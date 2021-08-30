Мир инвестиций в центре Иркутска. Как устроен новый офис БКС

Снаружи – объект архитектурного наследия, окутанный городскими легендами. Внутри – современный финансовый центр с продуманными функциональными зонами, новейшим оборудованием и интерьером в стиле лофт. Так после переезда выглядит новый офис «БКС Мир инвестиций» [1] на улице Ленина в Иркутске. Управляющий Эдуард Семенов провел экскурсию и рассказал порталу SIA.RU о новых о возможностях для клиентов.

Время меняться

Иркутский офис БКС стал третьим в Сибири, сменившим не только адрес, но и формат. В компании уверены: редизайн филиала позволит клиентам получать удовлетворение не только от результата работы передовых инвестиционных продуктов, но и от процесса выбора своих целей и создания персонального финансового плана.

О переезде в компании думали давно: прежний офис, на улице Свердлова, уже не успевал за потребностями клиентов. Выбор пал на историческое здание в самом центре Иркутска (Ленина, 30), недалеко от городской и областной администраций, Банка России, Байкальского госуниверситета. Дом Кремера (двухэтажная кирпичная половина здания) и Дом Цехановской (одноэтажная часть желтого цвета) привлекли не только удобным местоположением, но и архитектурной красотой, исторической значимостью. Переезд был небыстрым: здание нуждалось в реставрации, что повлекло долгие согласования с администрацией города.

«Здание купеческое, старинное. Когда мы приступили к реставрационным работам, обнаружили, что некоторые городские истории, легенды имеют под собой вполне реальную почву. Опасаясь нападений разбойников, купцы, чтобы сберечь свои ценности, делали большие подземные галереи. Одну из них мы обнаружили во время работ по укреплению фундамента здания. Клада там, увы, не было», – улыбается Эдуард Семенов.

Внешний вид здания после реставрации остался практически неизменным и соответствует историческому облику, а вот внутри все изменилось абсолютно. Интерьер филиала выполнен в стиле лофт: дерево, мягкий свет, комфортная зона ожидания. Вместо стандартной банковской атмосферы – клубный формат, располагающий клиента к размеренному общению с финансовыми советниками.

Вместе с Эдуардом Семеновым мы прогулялись по новому офису и смогли оценить все инновации.

Тайны мира финансов

БКС открыл офис нового формата в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

«Весь мир инвестиций – в одном офисе» – такова концепция БКС. Новый офис предоставляет весь спектр финансовых продуктов и услуг, включая брокерское обслуживание на российском и международном рынке, инвестиционное консультирование, коллективные инвестиции, доверительное управление[2], депозиты, конверсионные операции [3], персональное финансовое планирование [4].

Входная зона: банкомат 24/7

Если театр начинается с вешалки, то современная финансовая компания – с банкомата. Во входной зоне посетителей офиса БКС встречает современное оборудование, работающее по технологии NFC («коммуникация ближнего поля», «ближняя бесконтактная связь»). Если человек пришел с небольшой суммой и хочет совершить операцию, то он сможет сделать это в любое время суток: входная зона работает в режиме 24/7 – для доступа достаточно карты банка.

Зона касс: деньги любят счет

Оформленная в приятном стиле зона касс позволит клиентам банка провести любые виды операций – как рублевые, так и валютные. В свободном доступе для клиентов – полнофункциональная счетная машинка с несколькими степенями защиты. Это своего рода аналог того оборудования, что стоит у кассира: она поможет не только пересчитать, но и проверить купюры по нескольким степеням защиты. По словам управляющего, эта касса – не единственная. Если будет потребность есть возможность за короткий период открыть вторую кассу, чтобы клиенты могли совершать свои операции быстро и без очередей.

Большой зал: от переговорных до библиотеки

Пройдя дальше, попадаем в просторное помещение, разделенное на две больших зоны – внутреннюю и клиентскую. Клиентская включает не только фронт-офис, но и шесть переговорных комнат – разной вместимости и функционала.

«Комнаты скомпонованы примерно одинаковым образом: стол для переговоров, моноблок, где клиент через личный кабинет может провести свои операции, а финансовый советник – показать продукты и услуги компании, – рассказывает Эдуард Семенов. – Переговорные комнаты подходят и для презентаций: здесь можно пользоваться не только электронными системами связи, но и специальной стеной, на которой можно делать записи, рисовать графики и диаграммы».

Окна в переговорных комнатах располагаются высоко: людей в помещении со стороны улицы не видно, зато из переговорки открывается вид на город, на центральную улицу. На окнах нет никаких штор или жалюзи. Так реализуется принцип открытости, который демонстрирует БКС.

