Тулунские родные берега. Как иркутский застройщик за полгода возвел жилье для 500 семей в Тулуне

Скальник, обдуваемый ветрами, переломанные экскаваторы – такой команда ФСК «Родные берега» впервые увидела стройплощадку в Тулуне в начале 2020-го. До конца года здесь должно было появиться новое жилье «под ключ» для 500 семей, пострадавших от наводнения. Задача казалась невыполнимой, но к концу декабря шесть восьмиэтажек были готовы. Директор компании Алексей Распутин рассказал Газете Дело, как удалось достичь цели, несмотря на пандемию, проблемы с логистикой и нереальные сроки.

Алексей Распутин. Фото А. Федорова

Зов малой родины

В 2020 году о компании «Родные берега» в Иркутске было почти не слышно: команда поставила на паузу все проекты в областном центре и практически полным составом переехала в Тулун. Там строителям предстояло сделать невозможное: за полгода с небольшим построить для жителей, пострадавших от наводнения, почти 500 квартир (320 из них – в качестве генерального подрядчика), и все – в чистовой отделке.

Входя в проект, застройщик не предполагал, что 2020 год преподнесет немало сюрпризов: пандемию и закрытие границ, рост цен на стройматериалы и проблемы с логистикой. Об этом не думали. Важным было другое: у людей случилась беда – и им нужно помочь. Для руководителя компании Алексея Распутина эта история была не только профессиональной, но и личной: в Тулуне когда-то жили его родственники по отцовской линии, ребенком он каждое лето проводил на берегу реки Ии, которая и тогда периодически выходила из берегов.

«В 2019 году малая родина напомнила о себе. В Тулуне случилось наводнение, и я оказался в эпицентре обсуждения этой проблемы, – рассказывает Алексей. – Застройщикам предложили помочь в решении жилищного вопроса подтопленцев. Коллеги из других компаний взяли на себя малоэтажку, но это не решало проблему: потребность в квартирах была значительно больше. Мы приняли решение включиться в работу и построить многоквартирные дома: это наиболее эффективный и быстрый способ обеспечить кров многим людям».

Вписаться в бюджет

Проект, уже разработанный к моменту входа «Родных берегов» в процесс, предполагал строительство десяти пятиэтажных домов. Для того, чтобы возвести их, с учетом необходимой квартирографии, нужно было около 2 млрд рублей. Финансовые ресурсы, однако, были ограничены: в федеральном бюджете было заложено только 1,5 млрд. Как быть? Убрать 25% из запланированных 500 квартир?

«Мы взяли проектирование новых домов, которые вошли бы в эти параметры: 500 квартир и 1,5 млрд рублей – на себя, – говорит Алексей Распутин. – Посмотрели, за счет чего, не теряя в качестве, комфорте и квадратуре, можно эту задачу выполнить. 10 домов – это 10 котлованов, 20 лифтов. Удельный вес мест общего пользования в таких домах составлял бы около 36%, а ведь государство платит только за квадратные метры жилья. Мы решили пойти в сторону увеличения этажности, сократив при этом затраты на котлованы, кровли, подъезды. Оптимизировали нежилые площади: доля мест общего пользования сократилась до 23%».

Десять пятиэтажек превратились в новом проекте в шесть восьмиэтажных домов – таких высоток в Тулуне еще не строили (администрации города даже пришлось обзавестись лифтовым хозяйством). Десятилетний опыт застройщика позволил улучшить проект и качественно: с точки зрения инженерных коммуникаций, визуально-эстетических характеристик, комфортности и эргономичности планировок.

Предложенные решения были одобрены и на региональном, и на федеральном уровне: команде «Родных берегов» удалось доказать эффективность проекта. Теперь нужно было реализовать задуманное.

Война со скалой

С будущей стройплощадкой команда ФСК «Родные берега» впервые познакомилась еще до разработки нового проекта: решили как следует рассмотреть место действия, прежде чем предлагать свои идеи. Площадка была расположена на возвышенности: наводнение новым домам точно не грозило. Увиденное, однако, не вселило оптимизма строителям.

