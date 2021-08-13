«Город» бизнес-класса. Каким будет ЖК «Сибиряков» в Нижней Лисихе

В районе Нижней Лисихи, рядом с набережной Ангары, строится жилой комплекс бизнес-класса «Сибиряков». Компания «Флагман» намерена переосмыслить некогда промышленную территорию и создать к концу 2025 года полноценный «город в городе». С какими «болями» района приходится иметь дело? К чему обязывает имя известного мецената в названии проекта? Из каких деталей складывается бизнес-класс? Директор СЗ «Флагман» Ольга Иванова и соучредитель проекта Иван Готовский ответили на вопросы Газеты Дело.

Иван Готовский, соучредитель проекта. Ольга Иванова, директор СЗ «Флагман»

Фото А.Федорова

Редевелопмент Лисихи

Район Нижней Лисихи когда-то был окраиной города, а в последние годы активно застраивается. Вы тоже сделали выбор в пользу этой территории. Почему?

Иван: Октябрьский округ – самый востребованный для жизни у иркутян. Байкальский луч соединяет его с центром и другими районами, есть выход к воде и за город. Поэтому большинство застройщиков строят именно здесь. Как результат – количество жителей в районе растет год от года. Но такое развитие всегда связано с дисбалансом в части нехватки транспортной, социальной, «зеленой» инфраструктуры. Сам живу на Лисихе, знаю ее болевые точки.

При этом в районе еще сохраняется перспектива создания комфортных условий жизни. Здесь и набережная, и совершенно уникальная рекреационная территория, и улица Дальневосточная, которая должна стать не менее важной транспортной артерией, чем Байкальская, и несколько резервных земельных участков под строительство социальных объектов.

Поэтому Лисиха – уникальная возможность реализации обдуманного редевелопмента промышленного района. Вполне естественно возникает задача прорабатывать территорию комплексно, чтобы создать вокруг жилых домов социальную и транспортную инфраструктуру. Над этим и работает наша команда.

ЖК «Сибиряков»

Но ведь социальная инфраструктура нужна не завтра, а уже сейчас. Жить в новостройке, какой бы прекрасной она ни была, и не иметь детского сада и школы поблизости – сомнительная перспектива. Застройщики как-то могут на это влиять? Или это не ваша задача?

Ольга: Подход к девелоперскому бизнесу в Иркутске меняется. Сейчас и потребители диктуют новые правила, и сами застройщики понимают, что человеку нужны не только квадратные метры. Многие участники рынка сегодня думают над проектами более глобально – мыслят границами не жилого комплекса, а района. Выделяют земельные участки и передают их в муниципальную собственность под социальную инфраструктуру.

Рядом с ЖК «Сибиряков» есть земельный участок, который не так давно учредители передали в муниципальную собственность под строительство детского сада. «Флагман» финансирует подготовку инвестиционного обоснования, чтобы администрация города смогла включить этот объект в программы, получить финансирование и отыграть аукцион на проектирование и строительство объекта. На территории есть возможность высвободить места и под строительство большой школы и школы искусств. Совместно с администрацией города работаем над внесением изменений в градостроительную документацию и также готовы профинансировать подготовку проектной документации.

Школы и садики, я так понимаю, можно построить только при совместной работе с администрацией. А какие инфраструктурные вопросы вы можете решить своими силами?

Иван: «Сибиряков» спроектирован на участке 5,6 га. И по градостроительным нормам мы имели возможность разместить на этом участке около 120 тыс. кв. м. Но мы пошли по другому пути и решили строить жилой комплекс, которым сможем гордиться. Поэтому намеренно уменьшили плотность застройки практически в 1,5 раза – до 75 тысяч кв. м. Благодаря этому остается большая рекреационная территория – как внутри ЖК, так и за его периметром. Наша задача как застройщика – внести свой вклад в облик Иркутска, показать свой подход не только с точки зрения архитектуры, но и в плане формирования качественной городской среды.

Иван Готовский, соучредитель проекта

Фото А.Федорова

Совершенство в мелочах

ЖК «Сибиряков» позиционируется как проект бизнес-класса. В России нет официальной классификации жилья, и бизнес-классом называют очень разные проекты. Что вкладываете в это понятие вы?

Ольга: Есть классификация Российской гильдии риелторов – за неимением официальной, мы, как и другие застройщики, ориентируемся на нее. По её критериям, мы соответствуем бизнес-классу. Там учитывается и площадь квартир, и количество парковочных мест, и авторская архитектура, и наличие масштабного подземного паркинга, и размеры, и материалы отделки мест общего пользования, и высота потолков.

Иван: Плюс месторасположение, внешний вид, отделка фасадов, высокий уровень инженерии. В бизнес-классе все внутренние системы построены на более дорогих, энергоэффективных решениях. Контроль доступа, видеонаблюдение, умная система учета и контроля расхода ресурсов, единая диспетчерская, куда сходится вся информация по работе лифтов, электрики, водоснабжения, мобильное приложение для коммуникации, консьерж-сервис – в «Сибирякове» это продумано.

Ольга: Бизнес-класс – это, в первую очередь, повышенный комфорт жизни. И это ощущение комфорта должно быть на каждом обозримом сантиметре, в каждой минуте, проведенной в ЖК. Совершенство – это сотни предусмотренных и обдуманных мелочей. Главное создать бизнес-класс не только на бумаге, но и в реальности.

У бизнес-класса – своя целевая аудитория. Как бы вы описали своих покупателей? Каких людей ждете в «Сибирякове»?

Иван: Это те, кто уже покупал квартиру, имеет опыт и может оценить преимущества проекта. Как правило, это люди состоявшиеся, семейные. Они зарабатывают выше среднего и могут и хотят жить комфортно. Важно и совпадение ценностей, взглядов: это люди, которые, как и мы, любят Иркутск, считают важным созидать в том месте, где живут.

На мой взгляд строительство – это всегда некое лицо города, понимание его жителями. И то, что сегодня в Иркутске появляются более выразительные, более продуманные с точки зрения архитектуры объекты, означает, что иркутяне начали понимать, что важна не только цена, но и комфорт и эстетика.

ЖК «Сибиряков»

Как родилось название проекта «Сибиряков»? Что стоит за этим брендом?

Иван: Название родилось не сразу. У нас было четыре концепции, остановились в итоге на исторической. Была цель – создать современный проект для современных людей, но при этом встроиться в контекст местности, учесть культурный код города. В проекте объединяются новаторство и традиции, связь поколений и любовь к краю соседствуют с передовыми решениями. Александр Сибиряков – исследователь и предприниматель, чьи решения опережали время и были направлены на развитие региона. Этим принципам следуем и мы.

Ольга: Если честно, когда мы приняли название «Сибиряков», то почувствовали серьезную ответственность. Сибиряковы – это люди, которые по-настоящему создавали историю, создавали город. Это люди слова и дела, для которых честь, ответственность, меценатство не были пустым звуком.

Можно ли сказать, что бренд «Сибиряков» привлекает людей с подобными ценностями?

Ольга: Многие уезжают из города за более яркой, интересной жизнью. Но Сибиряковы своим примером доказали, что не так важно, где ты живешь, – важно, кто ты, чем ты занимаешься и как ты к этому относишься. Мировую историю можно творить здесь, в Иркутске. Им это удавалось – надеемся, удастся и нам.

В Иркутске есть огромное количество плюсов, которых нет в любом другом городе. После того, как мы реализуем жилой комплекс так, как задумываем, комфорт проживания в нем в какой-то степени будет компенсировать недостатки города. «Сибиряков» – своего рода анклав, «город в городе». Здесь можно будет и жить, и работать, и проводить свободное время в удовольствие.



Ольга Иванова, директор СЗ «Флагман».

Фото А.Федорова



Одной квартиры недостаточно

Проектированием комплекса занимался Сибирский проектный институт. Какие запросы аудитории учитывали проектировщики?

Ольга: Сегодня потребитель предъявляет очень высокие требования к жизненному пространству. Многие уже пожили в новостройках, и фразы «новая квартира» им недостаточно для принятия решения. Фактор места тоже не играет такой роли, как раньше. Теперь покупателям важно, какая концепция у жилого комплекса.

Все проектные решения мы с командой примеряли на себя: прописывали, как проводим время дома и свой досуг. Помимо этого, онлайн опросили несколько сотен человек, кого видели своими потенциальными покупателями. Например, при эксплуатации придомового пространства, мне, как маме трехлетнего ребенка, важно, чтобы во время прогулки сын был в безопасности, чтобы рядом не было подростков с их интересами и разговорами, чтобы можно было быстро умыться и почистить одежду. Меня поддержали в фокус-группе другие мамы, и на первом этаже был запроектирован детский туалет. Другие отмечали отсутствие мест для занятий спортом – так появилась беговая дорожка. И притом мы не стремились удивлять нестандартными вещами, наоборот – прорабатывали сценарии повседневной жизни, отсекали все лишнее.

Вы сказали, что проект рассчитан, в первую очередь, на людей семейных. Значит ли это, что квартиры в «Сибирякове» – больших площадей?

