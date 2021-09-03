Школа с интерактивной «начинкой». Какие «фишки» помогут опередить время в образовании?

Новую школу в микрорайоне Юго-Западный видно издалека и её ни с чем другим не спутаешь – она такая яркая, позитивная, необычная и большая. Шутка ли – три блока зданий, состоящих из семи корпусов, общей площадью 22 тысячи квадратных метров, плюс ещё более 10 тыс. кв. м пришкольной территории. Кстати, строители говорят, что насчитали на объекте 324 окна и более трёх тысяч ступенек. 1 сентября по этим ступенькам прошли первые ученики нового учебного заведения, официально именуемого Марковская средняя общеобразовательная школа №2. На торжественном открытии побывала и впечатлилась главный редактор Газеты Дело.

Новая школа в микрорайоне Юго-Западный. Фото А. Федорова

Великое школьное открытие

Сказать, что жители Юго-Западного, Лугового, Маркова и других ближайших поселений с нетерпением ждали открытия новой школы, это практически ничего не сказать. Вот лишь один красноречивый факт, говорящий о её востребованности: в этом году здесь открыли десять (!) первых классов – от буквы «А» до буквы «К», в которые зачислены 254 ученика. А в целом, школа рассчитана на 1275 человек – это 52 класса. И как утверждает директор СОШ Алексей Ефимов, свободных мест в них практически не осталось. Кстати, гостей на празднике по случаю Дня знаний и школьного новоселья было явно больше, чем учеников на торжественной линейке (кстати, для «зрителей» организаторы отвели отдельное место), так что мэр Иркутского района Леонид Фролов, в принципе, не преувеличивал, когда назвал это событие великим.

Леонид Фролов. Фото А. Федорова

Такое «громкое» сравнение он обосновал тем, что, во-первых, Марковское муниципальное образование – очень динамично развивающийся район, во-вторых, теперь у детей, которые были вынуждены учиться в других районах Иркутска, есть своя школа рядом с домом. И, в-третьих, что очень важно, учебный процесс в ней организован в одну смену.

– Кроме того, Марковская СОШ – это суперсовременная школа, которая отличается от других практически 100-процентной цифровизацией образовательного процесса, – отметил Алексей Ефимов.

Алексей Ефимов. Фото А. Федорова

IT-технологии как инструмент познания

– Уникальность школы заключается в том, что мы сделали её передовой не только по современным меркам, но и на несколько лет вперёд, она буквально «нашпигована» суперсовременными IT-технологиями, которые ещё не применялись на аналогичных объектах, – прокомментировал Виктор Ильичёв, директор ГК «ВостСибСтрой», которая возводила этот объект.

Фото А. Федорова

Например, здесь есть классы, оборудованные интерактивными досками нового поколения – всё, что делает на такой доске учитель, транслируется в компьютерные устройства учеников. Есть зона, где находится огромный интерактивный экран и можно в режиме видео-конференц-связи поработать с другой точкой.

– При этом 3D-экран создаёт ощущение того, что ты погружаешься в пространство другого помещения, – пояснил начальник управления образования Иркутского района Роман Зарипов. – Конечно, все предметные кабинеты – химии, физики – оснащены таким оборудованием, которое позволяет наглядно изучать все процессы, происходящие в природе. Помимо этого есть классы робототехники, астрономии, лингафонные кабинеты, и классы-комплекты, с которыми дети могут работать на открытом воздухе.

Фото А. Федорова

А ещё есть два бассейна, спортзал, который больше похож на современную спортивную арену, и где одновременно могут заниматься три класса, актовый и конференц-зал, библиотека с читальным залом, оснащённым компьютерной техникой, а также практически профессиональная звуко-видео-записывающая студия.

Фото А. Федорова

В большой школе, безусловно нашлось место и для так называемой лаунж-зоны, где ребята смогут перезагрузиться: отдохнуть между уроками, поболтать с друзьями.

Комфортно здесь будет и маломобильным ученикам. Кроме специальных классов для детей с ограниченными возможностями здоровья и расстройством аутистической системы, для особых детей строители сделали пассажирские лифты, пандусы и даже специальную галерею – отдельный наземный вход в здание.

Фото А. Федорова

Дизайнерская мотивация для обучения

Ещё одна «фишка» школы в микрорайоне Юго-Западный – оригинальный дизайн. По словам Виктора Ильичёва, в компании много думали, какой расцветки сделать здание снаружи, каким его сделать внутри. В итоге, для блоков начальной школы дизайнеры выбрали тему Байкала, а для дизайна старших и средних блоков использовали буквы из алфавитов разных языков – как мотивацию для их изучения, и различные афоризмы. Сделали и «отсылки» к известным людям: например, на одной из стен в холле первого этажа изображён портрет Валентина Распутина, в другом месте – Дмитрия Мамина-Сибиряка.

Фото А. Федорова

Рассказал директор «ВостСибстроя» и о том, что, несмотря на типовой проект, к строительству объекта в Юго-Западном в компании тоже подошли творчески:

– Площадка, на которой находится школа, довольно сложная, под уклоном, и типовой проект пришлось адаптировать под эти условия. Хорошо, что проектировщики предусмотрели такие нюансы – по их задумке, школу можно собирать как лего и по-разному размещать на площадке блоки учебных корпусов. Поэтому конфигурация именно этого объекта отличается от предыдущих аналогичных.

Фото А. Федорова

Продвинутые школы для будущего

– Я испытываю удовольствие, что школа построена и начинает работать, – сказал Виктор Ильичёв. – Чтобы сделать её суперсовременной не только в плане информационных технологий, но и инженерных систем (вентиляции, кондиционирования, водоочистки) компания вложила в проект около 150 миллионов рублей своих средств. Мы делали это для людей, которые живут в Юго-Западном и Луговом сейчас, и будут жить в будущем, так как комплексное развитие этой части Иркутска продолжится дальше. Рядом со школой мы сейчас проектируем большой парк отдыха, также проектируются ещё два детских сада – каждый на 220 мест, ФОК.

Виктор Ильичев. Фото А. Федорова

Продолжит «ВостСибСтрой» возводить и образовательные объекты.

– В наших планах ещё три подобных проекта в Иркутской области по региональной программе концессии: в Братске – в 26 микрорайоне, в Черемхово – рядом с домами, которые построил Ростех для переселенцев из зоны затопления в Тулуне и Нижне-Удинске. И третья – в Иркутске в микрорайоне Лисиха, где остро не хватает образовательного учреждения. Мы серьёзно готовимся к реализации этих проектов, опыт строительства уже есть и следующие школы будут ещё более продвинутыми, – заверил Виктор Ильчёв.