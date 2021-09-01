Проект «360» En+ Group завоевал премию БРИКС по устойчивому развитию

Производитель был удостоен премии стран БРИКС по достижению целей по устойчивому развитию 2021 за экологический проект «360». Из большого числа претендентов из пяти стран-участниц БРИКС лишь две российские компании были удостоены этой награды, сообщили SIA.RU в компании.

Проект «360» победил в категории «Чистая вода». В 2021 году «360» запустил свой 11-ый сезон, который проходит по трем направлениям: онлайн-экомарафон, эко-акции у водоемов в городах присутствия предприятий компании – Иркутске, Усть-Илимске, Братске, Дивногорске, Миассе и Нижнем Новгороде, а также традиционная уборка мусора на Байкале, которая будет организована для муниципальных образований, расположенных непосредственно возле озера.

«Мы очень рады такой высокой оценке нашего проекта «360» жюри конкурса BRICS Solutions for SDGs Awards. У конкурса строгий отбор, и попасть в шорт-лист – уже было достижением. Проект «360» второе десятилетие набирает все большее количество участников, что не может не радовать. Он узнаваем и любим в регионах присутствия En+ Group. Мы благодарны всем участникам проекта и уверены, что дальше «360» будет только набирать обороты. Так держать!», – Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group.

Проект «360» – часть комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс» и один из приоритетных экологических инициатив в социальной политике компании, заложенной основателем компании Олегом Дерипаской. За 11 лет проект прошел путь от корпоративной акции по уборке мусора до масштабного движения, которое помогает людям менять свое отношение к взаимодействию с окружающим миром. За время реализации проекта эковолонтерами стали порядка 148 000 человек. С их помощью было убрано более 4500 т мусора в различных регионах России. Весь мусор утилизирован и частично переработан. Кроме того, были облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц.