Офис будущего: как выглядит новый дом «Слаты» в Иркутске

Фото предоставлено пресс-службой компании.

Новым пятиэтажным офисом гордятся все сотрудники «Слаты» в Иркутске: от рядовых работников до топ-менеджеров. И на то есть причины: просторное и светлое пространство общей площадью 3400 кв. м напоминает штаб-квартиру технологической компании мирового уровня: здесь все оборудовано по последнему слову техники, а рабочие места формата open space сочетаются с удобными релакс-зонами. В компании уверены: «Новый дом – новая жизнь», и строят амбициозные планы по развитию торговой сети. Команда Газеты Дело одной из первых прогулялась по новому офису «Слаты» и пообщалась с сотрудниками.

Теперь – официально

В офисе на улице Безбокова команда «Слаты» начала работать больше полугода назад. Однако провести официальное открытие удалось только в начале сентября: очередная волна пандемии внесла коррективы, многие сотрудники работали удаленно, переезд затянулся. Сейчас жизнь в пятиэтажном здании кипит в полную силу.

Слева направо: генеральный директор ООО «Маяк» Роман Селезнев, председатель совета директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц, исполнительный директор торговой сети «Слата» Ярослав Шиллер. Фото предоставлено пресс-службой компании.

«Мы долго к этому шли, долго готовились, долго переезжали. И теперь рады пригласить вас на новоселье, – поприветствовал гостей председатель совета директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц. – Нам здесь хорошо, уютно, всем сотрудникам нравится».

О переезде в новый современный офис региональный ритейлер задумался еще несколько лет назад. По словам руководителя проекта, генерального директора ООО «Маяк» Романа Селезнева, трудностей в реализации было немало. «Но в итоге все получилось – и получилось здорово. Мне как руководителю очень нравится».

Генеральный директор ООО «Маяк» Роман Селезнев.

Фото: Андрей Фёдоров.

Голова бизнеса

Перед началом экскурсии исполнительный директор торговой сети «Слата» Ярослав Шиллер признался гостям, что считает открытие головного офиса большой вехой в 19-летней истории компании: «Я не сильно ошибусь, если скажу, что у нас самый прекрасный, самый функциональный и самый современный офис за Уралом».

По словам Ярослава, новое пространство рассчитано на 300 сотрудников, сейчас в нем трудятся 250.

«Центральный офис «Слаты» – это голова бизнеса, которая должна думать, смотреть в будущее, – отметил он. – Этот офис должен подчеркивать, что мы большая компания с большими возможностями, что здесь место для креативных и ответственных людей, умеющих не только придумывать новое и масштабировать, но и консолидировать усилия для лучшего результата».

Исполнительный директор торговой сети «Слата» Ярослав Шиллер. Фото предоставлено пресс-службой компании.

Неслучайно именно в новом офисе разместилась управляющая компания «Восточного союза» – стратегического альянса крупнейших ритейлеров Сибири и Дальнего Востока: «Слаты», «Самбери» и «Красного Яра».

Визитная карточка

Многофункциональный, мультизадачный, технологичный – так можно описать новый офис иркутского ритейлера. Провести экскурсию для гостей ведущему помогла цифровая колонка «Слаты». Интеллектуальный помощник предложил начать знакомство со зданием с первого этажа, где находится Центр трудоустройства.

«У нашего Центра – отдельный вход, что очень удобно для соискателей, – рассказала директор по персоналу Юлия Сотникова. – Здесь располагаются два отдела: по подбору персонала, в формате open space, и отдел кадров – в отдельном кабинете. Мы работаем по электронной очереди, что позволяет легко управлять потоком и оценивать эффективность специалистов».

Новый офис «Слаты» в Иркутске.

Директор по персоналу Юлия Сотникова.

Фото: Андрей Фёдоров.

Работы у специалистов Центра немало: в компании уже трудятся свыше 5,5 тысяч сотрудников, а постоянное развитие торговой сети требует регулярных кадровых вливаний. Передохнуть сотрудники HR-подразделения могут здесь же: на первом этаже, как и на всех остальных, есть комфортная кухня, где можно выпить чашечку кофе, перекусить. Это пространство, по словам Юлии Сотниковой, стало не только любимым местом для сотрудников, но и визитной карточкой компании на рынке труда.

Гости «Слаты»: партнеры, поставщики – заходят в офис через другой, центральный вход. Скоротать ожидание в зоне RECEPTION посетители могут в специальной релакс-зоне. Здесь же можно проявить свою эко-активность: принести и оставить в специальных боксах батарейки и пластик.

Обсудим в «Ангаре»?

– Коллега, пройдемте в «Хобой»!

– Вам удобно переговорить в «Песчанке»?

Так теперь договариваются о встречах в новом офисе «Слаты». Названия для переговорных комнат, расположенных на втором этаже здания, выбирали всей командой. Сотрудники предлагали разные варианты: планеты, цвета, дни недели, страны и континенты… Но в электронном голосовании в итоге победили популярные и дорогие сердцу байкальские места: «Ольхон», «Шаманка», «Ангара», «Песчанка», «Байкал»… Как говорят сотрудники, «такие названия создают приятное впечатление и придают необычный окрас даже самым важным и напряженным деловым переговорам».

