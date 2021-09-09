6 вопросов о «Школе фермера». Как программа Россельхозбанка поможет вывести фермерство на профессиональный уровень

Сельское хозяйство в Иркутской области набирает популярность. Но деятельность многих фермеров скорее можно назвать хобби, чем бизнесом. «Имея большой опыт работы, целеустремленность и потенциал, предполагаемый предприниматель “спотыкается” на простых вещах, которые не позволяют ему вести успешное производство, – говорит Наталья Баркова, директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка. – Мы готовы помочь предпринимателем выстраивать процесс последовательно и грамотно, для этого запускаем образовательный проект “Школа фермера”. Чем больше нам удастся создать профессиональных хозяйств, зерновых, мясных производств – тем эффективнее и богаче будет становиться наша область». О деталях проекта Наталья рассказала Газете Дело.

1. Что такое «Школа фермера»?

– «Школа фермера» – проект, который уже реализован в 16 регионах России и имеет большой успех. Основная его задача – вывести фермерство на профессиональный уровень. Научить аграриев мыслить разносторонне, добиваться того, чтобы у сельхозтоваропроизводителей было понимание: для успеха недостаточно наличия профессиональных знаний только в одном предмете, нужно учитывать различные факторы, которые могут влиять и на урожайность, и на производство, и на сбыт готовой продукции.

В 2021 году Иркутская область тоже вошла в число регионов, в которых будет организована «Школа фермеров». Проект реализуется Россельхозбанком на базе Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского (ИрГАУ) при поддержке Министерства сельского хозяйства Иркутской области.

2. На кого ориентирован проект?

– Пройти обучение в «Школе фермеров» смогут граждане Российской Федерации, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, планирующие заниматься предпринимательской деятельностью «с нуля». Принять участие в проекте могут и уже начавшие свое дело предприниматели, желающие расширить или освоить новые виды деятельности в сфере АПК на территории Иркутской области.

3. Чему научат?

– Слушатели могут получить знания по двум специальностям: «Животноводство» и «Растениеводство». Студенты «Школы» получат знания от основ выбора бизнес-модели, возможностей государственной поддержки, правовых аспектов работы фермерских хозяйств до нюансов маркетинговых технологий.

Учебный план составлялся совместно с представителями профильных министерств, специалистами Россельхозбанка, научными сотрудниками аграрного вуза и приглашенными специалистами. В программе предусмотрены все дисциплины, предполагающие обучение по построению эффективного фермерского бизнеса.

4. Сколько длится курс?

– Обучение начнется 1 октября и продлится 2 месяца. За это время слушатели получат как теоретическую, так и практическую подготовку. В связи со сложившейся ситуацией, формат онлайнобучения уже стал привычен и удобен. Для фермера это, пожалуй, самый оптимальный вариант, так как обучение можно проходить без отрыва производства. Но без практических занятий обучение было бы не полноценным. Поэтому у нас запланированы блоки практических выездных мероприятий и встречи с экспертами ведущих предприятий сельскохозяйственной отрасли региона, чтобы процесс обучения был максимально эффективным. В конце курса, в рамках итоговой аттестации, слушатели защитят свои бизнес-проекты и получат документы государственного образца, а также смогут подать заявку на грант для развития своего хозяйства.

5. Сколько стоит обучение?

– Обучение в «Школе фермера» бесплатное, все расходы берет на себя Россельхозбанк. Для банка этот проект имеет, наверное, даже больше социальную значимость. Это определенный фундамент на будущее: чем грамотнее аграрий составит бизнес-план, чем больше у него понимания рабочих процессов с точки зрения бизнеса – расходы, риски, прибыль и т.д., чем лучше представлен проект – тем больше шансы на его финансирование и дальнейшее развитие. Аграрии – ключевые клиенты нашего банка, поэтому мы готовы поддерживать их, развивать и давать необходимые знания для того, чтобы предприятие стало успешным.

6. Как принять в участие в проекте?

– Желающим стать студентами «Школы фермера» необходимо в срок до 15 сентября 2021 года отправить по почте заявку на участие в конкурсе, а также сочинение, видеоролик или презентацию проекта по направлениям «Животноводство» или «Растениеводство» на электронную почту press@irsau.ru. Со всеми условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ» http://www.irsau.ru

«Сегодня фермер – это специалист во всех сферах»

Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области:

– Рынок сегодня динамично меняется, растет конкуренция, и фермеру сложно оперативно встраиваться в эти процессы, необходимо очень много технологических знаний. В современном аграрном бизнесе фермер – это предприниматель, руководитель, финансист, юрист, агроном – специалист во всех сферах. Поэтому он должен обладать комплексным знанием, и зачастую в этом потоке не хватает именно финансовой грамотности, а это основа для выстраивания бизнес-процессов и грамотного планирования своего производства. «Школа фермера» позволит дать толчок в развитии определенных компетенций с точки зрения предпринимательских основ.

«Хороший опыт – отойти от привычной формы обучения»

Николай Дмитриев, врио ректора Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского (ИрГАУ):

– Для нашего университета это интересный и значимый проект: хороший опыт – отойти от привычной формы обучения и работать со «студентами», которые уже имеют свою практику ведения хозяйства, могут дискутировать на профессиональные темы и задавать вопросы исходя из собственного опыта работы на земле. Большую значимость имеет и выбор практических площадок, где аграрии смогут познакомиться с правильным и грамотным ведением хозяйства. Ведь для того, чтобы научиться самому быть успешным, необходимо видеть успех других людей и понимать, что ты сможешь добиться таких же результатов.

Главное – понимать как, и работать с грамотным подходом.