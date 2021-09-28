Три миниполиса построит в Иркутской области компания En+ Group

Компания En+ Group запустила новую программу развития социальной инфраструктуры в регионах присутствия.

Так, 28 сентября 2021 года в Иркутске была подписана Дорожная карта по реорганизации городского пространства региона, куда входит проект строительства детского сада в поселке Маркова, где проживают работники предприятий En+ Group и есть большая потребность в детских учреждениях. В документе определены приоритетные направления и основные условия участия компании. Данный проект – новый пример государственно – частного партнерства. Компания берет на себя финансирование разработки проектно-сметной документации на строительство детского сада. При этом строиться подобные объекты будут за счет федеральных программ и нацпроектов. Также в утвержденных планах – изготовление проектно-сметной документации на строительство общеобразовательной школы на 500 мест в пос. Смоленщина и участие в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Ангарске.

Всего по новой программе в Иркутской области предусмотрено возведение 32 социальных объектов в 7 городах – Иркутск, Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Железногорск-Илимский, Шелехов. В трех городах области – Тайшет, Братск, Шелехов - реализуется проект Миниполисы, предусматривающий строительство жилых комплексов для работников предприятий. Обязательными компонентами миниполисов комфортного проживания станут автомобильные стоянки, детские и спортивные площадки, территории для отдыха, школы, детские сады. В настоящее время ведутся работы по получению земельных участков под строительство и разработка документации.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group, отметил:

«En+ Group на регулярной основе инвестирует в строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры, общественных пространств, жилых комплексов, образовательных, детских и медицинских учреждений. Многие инициативы исходят от работников предприятий, являющихся членами Рабочих советов. Именно с их помощью компания может определить реальные потребности сотрудников и их семей в наших регионах. Поэтому мы собрали все инициативы рабочих коллективов, их потребности в социальных объектах и при взаимодействии с органами власти пытаемся найти решение инфраструктурных проблем в городах присутствия».