«Голое поле – полбеды. Самое главное для нас как для строителей было в том, что это – кусок скалы. Поэтому здесь никогда и не строили раньше. Мы были наслышаны, что застройщики на соседних участках уже поломали несколько экскаваторов – и это при том, что им нужно было сделать котлованы для малоэтажных домов. Что же говорить о наших восьмиэтажках? Техника буквально расползалась по швам: летели не только ковши, гидравлика выходила из строя», – вспоминает Алексей.

Губить технику в надежде пробить скальник, в два раза более плотный, чем гранит, было гиблой затеей. Только с котлованом можно было провозиться вплоть до самого срока сдачи. Для такого рельефа – одного из самых сложных по меркам страны – нужен был альтернативный, гораздо более быстрый и результативный путь. И он был найден: породу предложили взорвать. На каждый котлован пришлось порядка 200 направленных взрывов.

«Сначала наше предложение привлечь взрывотехников повергло в шок руководство области, – улыбается Алексей Распутин, – но потом мы показали на примере других регионов, что буровзрывательные работы – это общеупотребительная практика, она и в советское время применялась. Даже Ростехнадзор отреагировал нормально и выдал разрешение. Когда начали взрывать, это было похоже на кадры с места военных действий. Но все удалось: котлованы сделали и время сэкономили».

Работа на износ

Борьба со скалой была первым, но далеко не единственным испытанием на пути строительной компании. Сложности следовали одна за другой, превращаясь в огромный снежный ком, который норовил сбить с пути. Заморозить стройку при этом нельзя было ни на день: срок сдачи – декабрь 2020-го – маячил впереди, неумолимо приближаясь.

«В начале года у нас не было ничего: ни эффективного проекта, ни экспертизы, ни разрешения на строительство, ни проектно-сметной документации. Финансирование тоже должно было подтвердиться лишь в процессе: пришлось вкладывать свои средства. Но мы пошли на это, чтобы решить вопрос с жильем для большинства семей, пострадавших от наводнения. Наш проект был сомасштабен проблеме – и для нас это стало решающим аргументом, чтобы начать процесс, несмотря на всю неопределенность».

Алексей Распутин. Фото А. Федорова

Окунуться в тяжелые рабочие будни пришлось не на один месяц. В Тулун вывезли строительную технику, оборудовали штабные вагончики компьютерами с интернетом, сняли квартиры для постоянного проживания и обустроили несколько производственных баз для временного жилья, закупили военные палатки-шатры под столовую и для обогрева техники, организовали горячее питание. «Было сложно, тяжело – и физически, и морально. Работали круглосуточно, на износ. И все время – как под Дамокловым мечом: и сроков, и качества», – говорит Алексей Распутин.

Серьезные трудности сложились и с логистикой. В Тулуне единовременно вели строительство многие компании: кто-то строил школу и поликлинику, кто-то – физкультурно-оздоровительный комплекс, кто-то – жилье. В городе при этом всего один карьер и один бетонный завод, который снабжал материалом всех – за раствором нужно было вставать в очередь с раннего утра.

Внешние факторы тоже работали против компании. Пандемия коронавируса не собиралась уходить: границы закрыты, рабочей силы нет. Собирать бригады для разных видов работ – а это тысячи человек – пришлось фактически вручную, как лоскутное одеяло: «Я поднял все свои связи, обзвонил одногруппников. Такой у нас был в итоге интернационал, такая география: и Москва, и Новосибирск, и Красноярск, – вспоминает Алексей Распутин. – Настоящая комсомольская стройка. И всех этих людей нужно было привезти, обеспечить жильем, питанием. Одни только затраты на еду составляли около 200 тысяч рублей в день».

Строительство домов в Тулуне. Фото из архива компании

Время героев

«Родные берега» еще в Иркутске освоили «параллельные» работы при строительстве жилья: это всегда позволяло работать быстрее и эффективнее. Но такой «синхронизации» процессов, как в Тулуне, по словам Алексея Распутина, еще не бывало: «В ноябре-декабре, перед сдачей объекта, на наших блок-секциях одновременно трудилось свыше 1000 человек: пока на верхних этажах идет укладка облицовки, на первых в каждой квартире уже работают отделочники: кладут плитку, клеят обои, тут же идет настройка всех инженерных узлов – тепла, канализации, водоснабжения. Требовалась колоссальная работа и по координации, и по обеспечению каждого процесса».