БКС открыл офис нового формата в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Большая часть переговорных комнат рассчитана на 4-6 человек, но есть и более просторная – на 12 человек: в ней можно проводить деловые завтраки, видеоконференции. Для индивидуальной работы с финансовым советником выделена отдельная ВИП-комната, снабженная для конфиденциальности кассовым окном.

Нашлось место в клиентской зоне и для современной стойки самообслуживания. Здесь можно зайти в свой личный кабинет и совершить любую операцию: перевод, обмен валюты и т.д. Все эти функции доступны клиентам БКС и в мобильном приложении, но случаются и форс-мажорные ситуации (например, села батарейка), когда такая альтернатива просто необходима.

БКС открыл офис нового формата в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Приятным сюрпризом станет для клиентов БКС и заботливо собранная библиотека. Прекрасные книги о финансах, бизнесе помогу скоротать время. Истории Илона Маска или Стива Джобса, прочитанные за чашечкой кофе или чая, обязательно вдохновят на новые решения, считают в компании.

«Максимально удобный и высокотехнологичный офис – это отражение концепции «БКС Мир инвестиций», в основе которой лежит исключительное внимание к потребностям и целям каждого клиента», – резюмирует Эдуард Семенов.

«Требования изменились – и мы им соответствуем»

5 вопросов о новом офисе Эдуарду Семенову

БКС открыл офис нового формата в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Почему вы остановились именно на историческом здании, не купили новое?

– Мы рассматривали несколько вариантов, но выбрали историческое здание в самом центре города. Все-таки Иркутск – в первую очередь, город торговый, купеческий, нам хотелось сохранить преемственность между старыми поколениями купцов, предпринимателей и новыми. Ментальная связь поколений должна сохраняться. Получилось стильно, престижно и очень удобно для клиентов.

Чем новый офис принципиально отличается от старого?

– Мы увеличили площадь почти в три раза, получили более удобное расположение – в самом центре города, собственную парковку. Изменилось помещение и качественно: если раньше все финансовые советники сидели в одном помещении, уединенности не было, то теперь у нас есть шесть переговорных комнат, где можно комфортно обсудить свои финансовые планы или провести деловое мероприятия. Требования времени к конфиденциальности, комфорту, престижу изменились – теперь мы им соответствуем.

Как долго длился ремонт здания?

– Сам ремонт – около года. Больше всего времени заняла экспертиза: то, что здание является объектом архитектурного наследия, сыграло свою роль. Любое усиление конструкции, улучшение здания приводило к большому количеству согласований. Абсолютно все, что касается фасада здания, требовало согласований с администрацией: и вывеска, и крыльцо, и цветовая палитра. Сколько автомобилей вмещает парковка?

– По многочисленным просьбам, новый офис обладает собственной парковкой. Порядка 10 клиентов одновременно могут поставить там свои автомобили. Мы планируем установить шлагбаум, чтобы пользоваться парковочными местами могли только наши клиенты.

Планируете ли мероприятие для клиентов в новом офисе?

– Мы планировали провести открытие в августе, но из-за коронавирусных ограничений вынуждены были перенести событие. Ждем, что ограничения будут сняты, и мы сделаем большой праздник для наших клиентов и партнеров.

О КОМПАНИИ

«БКС Мир инвестиций» – финансовый холдинг с 26-летней историей, предоставляющий клиентам максимально широкий спектр брокерских и инвестиционных услуг.

«БКС Мир инвестиций» – №1 на российском фондовом рынке: лидерские позиции в рейтинге Московской биржи по оборотам на фондовом рынке (1,06 трлн рублей), в списке ведущих операторов валютного рынка (2,1 трлн рублей), в рейтинге участников торгов по объему клиентских операций на срочном рынке с результатом 4,4 трлн рублей (данные на 30.06.2021 г.)[5]

Сегодня «БКС Мир инвестиций» обслуживает более 800 000 клиентов, в холдинге работает свыше 5000 сотрудников, филиалы расположены по всей России (более 40 городов присутствия).

«БКС Мир инвестиций» – новатор в области цифровых технологий в финансовой сфере. На единой цифровой платформе холдинга собраны все ключевые решения как для профессиональных инвесторов, так и для новичков. БКС в числе первых на рынке предложил клиентам интернет-трейдинг, предоставил доступ к открытию брокерских счетов онлайн и пополнению их через Систему быстрых платежей, предоставил инвесторам возможность работы с единым брокерским счетом.

Надежность «БКС Мир инвестиций» подтверждена ведущими рейтинговыми агентствами: высший рейтинг надежности на уровне «ААА» от Национального рейтингового агентства[6], рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB+ от RAEX[7] («Эксперт РА»), рейтинг на уровне «В/В» от международного агентства S&Р Global Ratings[8].

БКС Мир инвестиций

г. Иркутск, ул. Ленина, 30

8 800 500-55-45