Новый офис «Слаты» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров.

В «Ангаре» экскурсантов встретила директор по развитию продаж Юлия Климова. «По легенде, Ангара убежала от своего батюшки Байкала к прекрасному Енисею, – напомнила она. – Мы, напротив, никуда не убегаем, а привлекаем к сотрудничеству – как местных производителей, так и наших соседей, в том числе поставщиков из других регионов».

Новый офис «Слаты» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров.

«Зеленый» бизнес

В переговорной «Байкал» гостей поприветствовала руководитель Фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева. Фонд уже 10 лет успешно сотрудничает с компанией «Слата» в реализации эко-проектов и инициатив по сохранению озера. Работа по эко-просвещению в супермаркетах торговой сети идет ежедневно.

«Мы с руководством компании работаем над тем, чтобы жители нашего региона обретали новые экологические компетенции, необходимые для того, чтобы снижать нагрузку на природу, сокращать углеродный след», – рассказала Наталья Еремеева.

Руководитель Фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева

Фото: Андрей Фёдоров.

«Слата» уже три года реализует акцию по сбору пластиковых крышек (покупатели собрали более трех тонн!), предлагает приобретать эко-сумки вместо одноразовых пакетов, организует сбор батареек и пластиковых бутылок, сотрудничает с производителями эко-товаров из местных натуральных продуктов.

С октября «Слата» представит в 10 супермаркетах еще один проект с фондом «Подари планете жизнь»: это эко-линейка под собственным брендом «Е-ДА!»», в нее вошли гранола, печенье, хлебожеги. Продукция изготовлена из натуральных компонентов без содержания сахаров, маргаринов, яиц и дрожжей. Все, что нужно для здорового перекуса. А 3 рубля с каждой проданной упаковки пойдут на посадку деревьев.

Новый офис «Слаты» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров.

В открытом пространстве

Забота о сотрудниках для руководства «Слаты» – задача не менее важная, чем забота о природе. Переезжая в новый офис, многие переживали: как работать в open space, без привычных стен и перегородок? Опасения оказались напрасными, рассказал директор по IT Константин Хлебас. Более 40 сотрудников его департамента довольны новым форматом.

«Раньше IT-специалисты были некими отшельниками, которые находились вне рабочих процессов, – поделился Константин. – Сейчас, благодаря open space, они видят работу других департаментов. Больше не существует «их мира» и нашего, отдельного «мира IT», мы влились в процессы и объединились. Другие сотрудники стали чаще обращаться к нам за помощью».

Директор по IT Константин Хлебас.

Фото предоставлено пресс-службой компании.

Помимо IT-департамента, на этаже располагаются пресс-служба, отдел корпоративной культуры, отдел мотивации, отдел обучения персонала, отдел охраны труда... Всего в «Слате» 56 отделов. По словам Ярослава Шиллера, их разместили в формате в open space так, чтобы обеспечить необходимую коммуникацию: например, логистика и коммерция находятся на одном этаже, финансы и бухгалтерия – на другом.

Директор по логистике Дмитрий Ишевский уже успел оценить пользу open space в реальных цифрах: «Если раньше я тратил на поход к операционистам и коммерсантам около 40 минут, то сейчас «среднее плечо» в офисе – это десятки метров. Мы стали решать вопросы быстро, эффективность выросла».

Новый офис «Слаты» в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров.

Офис будущего

Новым офисом гордятся все – от рядовых сотрудников до топ-менеджеров. Как рассказал директор по развитию и активам Максим Шевелёв, реализованные идеи превзошли все ожидания. «Мы знали, что будет open spaсe, знали, что хочется сделать офис по образу Яндекса или Гугла, но когда первый раз зашли сюда, то позавидовали сами себе. Этот офис подчеркивает, что мы работаем в новой, стремящейся в будущее, продвинутой компании».

Новый офис «Слаты» в Иркутске.

Фото предоставлено пресс-службой компании.

Ярослав Шиллер, исполнительный директор торговой сети «Слата», убежден: новый офис компании – это толчок в развитии не только для ритейлера, но и для всего города. «Никто не верил, что в Иркутске возможно добиться такого суперэффекта за такие разумные деньги. Но наши архитекторы сделали это, совместив лучшие дизайнерские решения и пожелания сотрудников со всеми требованиями и нормами. Мы гордимся результатом. Иркутск заслуживает такой современности».

В компании уверены, что новый дом откроет новую главу в истории торговой сети. Неслучайно в день официального запуска головного офиса состоялось еще одно знаковое событие: компания первой в регионе запустила новый формат ритейла – convenience store по адресу Дзержинского, 18. Теперь иркутяне смогут покупать продукцию не только в супермаркетах «Слата» и дискаунтерах «ХлебСоль», но и в магазинах «МИНИ». До конца года ритейлер планирует запустить в Иркутске и пригороде пять таких точек. В успехе нового проекта руководство компании не сомневается.