«Большие данные» на службе у туризма

Турпоток в Иркутскую область восстанавливается: об этом свидетельствуют, в том числе, «большие данные» МТС. По оценкам компании, в этом году он увеличился примерно на треть по сравнению с 2020-м. Современные технологии позволяют детально узнать предпочтения путешественников и на этой основе развивать туристическую инфраструктуру и создавать новые сервисы. О том, как «цифровые следы» используются для развития внутреннего туризма в других регионах страны и о возможностях «больших данных», Газете Дело рассказал Владислав Божеев, директор МТС в Иркутской области.

Фото из архива компании

КБЖД – место силы

Главными точками притяжения, как и раньше, остаются заливы Малого моря и Листвянка, однако набирают популярность и другие направления. Одно из них – Слюдянский район, где проходит Кругобайкальская железная дорога. Это стало одним из катализаторов для создания нового туристического продукта. В рамках собственного экологического проекта «Место силы» МТС создала первый туристический аудиогид по КБЖД. Аудиоэкскурсия повествует об истории строительства легендарной железной дороги, а также о самых знаковых ее местах. Озвучивают аудиогид известные в регионе радиоведущие Love Radio. Проект оператора поддержали руководство КБЖД и Агентство по туризму Иркутской области.

– В Иркутской области много мест силы, и КБЖД – одно из них, – говорит Владислав Божеев. – Волшебные виды Байкала, необычная история царской России, создают ту самую энергетику этого маршрута. Мы неспроста выбрали для создания аудиогида «Кругобайкалку»: анализируя «большие данные», увидели, что турпоток в этом направлении существенно восстанавливается: в 2021 году туристов из других регионов страны в Слюдянский район приехало на 20% больше, чем в прошлом – пандемийном – году; из них почти две трети посещают регион не в первый раз.

По словам Владислава Божеева, в основном к нам приезжают гости из соседних с Приангарьем регионов, но туристов из Москвы и Санкт-Петербурга тоже немало. Многие из них путешествуют по Байкалу самостоятельно – такие нюансы Big Data тоже позволяет увидеть.

– Наши партнеры – руководство КБЖД – в июле 2021 года специально для таких путешественников запустило рельсовый автобус «Нерпочка», а мы с радиоведущими Love Radio записали для них аудиоэкскурсию, – рассказал Владислав. – Аудиогид задействует геолокацию: стоит туристу приблизиться к определенной значимой точке маршрута, будь то станция или тоннель – и аудиогид автоматически начинает повествование. Это очень удобно.

«Цифровая платформа региона» расскажет о поведении туристов

Иркутск, как и многие другие города страны, намерен стать туристическим. Для этого необходимо развивать инфраструктуру, говорят представители властей и бизнеса. «Город будущего, который мы все хотим видеть, – это туристический город, – уверен председатель Думы г. Иркутска Евгений Стекачев. – Да, у нас есть Байкал, но нам бы хотелось, чтобы гости задерживались и в самом Иркутске. И одних скверов и парков будет недостаточно: нужно благоустройство».

Серьезным подспорьем в этом могут стать цифровые сервисы. Более того: они уже сейчас помогают развитию внутреннего туризма в ряде субъектов РФ. По словам представителя МТС, компания реализовала уже более 70 геоаналитических проектов в 36 регионах страны. Один из лидеров в плане цифровизации туристического кластера – Самарская область. Власти региона сформулировали запрос на цифровые решения по привлечению турпотока, и в настоящее время апробируют новый продукт МТС – «Цифровую платформу региона».

– «Цифровая платформа региона» – это программа наблюдения за экономикой туризма и одновременно ноу-хау по управлению отраслью на основе обезличенных больших данных, – пояснил Владислав Божеев. – Инновация МТС появилась как ответ на нехватку информации из традиционных источников. Мы, как оператор мобильной связи, знаем и пониманием нашего абонента, в курсе того, чем он интересуется, куда и когда ездит. Это позволяет нам детально проанализировать ключевые константы туристической привлекательности – инфраструктуру и «места притяжения».

