«Турдесант» не на Байкале. Как развивать туризм в сибирской глубинке

Еще недавно Наталья Сапожникова, учительница из Заларинского района, и представить не могла, что станет активной участницей туристического бизнеса. Небольшой гостевой дом в деревне Хор-Тагна Наталья сдавала туристам и раньше, но этим летом включилась в работу комплексного тура «Заларинское кольцо». Выйти на новый уровень помог проект «Турдесант». Как развивать туризм в глубинке? Кто выигрывает от приема путешественников? И почему Байкал – не единственная привлекательная дестинация в регионе?

Фото предоставлено организатором.

Запустить туризм в деревне

«В последние годы мы с коллегой много путешествовали и снимали видео для проекта «Экспедиция БРК», изучали Иркутскую область, планировали туры, – рассказывает Александр Откидач, автор проекта «Турдесант». – Однажды в соцсетях нам посоветовали съездить в Хор-Тагну: «Это одна из самых красивых деревень России». Я тогда подумал: как странно, что ни я, ни мои друзья не знаем, что у нас есть такие красивейшие места. Глава деревни Сергей Сергеевич Ненахов принял нас как родных. А вечером говорит: «Александр, вы тут такие современные все, помогите нам с туризмом». С этого все и началось».

Суть проекта «Турдесант» проста: группа специалистов «приземляется» на конкретной территории и помогает запустить там туризм в максимально сжатые сроки. В этом году такой площадкой стал Заларинский район. В планах было также поработать с Усольским и Черемховским, но пандемия внесла коррективы.

Команда проекта сознательно выбрала для «Турдесанта» места, отдаленные от Байкала. «Байкалом заняты все, и с каждым годом ему все хуже и хуже, поэтому было принято решение развивать другие направления, – объясняет Александр Откидач. – Кроме того, я отношу себя к тому типу путешественников, кому нужны новые места и новые эмоции. Наша область в этом плане – просто большой сундук с подарками для путешественников. Еще мне очень хочется научить местных жителей ценить родные места и помочь им зарабатывать на гостеприимстве».

Фото предоставлено организатором.

Упаковка турпродукта

Работа «Турдесанта» в Заларинском районе началась с исследования. Команда проекта поездила по территории, изучила все возможные туристические объекты, побеседовала с главами поселений, провела работу с местными жителями и выявила тех, кто готов работать в сфере гостеприимства. Следующими этапами стали формирование турпродукта: продолжительность, логистика, стоимость – и его «упаковка»: видеоролик, сайт, страницы в соцсетях.

Итогом стал фирменный трехдневный тур «Заларинское кольцо» стоимостью 9000 рублей для взрослого и 7000 рублей для ребенка. В эти суммы включено проживание, питание, различные экскурсии, мастер-классы и даже катание на дрезине по железной дороге, проложенной по тайге до мертвой деревни Харагун. Туристы знакомятся с культурами и кухней голендр, староверов, чувашей и татар.

По словам Александра Откидача, главной сложностью при формировании турпродукта стало преодоление повсеместного недоверия и неверия в себя местных жителей. «Они живут в районе веками, и кто-то даже не считает, что здесь есть чем удивить туриста. Ну и, конечно, как и у всех, не обходится без внутренней динамики: не все друг с другом дружат. Но мы смогли это преодолеть. Отдельная благодарность – мэру Заларинского района Владимиру Васильевичу Самойловичу: он и поддержал проект материально, и дал нам в помощь свою команду».

Фото предоставлено организатором.

В плюсе все

На первое собрание по проекту «Турдесант» учительницу Наталью Сапожникову пригласил глава Хор-Тагны: у женщины есть небольшой гостевой дом. «Если честно, я и дальше планировала просто сдавать дом: у учителя не так много свободного времени, – признается Наталья. – Однако Александр Откидач был горяч и убедителен – с тех пор я являюсь организатором одного из турмаршрутов и координирую прием туристов по четырем деревням».

Наталья Сапожникова, участница проекта "Турдесант". Фото предоставлено организатором.

Момент недоверия к проекту, по словам Натальи Сапожниковой, был. Про туризм в одной их самых красивых деревень России говорили и раньше, но серьезных подвижек не было: «Здесь тоже думали, что поговорим да разойдемся. Однако уже через три месяца к нам поехали первые туристы. В середине августа заняли уже почти весь номерной фонд в деревнях Хор-Тагна и Пихтинск. Пока видим в этом только позитив: кто-то принимает у себя гостей, кто-то экскурсии проводит, кто-то продает свою продукцию. Все в плюсе».

