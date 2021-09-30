«На смену “черным” лебедям прилетят “зеленые”». 8 цитат об изменении климата

В начале сентября министр энергетики США признал, что глобальная климатическая катастрофа неизбежна. «Единственное, что может спасти нашу планету, – это нормированное плановое потребление. Либо мы все будем отказываться от благ цивилизации и как-то с этим жить, либо красиво, сытно, вкусно, но угробим планету», – заявил генеральный директор РискТЭКонсалт Владимир Орлов на секции БРИФа, посвященной климатическим рискам.

1. Обратного пути нет

Изменение климата – это свершившийся факт. Наука и экономисты уже посчитали, что это стоило более 3 триллионов евро и нескольких миллионов жизней.

– Важно понимать, что изменение климата даже при самом оптимистичном сценарии будет происходить и дальше. Вернуть прежний климат уже сложно, изменения не остановить. В 2020 году средняя температура по планете повысилась на 1,2 градуса, при этом 1,5 градуса – это точка невозврата, – подчеркивает Владимир Орлов.

2. Иркутскую область и Якутию будет топить еще сильнее

Есть более долгосрочные глобальные прогнозы изменения климата, а есть вполне конкретный прогноз Всемирной метеорологической организации, который показывает, что будет в ближайшую пятилетку. Бизнес может закладывать эти цифры и прогнозы в свои проекты.

– Хотя сценарии разные, но все они, к примеру, показывают, что Северное полушарие, где расположена Россия, больше подвержено изменению климата. Моря становятся более циклональными, штормовая активность растет. Cамолеты более турбулентно летают, Северный Ледовитый океан открывается ото льда, и из-за размытия береговой линии начинаются проблемы с логистикой. При этом открытая вода на Северном Ледовитом океане гонит тучи на Якутию, Дальний Восток. А это значит, что, например, Иркутскую область и Якутию будет топить еще сильнее, а леса будут гореть еще больше. Все это уже математически подтверждено, – рассказывает Владимир Орлов.

3. Бизнес проигнорировал многие негативные прогнозы по климату

Начиная с 1990-х годов, практически все научные прогнозы по изменению климата сбываются, говорит Владимир Орлов. Все, что сегодня происходит с климатом, давно было известно, ничего нового нет.

– Прогнозы про озоновые дыры, кислотные дожди, радиацию были опубликованы давно. Но реакция бизнеса была нулевой. Получается так, что бизнес игнорировал все прогнозы и включился в борьбу с изменением климата только под принуждением регуляторов, под угрозой штрафов. Конечно, бывают приятные исключения, некоторые из этих компаний присутствуют на БРИФе. Но все же надо признать, что абсолютное большинство бизнесов в России никак не реагируют на климатические риски.

4. Экоповестка для бизнеса – это чаще про деньги

ESG, экологическая повестка для большей части бизнеса – это больше про деньги, чем про заботу и ответственное отношение к природе, убежден эксперт.

– Если говорить откровенно, для бизнеса зелеными бывают только доллары. Все экологические проекты рассматриваются как инвестпроекты – то есть через призму денег. 99% этих проектов мотивированы регуляторными и экономическими соображениями. Например, стоимость строительства очистных сооружений сопоставима со стоимостью штрафов за сверхнормативные сбросы, – говорит Владимир Орлов.

Некоторые собственники сейчас искусственно делят бизнес на «чистый» и «грязный», рассказывает директор РискТЭКконсалт.

– Но от этого углеродных выбросов меньше не становится, – поясняет он. – Многие «зеленые» проекты сомнительны с точки зрения суммарного углеродного следа, но они прибыльны. Я считаю, что зеленая энергетика – это вообще история про «Убей бобра – спаси дерево». Если мы посчитаем по электромобилям чистый углеродный след, возьмем все те сотни тысяч тонн меди и алюминия, которые нужны для создания инфраструктуры проводов, заправок, а еще посчитаем утилизацию тяжелых металлов в батарейках, в кремниевых солнечных панелях, реально ездить на евро-2 окажется более экологично, чем на электромобилях.

