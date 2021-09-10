«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области

Школа с интерактивной «начинкой». Какие «фишки» помогут опередить время в образовании?

Новую школу в микрорайоне Юго-Западный видно издалека и её ни с чем другим не спутаешь – она такая яркая, позитивная, необычная и большая. Шутка ли – три блока зданий, состоящих из семи корпусов, общей площадью 22 тысячи квадратных метров, плюс ещё более 10 тыс. кв. м пришкольной территории. Кстати, строители говорят, что насчитали на объекте 324 окна и более трёх тысяч ступенек. 1 сентября по этим ступенькам прошли первые ученики нового учебного заведения, официально именуемого Марковская средняя общеобразовательная школа №2. На торжественном открытии побывала и впечатлилась главный редактор Газеты Дело.