Ольга: При продуманной эргономике большие площади не нужны. Мы стремимся к функциональности использования пространства, учитывая разные запросы. Для одной семьи самым важным является наличие двух санузлов в квартире, для другой – теплая лоджия, кому-то нужна просторная гостиная, гардеробные и кабинеты, ванные с окнами.

Внутри жилого комплекса разнообразная квартирография. Только двушек 60 кв.м у нас пять вариантов на совершенно разные сценарии жизни. Если человек остановил выбор на «Сибирякове», то он точно найдет квартиру для себя.

ЖК «Сибиряков»

Иван: Новая концепция у нас и в парадных. В нашем случае это не просто проходная зона. Мы предусмотрели максимальное количество сценариев для времяпрепровождения. Например, у вас запланирована встреча онлайн, а вся семья дома. Вы спокойно спускаетесь в парадную, подключаетесь к Wi-Fi – и работаете. Или вам нужно встретиться с коллегой – пожалуйста, встречайтесь в парадной: тепло, комфортно, чисто, спокойно. Есть и высокие барные стулья, и диванчики, и полукабинетный формат со столиками.

Сегодня в моде тема «третьего места». Парадные в «Сибирякове» – это как раз оно? Можно выйти из квартиры, побыть в тишине…

Ольга: Или, наоборот, пообщаться – с соседями, с консьержем. Пандемия лишила нас живых контактов. Если раньше нам было достаточно встретиться с друзьями в кафе, поговорить с коллегами на работе, сходить в спортивный клуб, то в период пандемии мы закрылись в четырех стенах. В город выезжать нельзя, в подъезде нечего делать, двора как такового нет – катастрофа.

Расскажите, кстати, про двор-парк в «Сибирякове». Знаю, что он будет большим, 1,2 гектара…

Ольга: В районе – дефицит зеленых территорий, поэтому «Сибиряков» возьмет на себя функцию легких. Это тоже дань прошлому: при жизни купцов Сибиряковых этот район находился на окраине города и представлял собой зеленую зону. Проектом предусмотрена высадка более 400 взрослых деревьев, характерных для сибирского климата. Сам двор спроектировали с разделением на зоны по возрастам и сценариям времяпрепровождения – для тихого отдыха и для активных игр.

Машин, я так понимаю, во дворе не будет совсем?

Ольга: Двор без машин – это «мастхэв», современный жилой комплекс обязан об этом подумать. Не многие девелоперы могут себе это позволить, но мы фактически закольцевали территорию внутри – вынеся машины за пределы двора. Парадные имеют два выхода, и та же скорая помощь или такси может без проблем подъехать со стороны улицы.

ЖК «Сибиряков»

Как решите вопрос с парковкой?

Иван: У нас будут и наземные парковочные места, и достаточно большой подземный паркинг, на 300 мест.

А как же распространенное мнение «Хочешь заморозить прибыль – построй подземный паркинг»?

Ольга: Мы защитили в проекте необходимость просторного паркинга. В противном случае мест не хватает, и между жителями начинается «война» за «место под солнцем». Приходится свой образ жизни подстраивать под образ жизни соседей: во сколько они уезжают-приезжают? Если я приеду чуть позже, найду ли я место для парковки?

Если уж закладываем в жилой комплекс определенный образ жизни, то должны предусмотреть, как он будет реализовываться после того, как мы закончим проект. Поэтому в «Сибирякове» – масштабный подземный паркинг с лифтом: заезжаешь, паркуешь машину и поднимаешься к себе в квартиру. Никаких трудностей и конфликтов.

А люди готовы платить за машиноместа? Часто же бывает так: «Подземная парковка – это здорово, но я, пожалуй, лучше квартиру побольше куплю».

Ольга: Запрос покупателей меняется в сторону повышенного комфорта. Все чаще мы получаем именно комплексные запросы, когда нужна не просто квартира, а квартира с подземным паркингом и кладовой. При этом и потребность в большой площади отпадает: не нужно дополнительное место в квартире, чтобы хранить вещи, велосипеды и прочее.

Квартиры с дизайнерской отделкой, которые вы предлагаете в первой очереди «Сибирякова», – это тоже ответ на меняющиеся запросы?

Иван: Да. Все больше и больше людей понимают, что время – это деньги. Когда мы, застройщики, продаем квартиру в черновой отделке – это, фактически, полуфабрикат. С одной стороны, мы даем человеку возможность пофантазировать, реализоваться в качестве дизайнера и бригадира. Но, нам кажется, что многие люди уже наигрались в эту игру в своих предыдущих покупках и не хотят тратить время и нервы на ремонт.