Производственные подвиги совершались ежедневно. Люди работали на пределе своих возможностей, в три смены по 8 часов – несмотря на трудные бытовые условия и лютые морозы. «Это можно сравнить с комсомольскими стройками, с индустриализацией 30-х годов. Мы шутили, что Павка Корчагин со своей узкоколейкой – это просто Гагры», – улыбается Алексей Распутин. По его мнению, такой «стахановский» режим раскрыл людей, показал, кто на что способен: «Когда человек несколько месяцев пашет в таких условиях, вся шелуха слетает, остается суть».

Руководитель компании вспомнил немало героев – например, Петра из Новосибирска. «Здоровый такой мужик, с окладистой бородой. Помню, договорились с ним: в полдвенадцатого ночи заеду – чтобы стенку закончили. Приезжаю – смотрю: идет зигзагами мне навстречу. Подошел: «Ну все, доложил», повернулся на 90 градусов – и, с чувством выполненного долга, упал в сугроб. Пар от него идет. Лежит, улыбается, но встать от усталости не может. А завтра все заново: вставать в 6 утра – и на стройку».

Несмотря на рекордные темпы работ, качество не пострадало: все процессы велись с соблюдением технологий. Более того, за стройкой вели неусыпный контроль: представители федеральной власти постоянно жили на площадке, делегации из Москвы и Иркутска регулярно приезжали с проверками. Впрочем, работа властей ограничивалась не только контролем: и москвичи, и иркутяне помогали и словом, и делом, чтобы застройщик реализовал проект в срок.

«Считаю Тулун большой победой всей нашей команды, – говорит Алексей Распутин. – Не имея достаточного количества денег, времени, до конца не понимая, как все это можно сделать, мы зашли на голую скалу и через полгода с небольшим получили 500 готовых к проживанию квартир. У нас получилось – и это, как говорится, медицинский факт».

Жилые дома в Тулуне. Фото из архива компании

Пора возвращаться

Дома в Тулуне были построены и сданы в конце декабря. Уже в начале 2021-го команда «Родных берегов» начала возвращаться к иркутским проектам – с новыми компетенциями, профессиональным и жизненным опытом.

«В 2020-м мы оказались в каком-то в «сюрре», – признается руководитель компании. – Сознание поменялось абсолютно. Все видели только свет в конце тоннеля: должны сдать в срок – и все. Многие внутренне сгорели за это время, были морально истощены. После Тулуна отправляли людей в отпуск – чтобы они просто вернулись в адекватное состояние. Не все, конечно, прошли испытание этой стройкой, но те, кто смогли, – стали совсем другими людьми и профессионалами».

Алексей Распутин. Фото А. Федорова

В ближайшее время команда «Родных берегов» планирует приступить к реализации нового ЖК на берегу Ангары в Иркутске. Проектировщики компании уже посетили несколько российских городов и собрали самый передовой опыт в архитектуре, отделке, благоустройстве, организации общественных пространств. Новый проект непрост в реализации, но после «тулунской школы» команда ничего не боится.

«Мы сейчас можем ставить себе задачи на порядок сложнее и по срокам, и по технической реализации, – убежден Алексей Распутин. – Набрались опыта, профессионально выросли. Не было такого экзамена по стройке, которого мы бы не прошли. Тулун – большая золотая монета в копилку наших достижений. Это нельзя поставить в один ряд вообще ни с чем».

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«Тулун останется в памяти как самое большое в жизни приключение». Сотрудники компании «Родные берега» – о том, чем запомнился проект

Строительство в Тулуне стало проверкой на прочность для всей команды ФСК «Родные берега». Мы попросили тех, кто провел на стройке почти весь 2020 год, поделиться самыми яркими воспоминаниями, впечатлениями и выводами.

