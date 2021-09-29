Второй профильный класс открылся в аграрном университете

Открытие нового фирменного класса New Holland Agriculture концерна CNH Industrial состоялось в Иркутском государственном аграрном университете имени А.А. Ежевского на инженерном факультете.

Класс оборудован мультимедийным оборудованием, современными пособиями и видеокамерами, позволяющими проводить видео-конференции и обучающие семинары. Рядом расположена зона технического сервиса, где появилось новое учебное пособие – современный колесный трактор, серии TD5.110, модель которого очень востребована фермерами. Современное оснащение класса позволит максимально приблизить учебный процесс к реальному производству, а совместная работа с производителями техники обеспечит современным выпускникам четкое представление о самых передовых технологиях, проходить практику непосредственно на заводе-производителе, уметь эксплуатировать и управлять новыми техническими средствами. Здесь ребята будут осваивать устройство техники, тонкости ее обслуживания, операции текущего и капитального ремонта.

Специализированную аудиторию открыли на инженерном факультете благодаря сотрудничеству с компанией «Агро – мастер Красноярск», официальным дилером по продаже и сервисному обслуживанию сельхозтехники концерна New Holland Agriculture.

Новая аудитория стала вторым проектом по оснащению учебного учреждения специализированными классами.

Напомним, в начале сентября в аграрном ВУЗе открылась фирменная аудитория Минского тракторного завода. В классе общей площадью 200 кв.м находятся современные модели тракторов – BELARUS-1222.3 и BELARUS – 82.3. Студенты смогут изучать технологии предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания, текущего и капитального ремонта, компьютерной диагностики.

В церемонии открытия приняли участие ректор университета Николай Дмитриев, заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Павел Матрунчик, представители фирмы-дилера.

«Для нашего ВУЗа эта осень богата новыми открытиями. С начала учебного года мы открываем вторую аудиторию, оснащенную самым современным мультимедийным оборудованием, наглядными пособиями и диагностической техникой. Очередной профильный класс, открываемый в нашем ВУЗе, имеет большое значение для подготовки специалистов высокого класса. Здесь представлена техника, которая уже работает на полях Иркутской области. Все это позволит сделать обучение ребят более современным. Я убежден, что для обучающего процесса, для подтверждения правильного выбора будущей профессии и желания развиваться профессионально – необходима практика. Практика, которая позволит нашим студентам увлечься, практика, позволяющая начинающим специалистам работать с самой современной техникой, открывающей совершенно новые представления о возможностях профессии – инженер в сельском хозяйстве. Мне хочется, чтобы наши выпускники гордились своими знаниями и умениями, с уверенностью смотрели в будущее и оттачивали свое мастерство, умели ориентироваться в современной технике, не боялись нового, и главное – гордились своей профессией» – подчеркнул Николай Дмитриев.

Генеральный директор ООО «Агро – мастер Красноярск» Дмитрий Бебиков рассказал, что компания является официальным дилером New Holland Agriculture на территории Красноярского края, Иркутской области и Республики Хакасии. New Holland сегодня – это производительные, надежные и экономичные сельскохозяйственные машины, при проектировании и изготовлении которых используются современные технологии, изменившие облик мировой сельскохозяйственной индустрии.

«Это не первый совместный проект с агровузами сибирского региона – профильные классы открыты кампанией и в Красноярском крае. АМК усиливает свое присутствие в Иркутской области, здесь у нас открылся филиал, сервисная служба и мы начинаем сотрудничество с аграрным университетом. Мы заинтересованы в том, чтобы специалистов, которые будут обслуживать нашу технику, стало как можно больше, чтобы были комфортные условия для обучения у студентов» – отметил Дмитрий Бебиков.