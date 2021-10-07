​​​​​​​Прозрачно, просто и… красиво. Наталья Баркова, «Россельхозбанк», – о том, как приумножить капитал

Инвестиции, биржа, акции, валюта, рынки, котировки – эти понятия прочно вошли в обиход современного человека и различные финансовые операции для многих стали вполне обыденными, что трудно представить буквально ещё лет 20 назад. «Сейчас мы живем в другой парадигме – стараемся уходить от принципа жизни «от зарплаты до зарплаты», формируем определенную финансовую «подушку безопасности» и задумываемся о накоплениях», – говорит директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

Основа накоплений – банковский вклад

По мнению Натальи Барковой, интерес граждан к формированию дополнительного капитала особенно вырос за последние несколько лет. При этом основой для формирования накоплений и приумножения дохода остаётся размещение денежных средств во вклад, так как он является безусловным лидером по ликвидности среди других финансовых инструментов. Более того, условия оформления вклада очень прозрачны, а также основное большинство вкладов безопасны, благодаря системе страхования вкладов.

– Банковский депозит – надёжный финансовый инструмент, который позволяет сохранить сбережения. Однако вклады бывают разные, и, чтобы не только сберечь накопления, но и приумножить их, нужно выбрать правильные параметры депозита, – говорит Наталья Баркова. – Сегодня существует масса разнообразных предложений по вкладам, условия которых отвечают основным потребностям клиентов. Главное – определиться с целями своего вклада. Если сделать выбор самостоятельно сложно, приходите в наши офисы. Для физических лиц Россельхозбанк предлагает широкую линейку вкладов, которые регулярно занимают первые места среди популярных вкладов по рейтингу портала БанкИнформСервис.

Тем не менее, при выборе банка для размещения вклада Наталья Баркова советует обращать внимание не только на размер ставки по депозиту, но и на другие важные моменты: надёжность банка, его размер и значимость для финансовой отрасли, рейтинги кредитной организации, филиальную сеть.

Гарантия сохранности средств

– Чтобы выбрать надёжный банк, в первую очередь нужно узнать, участвует ли конкретная кредитная организация в Системе страхования вкладов. Только при этом условии вклады, размещённые в данном банке, будут под надёжной гарантией Агентства по страхованию вкладов (в сумме до 1,4 млн рублей), – пояснила Наталья Баркова. – При выборе банка можно также отталкиваться от той суммы, которую вы собираетесь вкладывать. Если она менее 1,4 млн рублей (а открыть вклад можно даже если в наличии есть совсем небольшая сумма, например, от 10 тыс. руб.), то в большинстве банков риски будут минимальными. Если же сумма крупная, то лучше разделить её на несколько вкладов в разных банках. Если вы не хотите разносить деньги в разные банки, то возможным решением по размещению вклада на сумму, превышающую застрахованную государством, может стать вклад в пользу третьего лица. Разбив свой вклад на несколько вкладов на суммы до 1,4 млн рублей в пользу родных и близких в одном банке, вы страхуете каждый из этих вкладов. При этом все они будут застрахованы независимо от факта обращения третьего лица за вкладом «при жизни» банка.

Далее надо изучить состав акционеров банка на предмет прозрачности их списка. Это можно сделать прямо на сайте кредитной организации, и если из имеющейся информации всё предельно ясно, значит, банку нечего скрывать. Так, в частности, Россельхозбанк входит в топ-5 крупнейших банков, занимает лидирующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса России и 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.

Карты, инвестсчета и драгоценные монеты

Наталья Баркова рассказала также, какие ещё существуют варианты приумножения сбережений, кроме банковских вкладов. Это, в том числе, дебетовые карты, с помощью которых дополнительный доход можно получать в двух формах.

– Во-первых, это процент на остаток. Экономический смысл здесь очень простой: вам начисляется определённый процент на остаток денежных средств от той суммы, которая была на вашей карте в течение месяца. Во-вторых, это кэшбэк, то есть возврат банком части средств на карту, которыми с неё расплачивались за покупку. Формат кэшбэка определяется банком, предоставляющим карту, и здесь вариантов тоже много: можно самостоятельно выбрать определенную категорию покупок, на которые начисляется процент, либо выбрать начисления на все покупки – но процент возврата будет наверняка ниже.

Кроме этого, можно пополнить свой бюджет с помощью индивидуального инвестиционного счёта (ИИС), внесение денежных средств на который даёт право на получение инвестиционного налогового вычета. Как отметила Наталья Баркова, при определенных условиях ИИС является очень привлекательным инструментом для приумножения капитала.

Также, по словам Натальи Барковой, можно инвестировать и прибыльно, и красиво, например, приобретая инвестиционные драгоценные монеты. Это может быть хорошим подарком – так как монета, в отличие от вклада или счёта – не привязана к человеку, доход от неё может получить не приобретатель.