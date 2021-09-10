Новые продукты в Системе КонсультантПлюс - формы с комментариями о рисках

Компания "Консультант Плюс" выпустила 3 новых продукта:

- Формы с комментариями о рисках по налогам и кадрам;

- Формы с комментариями о рисках для договорной работы;

- Формы с комментариями о рисках для корпоративной работы.

Новые банки помогут бухгалтерам, кадровикам и юристам составить документы для различных ситуаций, избежать ошибок и рисков при их составлении, учесть все нюансы в интересах организации.

Главная особенность новых продуктов - все формы в них содержат большое количество примечаний, практических рекомендаций и предупреждений о возможных рисках при подготовке документов.

Формы с комментариями о рисках по налогам и кадрам

Материалы помогут составить документы для различных ситуаций:

- первичные бухгалтерские документы;

- налоговые отчеты, расчеты по страховым взносам и НДФЛ, другие обязательные платежи;

- для взаимодействия с ФНС, ФСС, ПФР;

- по кадровым вопросам;

- по трудовым отношениям;

- по охране труда и спецоценке условий труда, по обучению и аттестации сотрудников.

Формы с комментариями о рисках для договорной работы

Помогут юристам составить наиболее распространенные виды договоров: аренды, поставки, купли-продажи, возмездного оказания услуг, займа, цессии.

В банк включены два типа форм:

- защищают интересы одной из сторон договора. В них предусмотрены наиболее выгодные и безопасные условия для одной из сторон договора. К каждому условию даются пояснения в защиту интересов сторон;

- с наиболее распространенными и безопасными для обеих сторон условиями. Помогут при составлении простого и безопасного договора для обеих сторон договора. Подойдут для сделок с проверенным контрагентом, когда нет необходимости согласовывать каждое условие. Основной акцент в них сделан на налоговых рисках.

Формы с комментариями о рисках для корпоративной работы

Помогут юристам составить основные корпоративные документы:

- ООО (решения и протоколы общих собраний, уставы и др.);

- АО (протоколы общего собрания акционеров, уставы и др.).

Все формы легко скачать в удобном формате Word, Excel и pdf. Можно использовать готовый образец или отредактировать его под свои условия. Формы ежедневно проверяются на актуальность и обновляются.

Подробную информацию о новых продуктах можно узнать в сервисном центре ООО «КонсультантПлюс в Иркутске».

Тел.: (3952) 22-33-33, 53-28-53.

E-mail: info@irkcons.ru.

Сайт: www.irkcons.ru.

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