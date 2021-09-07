В ИрГАУ открыт сервисный центр энергонасыщенной техники Минского тракторного завода

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель генерального директора ОАО «Минский тракторный завод» Михаил Кадников.

Фото А.Фёдорова

Договорённость об открытии образовательных подразделений была достигнута на встрече главы региона с директором Минского тракторного завода Виталием Вовком в марте текущего года в рамках рабочего визита белорусской делегации в Иркутскую область.

Фото А.Фёдорова

Губернатор отметил, что развитие образовательной базы аграрного вуза важно при формировании будущих кадров. За счёт партнерских соглашений с белорусским предприятием в университете создан учебный класс нового уровня, в котором формат учебы позволяет совмещать практику с теорией. Кроме того, руководство Минского тракторного завода готово принимать студентов университета для прохождения производственной практики. Планируется, что первые 20 студентов поедут на практику в Республику Беларусь в 2022 году.

Фото А.Фёдорова

Как рассказал врио ректора Иркутского ГАУ Николай Дмитриев, аудитория оснащена интерактивным оборудованием, стендами, элементами новейших моделей тракторов завода для практической отработки. Сервисный центр энергонасыщенной техники МТЗ будет использоваться не только для обучения студентов вуза и находящегося на его базе колледжа автомобильного транспорта и агротехнологий, но и слушателей программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

В Иркутском аграрном техникуме также открылись класс теоретической подготовки и учебная мастерская, созданные при содействии Минского тракторного завода.

Фото А.Фёдорова

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков отметил, что сельское хозяйство в регионе в приоритете и вопрос подготовки кадров очень важен.

Фото А.Фёдорова

– Открытие подобных классов создаёт необходимые условия для получения знаний, которые позволят выпускникам приходить на предприятие уже подготовленными специалистами, – подчеркнул глава регионального ведомства.