Владислав Божеев рассказал, что обезличенные большие данные, которыми оперируют разработчики платформы, формируются за счет цифровых «следов», оставляемых пользователями устройств. Цифровая платформа позволяет распределить гостей по степени активности (концерты, экскурсии, пляжи или спокойный отдых), «видит» какая часть туристов добирается к достопримечательностям на автомобилях.

– Программа позволяет пристальнее взглянуть и на семейный туризм, анализируя логику поведения отдыхающих с детьми, – отметил Владислав Божеев. – Она «видит» круг общения абонента. Исходя из частоты звонков родным, наличия на смартфоне взрослого и детского контента появляется вывод о том, что хозяин устройства, к примеру, родитель с детьми определённого возраста, при этом все информация поступает на основе обезличенных данных наших абонентов. Детальная аналитика позволяет создавать сервисы, потенциальными пользователями которых являются представители органов исполнительной власти, мэры, губернаторы и их подчиненные, отвечающие за туризм. Одним из наиболее востребованных инструментов является, например, тепловая карта региона, которая строится на анализе геоданных, – с ее помощью удобно принимать управленческие решения, например, распределять бюджеты между объектами с учетом рейтинга знаковых мест региона.

Увидеть неочевидное

Одна из возможностей «Цифровой платформы региона» – анализ «домашних» регионов гостей (область, в которой абонент подключил свой номер, – прим. ред.). По нему видно, откуда приезжают чаще и реже всего. Субъект РФ, «давший» наименьшее число людей, может стать отдельной темой для изучения: искусственный интеллект уже выявил несколько случаев, в которых жители соседних областей не ездят друг к другу, при этом, транзитной аудитории много там и там. Полученная информация, по словам эксперта, – надежная основа для принятия решения о создании новых маршрутов, которые позволят привлечь новые деньги в оба края.

Фото из архива компании

– Цифровые сервисы помогают высветить и другую сторону проблемы – дефицит инфраструктуры, – говорит Владислав Божеев. – Очень часто бывает, что туристы приезжают, но остаются ненадолго, так как они с детьми, а переночевать и пообедать негде. В одном из регионов проходило большое культурное событие, и наших коллег попросили проанализировать поток приезжих. Тепловая карта МТС показала огромную концентрацию людей в день мероприятия. Однако почти все пробыли там несколько часов, и вечером стали уезжать. Аналитики сопоставили эту информацию со слоем данных по инфраструктуре и увидели, что на месте ивента не хватает гостиниц, заведений быстрого питания.

По словам эксперта, сервисы, построенные с использованием искусственного интеллекта, такие как «Цифровая платформа региона», – позволяют решать множество задач, вплоть до планирования антропогенной нагрузки на особо охраняемых территориях и перераспределения потоков гостей.

– Официальная статистика зачастую не учитывает однодневных и транзитных посетителей, которые прибывают в регион на автомобилях, – пояснил Владислав Божеев. – Но они так же, как и «официальные» экскурсанты, оставляют деньги в регионе. Интеграция цифровых технологий в туристический кластер позволяют бизнесу и властям более грамотно и эффективно улучшать ключевые показатели, а компания МТС всегда готова помочь им в этом.

Наталья Понамарева

«Новые сервисы помогают улучшить качество туристических услуг»

Денис Ивлев, заместитель руководителя Агентства по туризму Иркутской области:

– В допандемийный период КБЖД ежегодно посещали около 75 тысяч человек. Думаю, эти цифры будут расти, а новые сервисы помогут улучшить качество туристских услуг. Особенно приятно, что новые сервисы для туристов создают не только турбизнес и органы власти, но и коммерческие структуры, напрямую не имеющие отношения к туризму. В данном случае при поддержке компаний МТС и РЖД организован замечательный проект «Место силы». Мы надеемся, что поддержка различных структур поможет в реализации этого направления и позволит Иркутской области войти в ТОП главных регионов для путешествий россиян и зарубежных туристов.