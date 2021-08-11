Недвижимость Иркутска: какие рекорды ставит региональный рынок?

В июне 2021 года российские девелоперы запустили строительство 5,3 млн кв. м жилья в многоквартирных домах – рекордный месячный объем за последние два года. Об этом говорится в отчете, подготовленном Аналитическим центром ДОМ.РФ. Иркутская область не отстаёт от общероссийских трендов и тоже бьёт рекорды по многим показателям, характеризующим состояние строительной отрасли в регионе. Подробную информацию, что изменилось в 2020-2021 годах – в обзоре портала REALTY.IRK.RU

Текущее строительство: эскроу набирает очки

По данным информационной системы наш.дом.рф*, в Иркутской области в стадии строительства находится 743 тыс. кв. м жилья (многоквартирные дома). Большая часть – 570 тыс. кв. м – строится по проектному финансированию с использованием счетов эскроу, и ещё 149 тыс. кв. м достраиваются по старым правилам. Проектное финансирование в регионе предоставляют 7 банков, в тройку лидеров входят СберБанк (27 проектов, 416 тыс. кв. м), банк «Открытие» (5 проектов, 77 тыс. кв. м) и ВТБ (3 проекта, 26 тыс. кв м). Лидерами по объемам текущего строительства среди застройщиков являются «АЗГИ» (131 тыс. кв. м), «Энергия» (35 тыс. кв. м), «Флагман» (34 тыс. кв. м), «ДомСтрой» (33 тыс. кв. м) и «Гранд-Строй» (31 тыс. кв. м).

Как считает генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, строительная отрасль максимально адаптировалась к работе по новым правилам – с проектным финансированием и счетами эскроу. «Застройщики и банки за последние два года освоились в новых условиях, научились работать друг с другом в рамках новой схемы. Реформа долевого строительства успешно завершена и оказывает фундаментально благотворное влияние на рынок», – подчеркнул он.

В первом полугодии 2021 года в Иркутске, по данным администрации города, выдано 8 разрешений на строительство многоэтажных жилых домов, в общей сложности в областном центре планируется построить ещё 181,5 тыс. кв. м жилья. В 2020 году иркутские застройщики «заложили» 357,1 тыс. кв. м, за год ими оформлено 16 разрешений на строительство жилых комплексов. А вот в 2019 году было выдано всего 8 разрешений на строительство МКД на 171 тыс. кв. м.

*данные на 02.08.2021

Ввод жилья: традиционно лидирует ИЖС

За первое полугодие 2021 года, по данным Иркутскстата, в Иркутской области введено 583,8 тыс. кв м жилья – почти в два раза больше, чем было сдано в первую половину 2020-го (318,7 тыс. кв. м) и за аналогичный период 2019-го (336 тыс. кв м). По-прежнему, в общем объеме ввода преобладают индивидуальные дома. 71% жилья – 413,6 тыс. кв. м – за прошедшие полгода построено населением, год назад доля индивидуального жилья составляла 56%, в 2019-м – 68%.

Жилье строится, в основном, в Иркутске и Иркутском районе, на эти два муниципальных образования пришлось 73% от введенного в первом квартале жилья. Причем в Иркутском районе его построено больше. За первые три месяца 2021 года в областном центре сдали 77,5 тыс. кв. м, а в Иркутском районе – 86,2 тыс. кв. м.

Цены на жильё: стоимость «квадрата» всё выше

Квартиры в Иркутске ощутимо подорожали. При этом рост стоимости нового жилья обгоняет «вторичку». По данным REALTY.IRK.RU, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке за семь месяцев выросла на 12,4%, до 88,1 тыс. рублей. «Квадрат» в новостройках Иркутска стал дороже на 22,3%, его средняя стоимость от застройщика на 30.07.2021 года составила 95,05 тыс. руб.

Вторичный рынок: спрос растёт как «на дрожжах»

По данным Росреестра, за шесть месяцев в Иркутской области зарегистрировали 35589 сделок купли-продажи жилья – на 38% больше, чем в первом полугодии 2020 года. Меньше всего сделок в этом году традиционно оформлено в январе – всего 1053, а больше всего в апреле – 8375. В Иркутске с января по июнь зарегистрировали 11261 договор купли-продажи - на 43% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Сделки с новостройками: ДДУ идут в рост

За январь-июнь 2021 года в Иркутской области, по данным Росреестра, зарегистрировано 2963 договора долевого участия в строительстве (ДДУ). Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 1705 сделок с новостройками в первом полугодии 2021 года оформлены с применением счетов эскроу, в прошлом году за полгода по счетам эскроу зарегистрировано 744 ДДУ. Большинство новостроек приобретается в Иркутске и Иркутском районе: доля областного центра в общем объёме сделок составляет 72%, еще 23% приходится на прилегающий район.

В Иркутске за первые шесть месяцев 2021 года зарегистрировали 2145 договоров долевого участия, за первую половину прошлого года их оформлено немного меньше – 2090. Примечательно, что количество ДДУ по счетам эскроу в июне 2021 года существенно сократилось по сравнению с маем: в этом месяце зарегистрировано 279 договоров, в июне – 155. Меньше ДДУ с использованием эскроу счетов в этом году оформлено только в январе – 119.

А вот в Иркутском районе число ДДУ с применением эскроу счетов в июне текущего года, наоборот, выросло: из 112 договоров, зарегистрированных Росреестром, 110 – по эскроу, и это максимальное значение в этом году. В мае сделок с новостройками в Иркутском районе зарегистрировали меньше: 76 ДДУ, из них по эскроу – 72. А в июне 2020 года в районе было оформлено 83 ДДУ, с использованием эскроу счетов – всего 32.

Коммерческая недвижимость теряет былые позиции

За первое полугодие 2021 года в Иркутске зарегистрировали 1525 переходов прав на нежилые помещения – на 16% меньше, чем за первые шесть месяцев 2020 года. Стоит отметить, что в 2020 году число сделок с коммерческими помещениями оказалось максимальным за последние 5 лет.