«Саянскгазобетон»: такого спроса не было уже давно

Артём Минеев, исполнительный директор ООО «Саянскгазобетон» называет 2021 год интересным для строительной отрасли – в связи с тем, что он неожиданно «выстрелил» высоким спросом на все стройматериалы: от бруса до газобетона.

Артём Минеев, исполнительный директор ООО «Саянскгазобетон»

Фото из архива компании

– Такого спроса не было уже давно: буквально за два месяца – июнь и июль – мы распродали практически весь свой склад, – уточняет Артём Минеев. – Сейчас перед нами стоит задача максимально повысить на предприятии производительность труда: если раньше, в зависимости от потребления, мы делали 18-20 тыс. куб. м газобетонных блоков в месяц, то в августе планируем поставить рекорд и выпустить 20-21 тыс. «кубов».

Кстати, продукция саянского завода хорошо известна не только в Иркутской области. За 10 лет работы предприятия газобетон торговой марки «СИЛЕКС» завоевал рынок строительных материалов и за пределами нашего региона – он поставляется как на запад: в Красноярск, Новосибирск, Хакасию, на Алтай, так и на восток: в Бурятию, Забайкалье, Хабаровск, Владивосток.

– Мы производим качественный продукт, поэтому можем конкурировать на рынке со многими производителями газобетона, даже несмотря на то, что наша продукция может быть дороже из-за логистики. Но когда клиенты её покупают, они понимают, что у них не будет проблем ни во время строительства, ни при дальнейшей эксплуатации здания. Высокое качество – это наше конкурентное преимущество на рынке, – отмечает Артём Минеев.

Сохранять это преимущество, по словам руководителя, на предприятии намерены за счёт модернизации производства и повышения качества ремонтных работ оборудования.

Кроме этого, укрепить свои позиции на рынке «Саянскгазобетон» планирует за счёт производства силикатных строительных материалов. Реализация этого проекта вышла на очередной этап.

– На площадке завода силикатных изделий залиты все фундаменты, смонтирована большая часть металлоконструкций, идёт монтаж стеновых панелей. Мы уже получили часть оборудования, оно находится на складах, в августе-сентябре ожидаем поставку крупногабаритного оборудования. Как только получим, приступим к монтажу. Основная задача этого года – до наступления холодов закрыть полностью производственный корпус и подать тепло. Затем – продолжить монтаж оборудования, коммуникаций, сделать отделку помещения. Запустить завод, согласно контракту, мы должны в июле 2022 года, – рассказал Артём Минеев.

При этом он сделал акцент на том, что строительство идёт в графике и даже с небольшим опережением: стройматериалы поставляются вовремя, персонала хватает: «Строители ответственно подошли к этому делу, понимают всю значимость и важность объекта».

Не нарушать сроки помогает также такой факт, как вакцинация сотрудников. По словам Минеева, в «Саянскгазобетоне» привито 90% коллектива. В подрядной организации, которая возводит новый объект, также ответственно подошли к этому вопросу.

– Это очень важный момент, так как клиенты уже ждут выхода нашей новой продукции на рынок, – говорит Артём Минеев. – В области строится много социальных объектов – детских садов, школ, спорткомплексов, в архитектурных решениях некоторых из них уже заложен наш силикатный кирпич. Заинтересованы в нём и те, кто занимается индивидуальным строительством, потому что другой материал несопоставим с силикатным кирпичом по качеству, функционалу и цене. Стоит лицевой кирпич в Иркутске дорого, так как завозится из других регионов. Поэтому мы намерены на первом этапе закрыть потребности Иркутской области, а затем расширять производство и выходить за её пределы.