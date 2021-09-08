Набережная для Иркутска. Как создается новая визитная карточка города и чем помогает En+ Group

В Иркутске презентовали концепцию единой городской набережной: она предусматривает объединение в прогулочную зону всех участков. На одном из них – Цесовской набережной – уже работает крупный инвестор, компания En+ Group. Как изменится облик города? Чем полезно государственно-частное партнерство? И почему Иркутску не обойтись без берегоукрепления? Эти и другие вопросы обсудили на заседании Общественной палаты города 1 сентября.

фото Д. Дмитриева

Город на воде

По проекту, единая городская набережная должна объединить в прогулочную зону все существующие участки: от плотины до бульвара Постышева, от бульвара до развязки Академического моста, бульвар Гагарина, Цесовскую набережную, Нижнюю Набережную, отрезок от Московских ворот до устья Ушаковки. Концепция единой набережной была разработана Агентством развития территорий «Градостроительная школа» совместно с городской администрацией и общественностью.

Директор «Градостроительной школы» Алиса Козак, выступая на заседании Общественной палаты, отметила, что Иркутск – это город на воде. «Вода – это наш основной ресурс, как с точки зрения рекреации, так и в целом. Основной вопрос – как работать с этим ресурсом в структуре города».

До недавнего времени о комплексном подходе речи не шло. Работая над концепцией единой набережной, команда «Градостроительной школы» собрала всю актуальную информацию в одну карту. На сегодняшний день, по словам Алисы Козак, некоторые элементы не стыкуются между собой, а благоустроено и доступно горожанам лишь 4 километра набережных. «10 километров – участки, которые находятся на стадии проектирования. Более 13 километров пока никем не запроектированы, не продуманы».

Крайне важно, по мнению эксперта, уделить внимание вопросам берегоукрепления. Благодаря плотине ГЭС, иркутяне на долгие годы забыли о проблеме наводнений. Однако в последние два года высокий уровень воды в Байкале и реках Бурятии привел к повышению сбросных и грунтовых вод и подтоплению многих домов и участков в Иркутске. Сейчас по заказу городской администрации идет подготовка проектно-сметной документации по берегоукреплению участка Ангары от Вечного огня до Глазковского моста. Финансирование этих работ будет федеральным.

Алиса Козак призвала обратить внимание на стратегию водно-зеленого каркаса, над которой работает Минстрой РФ. «Для Иркутска эта тема очень актуальна: с одной стороны, это решение вопроса связанности рекреационных пространств, с другой – работа с природой, которая нам неподвластна. Мы видим, как поднялась Ангара – с этим нужно жить дальше, искать новые форматы отношения к набережным. Стихию не стоит пытаться остановить, с ней надо работать».

По мнению директора «Градостроительной школы», если объединить усилия властей разного уровня, бизнеса, общественности и ближайшие пять лет посвятить теме Иркутска как «города на воде», то единая набережная может стать новой визитной карточкой города – не менее значимой, чем 130 квартал.

Трансформация началась

«Пионером» в деле благоустройства набережной и изменения облика города выступает En+ Group. Инициатором городских изменений в свое время был основатель компании Олег Дерипаска. А в прошлом году компания объявила о переносе штаб-квартиры из Москвы в Иркутск и уже приступила к работам по благоустройству Цесовской набережной и прилегающей территории. В планах – восстановление объектов культурного наследия, в частности, знаменитых Курбатовских бань, и строительство новых: к 2025 году на территории появится современный деловой центр, жилой квартал, гостиница.

«Предприятия группы расположены сегодня по всему миру, но центром активов является Восточная Сибирь, ангаро-енисейский кластер. Иркутск – центр нашей электроэнергетики, и именно сюда должен переехать головной офис компании», – рассказал Антон Бутманов, директор департамента устойчивого развития En+ Group.

По его словам, на сегодняшний день каждый 50-й работающий в Иркутской области является сотрудником предприятий группы: компании не все равно, что происходит в регионе. Трансформируясь сама, En+ Group меняет и территорию присутствия, делая все, чтобы и сотрудникам, и их семьям было комфортно.

«Мы должны смотреть в будущее, – пояснил Антон Бутманов. – Да, у Иркутска очень непростая и интересная история. Но давайте попробуем сделать что-то, что станет архитектурной доминантой, основанной на самобытности города, и позволит при этом смотреть в будущее – и технологически, и архитектурно».

фото Д. Дмитриева

За воплощение идеи взялся японский архитектор с мировым именем Кэнго Кума. Объекты стали собираться, как пазл: ТЭЦ-2, Курбатовские бани, Дом приемов, главный офис En+, гостиница «Ретро», жилой квартал… В итоге сложился закольцованный, масштабный проект с единым благоустройством и набережной, которая будет открыта для города и станет, по задумке авторов, новым иркутским Арбатом.

