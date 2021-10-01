Газета Дело

Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании Образование Эксперты

Ольхон, Тальцы, Байкальск. В правительстве назвали ключевые точки развития туризма в регионе

АО «Корпорация Туризм.РФ» 30 сентября утвердила предварительный мастер-план туристской территории проекта «Большой Байкал». Согласно ему в Иркутской области опорными точками для развития туризма названы Ольхон, Иркутск – Тальцы, Байкальск – Выдрино. Эти территории получат государственное финансирование.

В целом проект «Большой Байкал» затрагивает развитие туристической инфраструктуры сразу двух регионов – Иркутской области и Республики Бурятии.

Для них разработают единый мастер-план, охватывающий природную территорию в 385,4 тысяч квадратных километров с населением 2,4 млн человек. Развитие получат остров Ольхон, Тункинская долина, территории Иркутск – Тальцы, Байкальск – Выдрино и Турка – Горячинск. Общая потребность в номерном фонде на этих территориях, по расчетам специалистов, составляет 38 тысяч гостиничных номеров.

Читайте также:

По итогам экспедиций «Байкал – Аляска» будут разработаны новые туристические маршруты
6 октября 2021
Экскурсовод из Бурятии в тройке победителей конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»
6 октября 2021

Преобразования коснутся и транспортной инфраструктуры двух регионов. Первоочередной задачей эксперты «Туризм.РФ» видят строительство нового аэропорта в Иркутске и модернизацию аэропорта Улан-Удэ. Развивать предполагается также малую авиацию и водное сообщение. Благодаря развитию байкальских территорий в Иркутской области будет создано 15,9 тысяч рабочих мест.

Срок реализации проекта – 2021-2035 годы. По предварительным расчетам валовой региональный продукт в сфере туризма вырастет с 0,6% до 6%.

Ранее было объявлено, что турпоток в Иркутской области с начала 2021 года составил 1,1 млн человек, в разгар пандемии область посетили 663,7 тысячи человек, такие данные на 30 сентября предоставили в правительстве области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Почему на Байкале нет туристического рая?":
Все материалы сюжета (392)

Реклама на сайте

Другие материалы рубрики «Экономика»


Архив | О газете | Подписка | Реклама в Газете Дело