Жилые дома в Тулуне. Фото из архива компании

Андрей Рудых, исполнительный директор ООО «СЗ СК «Родные берега»

– Помню, как мы небольшим десантом по заданию руководителя поехали первый раз посмотреть, что из себя представляет строительная площадка. Увидели несколько сломанных экскаваторов другого застройщика и два-три экскаватора, которые долбили траншеи под тепловые сети.

Озадачились: как на таких грунтах построить то, что мы запланировали? Такого опыта у нас не было. В Иркутске грунты достаточно слабые: суглинки, супеси, в крайнем случае гравий, а здесь – скала, которая простому экскаватору не поддается. Так возникла идея произвести направленные взрывы, чтобы разработать котлованы.

Сложность заключалась в том, что к моменту нашего выхода на площадку другой подрядчик уже построил рядом несколько малоэтажных домов. Наши многоэтажки должны были появиться в непосредственной близости от них. Разработали технологическую карту, получили согласование Ростехнадзора, МЧС, пригласили сейсмологов, чтобы проконтролировать наши взрывы и понять их воздействие на существующие здания. В итоге все прошло хорошо.

Тулун дал много новых знаний. Мы уже привыкли работать в режиме многозадачности, но здесь, с учетом очень коротких сроков строительства, все сжалось: приходилось вести стройку практически круглосуточно. При этом и с материалами не всегда все шло гладко: много подрядчиков трудилось в Тулуне, логистика работала не в нашу пользу. Тем не менее, несмотря на все переживания, все построили и сдали в срок – жители получили новые квартиры.

Алексей Грешилов, в 2020 году – директор Службы заказчика Иркутской области:

– Для меня, как для руководителя Службы заказчика, сложность заключалась в том, что за короткий срок необходимо было предоставить жителям, попавшим в зону ЧС, новое жилье. Задача была поставлена президентом – и ее нужно было решить быстро. В итоге в течение семи месяцев, вместе с проектированием, «под ключ», были построены, подготовлены эти жилые помещения.

Скорость никак не повлияла на качество строительства. Работы велись практически круглосуточно, при этом все технологии строго соблюдались. Если бетону положено выстаиваться 10 дней – он так и выстаивался. Строительный контроль на площадке был жесткий – в том числе со стороны РосКапСтроя.

Риски были большими, но мы справились. Отдельная благодарность высшему руководству, курировавшему проект. У нас получилась слаженная работа. Все действовали одной большой командой: Минстрой РФ, Минстрой Иркутской области, губернатор и его заместители, администрация Тулуна, службы заказчика и подрядчика. В итоге получился хороший продукт.

Ирина Смирнова, начальник ПТО ООО ФСК «Родные берега»:

– Я на стройке находилась все время, с самого начала и до конца. Работа была практически круглосуточной, без выходных. Много раз возникало желание бросить все и уехать. Зачем мне все это надо?! Но каждый раз после разговора с руководителем приходила к тому, что это – проще всего. А стать профессионалом человек может, только преодолевая трудности, приобретая новый опыт, решая незнакомые задачи. Характера, силы воли, поддержки коллег хватило, чтобы дойти до конца.

Мы получили в Тулуне огромный профессиональный опыт. На объектах было максимальное совмещение всех строительных работ, начиная от бетонных, заканчивая отделкой. Верхние этажи еще заливались, а внизу – уже плитка на стенах. Такого у нас точно не было, и навряд ли в Иркутске кто-то на такое осмеливался, потому что это достаточно сложно: огромное количество людей на площадке, одновременное производство разных процессов – и надо следить, чтобы все выполнялось качественно, чтобы соблюдались технологии, чтобы все были обеспечены материалами. Требовалась большая концентрация внимания, сил, знаний.

Сложно сказать, отважилась ли бы я на такой шаг, зная обо всех трудностях. Но дорогу осилит идущий. Мы решали задачи по мере их поступления – и они решались, пусть тяжело, с нервным напряжением, с переживаниями, эмоциями. Мало кто верил, что мы сможем это сделать: и жители, и подрядчики относили скептически. Но мы все равно шли, настойчиво и упорно – с разодранными локтями, с израненными душами, но дошли до конца. Все это надолго останется в памяти – как самое большое в жизни приключение.