Многим важно, чтобы все было просто, понятно, логично, функционально, без чрезмерных дизайнерских придумок и лишних сантиметров площади. Именно эту концепцию мы в качестве ТЗ выдали дизайнерам при проектировании квартир с дизайнерской отделкой.

Ольга: Теперь у покупателей есть выбор: купить квартиру в черновой отделке, если очень хочется реализовать что-то свое, или приобрести жилье, фактически пригодное к проживанию – готовый, профессионально, до мелочей выверенный продукт с красивым ремонтом, а также с сантехникой в ванной и с кухней, на которой установлена вся техника.

Иван Готовский, соучредитель проекта. Ольга Иванова, директор СЗ «Флагман»

Фото А.Федорова

Но уже не уникальный?

Ольга: Уникальность можно создать позже – интерьерными нюансами, дизайнерскими решениями. Но и сама отделка не будет скучной, шаблонной, стандартной. Наши партнеры – архитектурное бюро «Розмарин» – умеют делать простые, но очень интересные вещи, пропуская историю города через каждый проект. В результате это решение даже выгоднее, чем самостоятельный ремонт.

Бизнес, нужный жителям

Вы упомянули, что проектом предусмотрено строительство административного здания. Что это будет? Торговый центр?

Иван: Сначала мы думали о таком формате, но, проанализировав то, что уже есть в районе, поняли, что торговых объектов и так достаточно: и продукты, и промтовары, и строительные материалы – все есть. Зато нет ни одного полноценного спортивного объекта. Поэтому базовой функцией нашего административного здания будет спорт, якорный арендатор – фитнес-центр. Будут и сопутствующие направления: медицина, салоны красоты. На сегодня к такому формату проявлен интерес со стороны ведущих представителей индустрии, мы ведем переговоры, и в 2022 г. в составе второй очереди приступим к строительству.

Пользоваться объектом смогут все жители района?

Иван: Конечно, он будет расположен за периметром двора.

Коммерческие площади предусмотрены и на первых этажах жилого комплекса. Каких инвесторов ждете?

Ольга: Нам, конечно, было бы интересно увидеть на первых этажах предпринимателей, которые закрывают разные потребности детей и взрослых: в товарах, услугах, дополнительном образовании, досуге, общепите – чтобы у жителей не было необходимости ехать куда-то и стоять в пробках.

Как будете удерживать эту концепцию?

Иван: Есть только один вариант – не продавать площади. Соучредителями проекта было принято решение оставить коммерческие помещения в управлении и размещать только те виды бизнеса, которые приносят комфорт жилому комплексу. Подбор арендаторов будет идти исключительно через эту призму: вы нужны жителям, приглашаем к сотрудничеству.

ЖК «Сибиряков»

Когда планируется запуск первых коммерческих объектов?

Ольга: Не знаю, как у других, но у меня возникает эстетический дискомфорт, когда я подъезжаю к новому жилому комплексу и вижу грязные витрины первых этажей с баннерами «СДАМ», «ПРОДАМ». Наша задача – обеспечить достаточный комфорт людям, начиная с первой очереди, не дожидаясь, когда ЖК заселится полностью. Жители первых блок-секций должны получить доступ к коммерческой инфраструктуре с самого начала.

А предпринимателям это выгодно? Нет жителей – нет трафика.

Иван: Мы понимаем, что количество людей, которое живет в ЖК, не сможет обеспечить проходимость для стабильного развития бизнеса. При проектировании мы учли это и расположили коммерцию так, чтобы к ней был доступ и у потребителей с внешней стороны периметра. Надеемся, набережная до плотины в ближайшее время будет благоустроена – тогда внешний трафик поддержит предпринимателей, а у жителей Нижней Лисихи будет дополнительная комфортная среда.

Наша задача – дать новый импульс этой территории. Это согласуется с популярной идеей городской децентрализации, когда в каждом районе есть все необходимое в пешей доступности. Мы верим, что «Сибиряков» станет местом притяжения горожан для общения, отдыха, творческих поисков. И, что немаловажно, продумывая экосистему, мы параллельно решаем и социальные вопросы для района.

Жилой комплекс бизнес-класса «Сибиряков» строится в районе Нижней Лисихи в Иркутске рядом с плотиной ГЭС и набережной Ангары. Задача проекта – переосмысление некогда промышленной территории и преобразование ее в жилой район с концепцией «город в городе».

ЖК «Сибиряков» – в цифрах и фактах:

● 4 дома по 2 блок-секции («Искатель», «Созидатель», «Мечтатель», «Мыслитель»);

● 5,6 га благоустроенной территории вблизи реки;

● 1,2 га – закрытый двор-парк;

● Физкультурно-оздоровительный комплекс;

● Финал реализации проекта – 2025 г.



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