По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, реновация Цесовской набережной – очень важный инфраструктурный проект. «В ближайшие годы город может получить аналог 130 квартала. Частно-муниципальное партнёрство, которое сегодня существует с компанией En+ Group, – это возможность комплексно преобразить береговую линию Ангары длиной более 9 километров. С практической точки зрения строительство новых объектов и реконструкция существующих – это сотни новых рабочих мест, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней и создание новых точек притяжения для всех иркутян».

«Не иметь набережной – преступление перед иркутянами»

Участники заседания Общественной палаты дали свою оценку проекту Единой городской набережной и работе, которую уже ведет En+ Group. Мы записали несколько ключевых цитат.

Евгений Стекачев, председатель Думы г. Иркутска:

– Единая набережная – приоритетный проект благоустройства Иркутска. Почему это важно для нас? Казалось бы, благоустройство, берегоукрепление – у нас много других проблем. Но все мы прекрасно помним тот момент, когда ввели в эксплуатацию 130 квартал. Город сразу «заиграл» даже не на федеральной, а на международной арене: приток туристов увеличился в разы, нам стало чем гордиться. 130 квартал – это около 3,5 млрд рублей, это синергия усилий всех органов власти и бизнеса. Собрались – и сделали.

Важно понимать, что берегоукрепление и благоустройство не будет работать без создания коммерческой инфраструктуры, без бизнеса. Когда крупные инвесторы, такие как En+ Group, заходят в Иркутск, для нас это, прежде всего, стимуляция экономики, своего рода знак для мелкого, малого, среднего бизнеса: если такие компании готовы вкладывать миллиарды в улучшение внешнего облика города, значит, и мы тоже будем.

Город будущего, который мы все хотим видеть, – это туристический город. А как мы сможем привлекать туристов? Да, у нас есть Байкал, но нам бы хотелось, чтобы гости задерживались и в самом Иркутске – а для этого нужно создать инфраструктуру. И одних скверов и парков будет недостаточно: нужны комфортабельные отели, красивые здания, благоустройство в современном стиле. Это очень важно и для самих горожан. Большую часть бюджета в ближайшие несколько лет мы будем направлять на эти цели.

Игорь Бычков, академик РАН:

– Прежде чем вкладываться в строительство, нужно понимать, насколько мы готовы к реакции природы: будет она в согласии с нами или нам придется друг друга спасать? Необходимо учитывать те знания, которые у нас уже есть, и не строить там, где капитальное строительство невозможно. Тем более не надо такие здания ремонтировать и содержать.

Почему, скажем, реконструкция Верхней Набережной задержалась? То, что было запланировано, не отвечает требованиям, связанным с защищенностью от подъема воды. Мало кто помнит, но на островах, которые сегодня мэрия вынуждена спасать, вообще запрещалось всякое строительство, кроме простых сарайчиков для хранения инструментов.

Мне бы очень хотелось, чтобы, проектируя все то, что касается «водного» Иркутска, мы делали это с пониманием существующих проблем. Подтопления, подъемы грунтовых вод, замерзания-отмерзания, микросейсмика – все эти серьезные вопросы нужно учитывать.

Георгий Кузьмин, заместитель председателя правительства Иркутской области:

– От подтоплений наш город в той или иной степени спасает Иркутская ГЭС: она искусственно регулирует уровень Ангары. Но в последние два года, в связи с ростом уровня воды как в реках Бурятии, так и в Байкале, сбросные воды увеличиваются, высок и уровень грунтовых вод. Мы уже столкнулись со случаями подтоплений на территориях рядом с Ангарой, Иркутом, Ушаковкой.

Ранее был разработан проект по строительству набережной от плотины ГЭС до бульвара Постышева, он прошел все экспертизы. К сожалению, этот объект был исключен из федеральной программы сохранения озера Байкал. Мы неоднократно поднимали этот вопрос на уровне министерства природных ресурсов РФ, Агентства по водным ресурсам. Губернатор держит эту тему на контроле.

Сейчас ведется проектирование второго участка – Цесовской набережной. Мы прорабатываем с министерством природных ресурсов и экологии РФ вопрос о том, чтобы, когда проект будет создан и пройдет все экспертизы, в максимально короткие сроки попасть в федеральное финансирование по строительству берегоукрепления.

Андрей Южаков, первый заместитель мэра г. Иркутска:

– Не иметь набережной в городе, в котором протекает такая великая река, – преступление перед жителями. Мы обязаны создать условия для того, чтобы появлялись такие места, где можно будет отдыхать, прогуливаться.

Вопросы берегоукрепления – это федеральная тема и, к сожалению, тема очень дорогая. Сегодня мы разбиваем большой проект единой набережной на несколько подпроектов – чтобы иметь возможность получить финансирование. Надеемся, что в рамках тех полномочий, которые есть у администрации Иркутска, и при поддержке правительства Иркутской области, мы сможем защитить несколько заявок на финансирование по берегоукреплению уже в 2022-2023 годах.

Появление единой набережной даст городу возможность развиваться, привлекать бизнес, частных инвесторов. То, что сейчас реализуется в рамках Цесовской набережной, – наш первый большой опыт взаимодействия с частным бизнесом для реализации таких проектов. Надеюсь, у нас все получится.