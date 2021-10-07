Что инвестору нужно знать о налогах и льготах

За последние полтора года несколько миллионов россиян открыли возможности фондового рынка. Перспектива заработать на ценных бумагах и производных инструментах кажется привлекательной, особенно в свете не очень высоких ставок по банковским депозитам. Доход от любых инвестиций облагается налогом по ставке 13% (или 15%, если инвестор зарабатывает свыше 5 млн в год), все российские брокеры являются налоговыми агентами и самостоятельно подают сведения о доходах клиентов в налоговую, однако государство предоставляет возможность снизить часть затрат. Подробнее о налоговых льготах расскажет директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко.

Вадим Остапенко, директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске

Фото А.Федорова

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

ИИС – разновидность брокерского счета, которая предоставляет налоговым резидентам России два вида льгот на выбор. Тип А дает возможность получить возврат 13% от заведенных на счет средств, но не более 52 тысяч рублей. Тип Б позволяет не платить налог на доход от успешных сделок. Второй тип льготы подойдет инвесторам, у кого нет официального дохода (и, соответственно, уплаченного НДФЛ), или тем, чей доход на бирже превышает 13%. Остальным же более выгодным станет тип А. Подходящий тип льготы можно выбрать, пройдя тест на сайте «Фридом Финанс».

Есть и ограничения. Во-первых, в отличие от брокерского счета, индивидуальный инвестиционный счет может быть только один. Во-вторых, на ИИС можно купить бумаги с листингом только на российских биржах. Однако не спешите расстраиваться. СПБ Биржа предлагает более двух тысяч наиболее ликвидных американских бумаг, в том числе Microsoft и Tesla. В-третьих, ИИС нельзя закрывать и выводить с него средства минимум три года. В-четвертых, внести на счет можно не более 1 млн рублей в год.

Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ)

Другой вид налогового вычета предназначен для инвесторов, которые приобрели ценные бумаги на бирже после 1 января 2014 года и владеют ими минимум три года. Благодаря ЛДВ можно освободить от налога сумму в размере 3 млн рублей за каждый год владения бумагой.

Здесь тоже имеются ограничения: льгота применяется только к доходу от продажи бумаг, торгующихся на российских биржах, а паи инвестиционных фондов должны находиться под управлением российских управляющих компаний.

Также ЛДВ нельзя применить к купонам, дивидендам, валюте, фьючерсам и опционам. Не сочетается эта льгота и с вычетами ИИС, поэтому мы рекомендуем клиентам открывать и обычный брокерский, и индивидуальный инвестиционный счета.

Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами инновационного сектора экономики

Этот тип льготы действует до 31 декабря 2022 года и распространяется на бумаги из перечня, с которым можно ознакомиться на сайте Московской биржи. Сейчас туда входит 16 эмитентов. Бумаги должны быть приобретены не ранее 1 января 2015 года и принадлежать инвестору не менее одного года.

Освобождение физлица от налога на доход в виде курсовой разницы при продаже или погашении еврооблигаций Минфина

Льгота распространяется на все еврооблигации Минфина, номинированные в иностранной валюте, и предусмотрена только для физических лиц.

Раньше инвестор платил за доход в виде курсовой разницы, то есть, если приобретал еврооблигации Минфина по курсу в 75 рублей за доллар, а продавал за 78 рублей за доллар, то приходилось платить налог за эту разницу. Теперь НДФЛ платить не нужно.

Выгодные решения

Если вы решили открыть ИИС и брокерский счет во «Фридом Финанс», мы рекомендуем завести карту в нашем банке, чтобы без лишних сложностей вносить и выводить средства. Также клиентам Банка «Фридом Финанс» доступна не имеющая аналогов программа «CASH BACK Акциями». Кэшбэк возвращается не бонусами или баллами, а ценными бумагами. Клиент самостоятельно выбирает акцию: сейчас доступны бумаги 16 российских и иностранных компаний, в том числе Apple, Газпром, Facebook, Аэрофлот. Если акция будет дорожать, автоматически будет увеличиваться и сумма кэшбэка, конвертировать акции в рубли можно в мобильном приложении.

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