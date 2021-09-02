Сергей Никитин, Юго-Западный: «Регистрация прав дольщиков застройщиком быстрее и проще, чем в МФЦ»

Электронная регистрация прав дольщиков по заявлению застройщиков стала очень активно внедряться в практику с 2020 года. В Иркутской области одной из первых внедрять этот механизм в свою работу стала ГК «ВостСибСтрой» в проекте «Юго-Западный». На прошлой неделе представители компании и регионального Росреестра обсудили, как распространить этот опыт на других участников строительного рынка Приангарья.

Микрорайон Юго-Западный. Из архива компании

Как отметил руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев, эта встреча поможет определить удобный для всех алгоритм совместной работы и в дальнейшем выстроить эффективное взаимодействие между Росреестром и другими застройщиками региона в вопросах регистрации прав дольщиков, минимизировать участие граждан в этом процессе.

Напомним, что регистрация прав дольщиков по заявлениям застройщиков предусмотрена федеральным законом № 202-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», который вступил в силу 13 июля 2020 года. Если раньше в процессе регистрации прав на недвижимость в новостройках были задействованы застройщики, дольщики, многофункциональные центры и Росреестр, то теперь за покупателя это может сделать застройщик.

При этом включение застройщиков в процесс регистрации прав дольщиков существенно сокращает сроки процедуры: если при подаче документов через МФЦ обязательная государственная регистрация договора проходит за 7-9 дней, то в электронном виде срок процедуры составляет от одного до трёх дней.

Сергей Никитин, руководитель проекта «Юго-Западный». Фото А. Федорова

По информации руководителя проекта «Юго-Западный» Сергея Никитина, в микрорайоне Юго-Западный все сделки сейчас проходят через электронную регистрацию, причём стоимость услуги и даже оплату госпошлины за дольщика компания берёт на себя. Кроме этого застройщик оплачивает выпуск электронно-цифровой подписи, которая может использоваться в дальнейшем. Он также подчеркнул, что при электронной регистрации сделки не нужно дополнительно подписывать документы долевого участия в строительстве и заверять их печатью.

– Это быстрее и проще, чем в МФЦ. Нужно только прийти в офис с пакетом документов: паспорт, СНИЛС, ИНН, и иметь при себе смартфон,– пояснил Сергей Никитин.

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юго-западный.рф

Справка: ГК «ВостСибСтрой» реализует проект микрорайона Юго-Западный на выезде из Иркутска в направлении Шелехова (рядом с микрорайоном «Луговое»). Здесь планируется возвести около 15-и очередей жилья, общей площадью около 400 тыс. кв. м. До конца 2022 года в микрорайоне возведут три 9-этажных дома общей площадью 18 316 кв. м. Строительство осуществляется в рамках проектного финансирования с использованием эскроу-счетов.

Застройщик: ООО СЗ «ВостСибСтрой-М». Проектная декларация: наш.дом.рф