Новые продукты в Системе КонсультантПлюс - формы с комментариями о рисках
Компания "Консультант Плюс" выпустила 3 новых продукта:
- Формы с комментариями о рисках по налогам и кадрам;
- Формы с комментариями о рисках для договорной работы;
- Формы с комментариями о рисках для корпоративной работы.
Новые банки помогут бухгалтерам, кадровикам и юристам составить документы для различных ситуаций, избежать ошибок и рисков при их составлении, учесть все нюансы в интересах организации.
Главная особенность новых продуктов - все формы в них содержат большое количество примечаний, практических рекомендаций и предупреждений о возможных рисках при подготовке документов.
Формы с комментариями о рисках по налогам и кадрам
Материалы помогут составить документы для различных ситуаций:
- первичные бухгалтерские документы;
- налоговые отчеты, расчеты по страховым взносам и НДФЛ, другие обязательные платежи;
- для взаимодействия с ФНС, ФСС, ПФР;
- по кадровым вопросам;
- по трудовым отношениям;
- по охране труда и спецоценке условий труда, по обучению и аттестации сотрудников.
Формы с комментариями о рисках для договорной работы
Помогут юристам составить наиболее распространенные виды договоров: аренды, поставки, купли-продажи, возмездного оказания услуг, займа, цессии.
В банк включены два типа форм:
- защищают интересы одной из сторон договора. В них предусмотрены наиболее выгодные и безопасные условия для одной из сторон договора. К каждому условию даются пояснения в защиту интересов сторон;
- с наиболее распространенными и безопасными для обеих сторон условиями. Помогут при составлении простого и безопасного договора для обеих сторон договора. Подойдут для сделок с проверенным контрагентом, когда нет необходимости согласовывать каждое условие. Основной акцент в них сделан на налоговых рисках.
Формы с комментариями о рисках для корпоративной работы
Помогут юристам составить основные корпоративные документы:
- ООО (решения и протоколы общих собраний, уставы и др.);
- АО (протоколы общего собрания акционеров, уставы и др.).
Все формы легко скачать в удобном формате Word, Excel и pdf. Можно использовать готовый образец или отредактировать его под свои условия. Формы ежедневно проверяются на актуальность и обновляются.
Подробную информацию о новых продуктах можно узнать в сервисном центре ООО «КонсультантПлюс в Иркутске».
Тел.: (3952) 22-33-33, 53-28-53.
E-mail: info@irkcons.ru.
Сайт: www.irkcons.ru.
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