5. В России изменение климата идет быстрее

2 сентября 2021 года министр энергетики США признал неизбежной глобальную климатическую катастрофу. При этом в России ситуация хуже, её климатические изменения затронут больше, подчеркивает эксперт РискТЭКонсалт.

– Если в среднем по планете повышение температуры составляет 1,5 градуса, то в России все процессы идут быстрее, у нас плюс 3,22 градуса. Нам с этим жить.

6. Арктика, Якутия, Дальний Восток и Восточная Сибирь – в зоне риска

Процесс изменения климатических зон на территории России необратим. К 2050 году в европейских городах России прогнозируется повышение средней температуры летом на 3,5 градуса, зимой на 4,7 градуса. Наибольшие изменения в ближайшие 5-10 лет произойдут в Арктике, Якутии, на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.

– Когда мы строим заводы и фабрики, надо учитывать будущие изменения климатических зон, – говорит Владимир Орлов. – К 2050 году они поднимутся на 1000 км к северу, то есть в Москве будет такой же климат как в Софии, Волгограде, будем арбузы сажать. Сельхозотрасль будет двигаться с юга на север, в Краснодарском крае и так уже не хватает воды, скоро ее совсем там не будет.

Эксперт прогнозирует рост засух в одних регионах, наводнений, экстремальных осадков – в других, количество пожаров тоже вырастет.

– Климатические изменения приведут к деградации вечной мерзлоты. А это значит, что под большим вопросом вся стратегия развития Арктики, Восточной Сибири и Дальнего Востока, – подчеркивает Владимир Орлов. – Биологические виды вытесняют друг друга, лесопромышленники хорошо это знают. Хвойных лесов становится меньше, а те, что есть, уничтожает жучок. Переработка и макулатура хороша для салфеток, но если мы говорим о промышленной бумаге, например, о мешках для цемента, то это только первичная переработка хвойной древесины, из макулатуры их не сделаешь. В связи с потеплением в некоторых регионах будет потребляться меньше энергии, но при этом баланс потребления меняется. Это глобальная проблема для энергетиков: наша энергетика заточена под ремонты летом, а у нас на юге потребление летом становится больше, чем зимой.

7. Бизнес может закладывать климатические риски в экономику проектов

Некоторые небольшие положительные сдвиги в климатической повестке все же есть.

– Так, с 1 июля этого года впервые в истории России в строительные нормы заложено прогнозирование. Этого не было никогда, – поясняет Владимир Орлов. – Раньше всю эту климатическую историю резали. Сейчас официально можно использовать прогнозы для пересчета экономики проектов, закладывая будущие климатические риски.

8. Пора вводить карточки на потребление

В масштабах всей планеты пришло время вводить карточную систему потребления, иначе прилетят не «черные», а «зеленые» лебеди, считает Владимир Орлов.

– «Зелёные» лебеди – это новые риски для экономики и общества, характеризующие негативные события, связанные с климатическими рисками, – поясняет эксперт. – Компания Swiss Re ожидает при самом оптимистичном сценарии (при достижении показателей Парижского соглашения – увеличении температуры не более двух градусов) изменение климата приведет к падению мирового ВВП к 2050 году на 4%. При другом сценарии, например, при увеличении средней температуры на 3,2 градуса, уже ожидается обвал мирового ВВП к 2050 году на 18%, китайского на 24%, США на 10%, Европы на 11%.

Если мы думаем о планете, о природе, то, пожалуй, единственное, что может её спасти, – это нормированное плановое потребление. Подчеркиваю, не ответственное потребление, а именно карточная система в масштабах мира. Поэтому либо мы все будем отказываться от благ цивилизации и как-то с этим жить, либо красиво, сытно, вкусно, но угробим планету.