Фото предоставлено организатором.

Плюсы, действительно, очевидны: в первый же уикенд туристы оставили на территории Заларинского района 196 500 рублей, которые «принесли копеечку» более чем в 30 семей. Продавая два-три тура в неделю, район может зарабатывать от 800 тысяч до полутора миллионов рублей в месяц, в зависимости от количества человек в группе. При этом каждый турист совершает и дополнительные покупки (баня, сувениры, продукты питания) – в среднем, на полторы тысячи рублей.

Выигрывает от проекта и сама территория: все участники «Заларинского кольца» зарегистрированы как самозанятые и платят налоги. «Турдесант» открывает возможности для развития предпринимательства в районе. Кроме того, эксперты учат местных общественников и активистов писать грантовые заявки – и развивать не только сам турпродукт, но и инфраструктуру. План минимум, по словам Натальи Сапожниковой, уже определен: «В первую очередь необходимо наладить сотовую связь, поставить указатели на дорогах, поставить везде урны и туалетные кабинки».

Фото предоставлено организатором.

Не ждать, а делать

Поддержку проекту оказала не только региональная и муниципальная власть, но и бизнес – Байкальская Региональная Компания. Для директора Вероники Шородок, выросшей в небольшом поселке Хребтовая Нижнеилимского района, «Турдесант» – очень личная история. «Я своими глазами видела, как наш поселок становился меньше, как гасли глаза, как умирала надежда. Проект «Турдесант» – про изменение жизни и про возможности, которые открываются жителям. Сегодня можно не уповать на государство, не ждать манны небесной, а здесь и сейчас дать точку отсчета для новых возможностей любой территории».

В Заларинском районе у БРК нет автозаправок, соответственно, и коммерческих задач при поддержке проекта на территории компания не ставила. «Компания – это, прежде всего, люди, – говорит Вероника Шородок. – Почему мы поддерживаем эти проекты? Потому что хотим, чтобы мир вокруг нас становился хоть чуточку, но лучше. Как бизнес – мы отпускаем качественный бензин, как местные жители – поддерживаем полезные инициативы. Когда Александр присылает нам видео и фотографии счастливых людей, я понимаю, что это лучшее вложение средств, нежели, например, баннер на улице с надписью, что мы молодцы».

Поддерживать «Турдесант» Байкальская Региональная Компания намерена и далее. Тем более, что на следующий год у организаторов проекта – большие планы. Иркутской области исполнится 85 лет, и в юбилейный год еще в пяти районах появятся современные и интересные туристические маршруты.

Фото предоставлено организатором.

«Лучший подарок региону – это когда всем жителям хорошо, – улыбается Александр Откидач. – А здесь, смотрите: и туристы наслаждаются, и местные зарабатывают, и налоги в казну идут, и Байкал хоть от нескольких сотен человек отдохнет. Нас ждет большая работа: жители области пока не понимают, какие красивейшие места у нас совсем под боком. Я видел восторг первых туристов нашего проекта, и это, конечно, невероятные эмоции!»

«Нужно перераспределять туристический поток»

Екатерина Сливина, руководитель Агентства по туризму Иркутской области:

– Сегодня Байкал – это точка притяжения основной массы туристов. Прибайкальские территории подвержены серьезной рекреационной нагрузке. Для минимизации ущерба, наносимого турпотоком экосистемам, необходимо развивать и модернизировать существующую туристическую инфраструктуру, а также перераспределять туристический поток и по другим территориям региона. В первую очередь интересны районы с самобытной культурой, нетронутой сибирской природой, самобытностью сельской глубинки.

Проект «Турдесант» интересен тем, что в нем есть конкретный и измеримый результат – отработка новых маршрутов и продуктов, то, что ранее никогда не реализовывалось в отдаленных от Байкала территориях. Также это вовлечение местного населения в туристическую деятельность, а значит – возможность дополнительного источника доходов и повышения уровня жизни, создание, по сути, новой среды и смыслов в том месте, где они проживают.

Агентство по туризму Иркутской области выступает координатором проекта, связующим звеном между его участниками. Также усилия агентства направлены на продвижение «Турдесанта» в информационном туристическом пространстве. Совместно с Центром «Мой бизнес» мы будем оказывать помощь местным активным предпринимателям, некоммерческим организациям и самозанятым в подготовке заявок на получение грантовой поддержки для реализации задуманных в ходе проекта инициатив.