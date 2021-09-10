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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области
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Тулунские родные берега. Как иркутский застройщик за полгода возвел жилье для 500 семей в Тулуне [10.09.2021]Скальник, обдуваемый ветрами, переломанные экскаваторы – такой команда ФСК «Родные берега» впервые увидела стройплощадку в Тулуне в начале 2020-го. До конца года здесь должно было появиться новое жилье «под ключ» для 500 семей, пострадавших от наводнения. Задача казалась невыполнимой, но к концу декабря шесть восьмиэтажек были готовы. Директор компании Алексей Распутин рассказал Газете Дело, как удалось достичь цели, несмотря на пандемию, проблемы с логистикой и нереальные сроки.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 03.09.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [10.09.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 03.09.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [10.09.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 03.09.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [10.09.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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ВТБ планирует запустить рефинансирование ипотеки без визита в банк [10.09.2021]До конца года ВТБ намерен разработать и запустить механизм полностью цифрового рефинансирования ипотеки, заявил в рамках ВЭФ-2021 зампред банка Анатолий Печатников. На данный момент ВТБ первым на рынке минимизировал необходимость визита в отделение до одного раза – соответствующие договоренности достигнуты на форуме с Росреестром.
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Новые продукты в системе КонсультантПлюс: формы с комментариями о рисках [10.09.2021]Новые продукты в Системе КонсультантПлюс - формы с комментариями о рисках Компания "Консультант Плюс" выпустила 3 новых продукта: - Формы с комментариями о рисках по налогам и кадрам;...
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Набережная для Иркутска. Как создается новая визитная карточка города и чем помогает En+ Group [08.09.2021]В Иркутске презентовали концепцию единой городской набережной: она предусматривает объединение в прогулочную зону всех участков. На одном из них – Цесовской набережной – уже работает крупный инвестор, компания En+ Group. Как изменится облик города? Чем полезно государственно-частное партнерство? И почему Иркутску не обойтись без берегоукрепления? Эти и другие вопросы обсудили на заседании Общественной палаты города 1 сентября.
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Как природосберегающие технологии помогают реализовать проект «Патроны Парк» [08.09.2021]На 19-м километре Байкальского тракта завершается строительство концептуального поселка «Патроны Парк». Проект комплексного освоения территории на землях ДОМ.РФ реализуется коммерческим партнерством Meta_Estate совместно с ГК «ВостСибСтрой». О том, какие эко-технологии, применяемые в строительстве, оказались востребованными у иркутян, Газете Дело рассказал руководитель проекта Дмитрий Кузнецов.
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Школа с интерактивной «начинкой». Какие «фишки» помогут опередить время в образовании? [03.09.2021]Новую школу в микрорайоне Юго-Западный видно издалека и её ни с чем другим не спутаешь – она такая яркая, позитивная, необычная и большая. Шутка ли – три блока зданий, состоящих из семи корпусов, общей площадью 22 тысячи квадратных метров, плюс ещё более 10 тыс. кв. м пришкольной территории. Кстати, строители говорят, что насчитали на объекте 324 окна и более трёх тысяч ступенек. 1 сентября по этим ступенькам прошли первые ученики нового учебного заведения, официально именуемого Марковская средняя общеобразовательная школа №2. На торжественном открытии побывала и впечатлилась главный редактор Газеты Дело.
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Сергей Никитин, Юго-Западный: «Регистрация прав дольщиков застройщиком быстрее и проще, чем в МФЦ» [02.09.2021]Электронная регистрация прав дольщиков по заявлению застройщиков стала очень активно внедряться в практику с 2020 года. В Иркутской области одной из первых внедрять этот механизм в работу стала ГК «ВостСибСтрой» в проекте «Юго-Западный». На прошлой неделе представители компании и регионального Росреестра обсудили, как распространить этот опыт на других участников строительного рынка Приангарья.
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Проекты благоустройства Краснотурьинска и Шелехова при поддержке РУСАЛа получили федеральные гранты [02.09.2021]Производитель профинансировал и организовал подготовку архитектурных концепций заявок Шелехова и Краснотурьинска.
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Мир инвестиций в центре Иркутска. Как устроен новый офис БКС [30.08.2021]Снаружи – объект архитектурного наследия, окутанный городскими легендами. Внутри – современный финансовый центр с продуманными функциональными зонами, новейшим оборудованием и интерьером в стиле лофт. Так после переезда выглядит новый офис «БКС Мир инвестиций» на улице Ленина в Иркутске. Управляющий Эдуард Семенов провел экскурсию и рассказал порталу SIA.RU о новых о возможностях для клиентов.
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Проект благоустройства в Усть-Куте, профинансированный ИНК и «Русский лес», выиграл грант Минстроя РФ [27.08.2021]Концепцию признали одной из лучших на Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды, который проводит Минстрой РФ по поручению Президента.
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«Город» бизнес-класса. Каким будет ЖК «Сибиряков» в Нижней Лисихе [13.08.2021]В районе Нижней Лисихи, рядом с набережной Ангары, строится жилой комплекс бизнес-класса «Сибиряков». Компания «Флагман» намерена переосмыслить некогда промышленную территорию и создать к концу 2025 года полноценный «город в городе». С какими «болями» района приходится иметь дело? К чему обязывает имя известного мецената в названии проекта? Из каких деталей складывается бизнес-класс? Директор СЗ «Флагман» Ольга Иванова и соучредитель проекта Иван Готовский ответили на вопросы Газеты Дело.
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Вызов принят. Как строители встраиваются в новые условия жизни и работы [13.08.2021]За последние годы строительная отрасль столкнулась со многими вызовами - законодательными, экономическими, эпидемическими. Среди них и переход строителей на проектное финансирование, и пандемия и резкий рост цен на стройматериалы. Как с ними справлялись региональные застройщики? Чему научились? Какие выводы сделали? Своим опытом работы в новых условиях участники рынка поделились с Газетой Дело.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 06.08.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [13.08.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 06.08.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [13.08.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 06.08.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [13.08.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области [13.08.2021]
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Ипотека с плюсом: 3 истории о жилищной корпоративной программе En+ Group [12.08.2021]Сразу два эпохальных события – свадьба и покупка квартиры – произошли у инженера-энергетика Братской ГЭС Максима Шекка этим летом. Причем ипотеку Максим получил на льготных условиях – благодаря новой жилищной корпоративной программе En+ Group. «Более низкий процент и возмещение до 50% платежа – эти два аргумента просто не оставили сомнений в вопросе, брать кредит или нет», – признался Максим. Портал SIA.RU поговорил с участниками программы и выяснил, как и зачем компания поддерживает сотрудников в решении жилищного вопроса.