в России ее выдает регулятор – Банк России. Помимо брокерской лицензии, компании зачастую получают еще депозитарную, лицензию по управлению ценными бумагами и дилерскую. Эту информацию нужно проверять на сайте Центробанка.

Например, на сайте нашей компании указаны все лицензии (на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами) с номерами и датам выдачи. В каждый документ вшита ссылка на соответствующую страницу Банка России.

У недобросовестных компаний, тех же печально известных финансовых пирамид, не будет лицензии. Также Банк России отдельно предупреждает о мошенниках.

Шаг 2: изучить сайт и соцсети

Возможно, вы сразу попали на сайт компании, перейдя по рекламной ссылке. Если ресурс содержит множество ошибок, на нем нет информации о лицензиях и владельцах, а сам он состоит из одной страницы, то лучше не рисковать своими деньгами и скорее закрыть вкладку.

Отдельно стоит сказать о поддельных сайтах и социальных сетях, ведь мошенники могут прикрываться известным брендом. Если есть малейшие сомнения, можно поискать брокера на сайте ЦБ и там найти ссылку на официальный сайт компании, а оттуда перейти в соцсети.

Шаг 3: поискать упоминание на бирже

Торговые площадки регулярно публикуют списки представленных на них брокерских компаниях. Его участники заслуживают доверия, особенно если речь идет о ведущих операторах Московской биржи или рейтинге участников торгов СПБ Биржи. Среди зарубежных площадок стоит знать пять крупнейших: Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), NASDAQ, Группа Лондонской фондовой биржи (LSE), Группа японских бирж и Шанхайская фондовая биржа (SSE).

Брокерские компании и сами могут стать публичными как в России, так и за рубежом. К примеру, первой инвестиционной компанией из СНГ с листингом на NASDAQ стал финансовый холдинг Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), головная компания ИК «Фридом Финанс». Статус публичной компании означает, что брокер регулярно проходит множество строгих проверок регулятора.

Шаг 4: прислушаться к профессионалам

Сюда могут входить: респектабельные акционеры, известные на рынке профессионалы в топ-менеджменте компании, кредитные рейтинги и членство в профессиональных или саморегулируемых организациях (например, НАУФОР в России).

Кредитные рейтинги российским компаниям могут присваивать как национальные, так и международные рейтинговые агентства. Например, ИК «Фридом Финанс» имеет рейтинг ruВВВ со стабильным прогнозом от крупнейшего российского рейтингового агентства «Эксперт РА» и долгосрочный кредитный рейтинг «B» со стабильным прогнозом от международного рейтингового агентства Standard Poor's Global Ratings.

Шаг 5: проверить обещания

С одной стороны, в рекламе каждый стремится представить свои продукты в лучшем свете. С другой – можно научиться отличать пустые обещания от реальных результатов.

Американская комиссия по ценным бумагам (SEC) на сайте investor.gov опубликовала список «красных флажков», которые помогут вычислить мошенника. К пятому шагу проверки относится половина из них: «агрессивные продавцы, которые могут предоставить завышенные или ложные данные»; «предложения, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой»; «безрисковые инвестиционные возможности»; «обещания большого богатства и гарантированной прибыли».

Важно знать, что честный брокер всегда напоминает: прибыль в прошлом не гарантирует прибыль в будущем. Вообще никто и ничто не может гарантировать высокую прибыль, например, 20-30% в месяц, как это делают основатели сомнительных контор. Также лучше выбрать брокера, который честно предупреждает о рисках инвестиций в ценные бумаги.

Адрес «Фридом Финанс» в Иркутске

ул. Киевская, д.2. (вход с ул. Карла Маркса).

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