СберЗдоровье для бизнес-клиентов: из любой точки мира – в режиме 24 на 7

По данным Росстата, более трети жителей нашей страны в случае болезни не обращаются к докторам. Причины – люди не рассчитывают на эффективное лечение или у них просто нет времени на походы в больницу. При этом половина из тех, кто болеет, занимается самолечением, а каждый седьмой считает, что необходимая помощь может быть только платной. Однако, как отмечают эксперты, с развитием онлайн технологий – в частности, телемедицины – ситуация начала меняться, и особенно активно – последние полтора года, в период пандемии COVID-19.

Телемедицина как поощрение

Один из ярких примеров происходящих позитивных изменений – медицинский онлайн сервис экосистемы Сбера – СберЗдоровье, популярность которого растёт как среди частных клиентов банка, так и среди бизнес-партнёров.

По данным статистики, за 8 месяцев 2021 года в Иркутской области к сервису подключились 1092 клиента. Среди них – ООО «ЭкоСтэп Иркутск», руководство которого оформило 16 договоров на услугу СберЗдоровье для своих сотрудников.

Как рассказал Газете Дело генеральный директор компании Айк Гндлян, предприятие занимается проектировкой и строительством плоскостных спортивных сооружений, благоустройством парков и дворов, а также утилизацией и переработкой автомобильных шин. Причём не ограничивается только Иркутском, территория его присутствия – вся Иркутская область.

– У нас есть определённая система поощрения персонала: например, два раза в год профильное бесплатное образование, чтобы сотрудники развивались в своём или смежном деле, различные тимбилдинги, денежные премии. И ещё одна, относительно новая, форма – бесплатные медицинские программы, – пояснил Айк Каренович, отвечая на вопрос, что стало поводом для подключения компании к СберЗдоровью.

Он, кстати, уверен, что такое премирование – не для галочки, и коллеги будут активно использовать возможности современной телемедицины.

– Например, таким образом мы поощрили специалиста, который уже год находится в командировке в Нижнеудинске, а сам он при этом из Ангарска. Теперь в случае необходимости ему не придётся ехать за медицинской помощью домой, потому что он сможет получить профессиональную консультацию и рекомендации по лечению в режиме онлайн, – пояснил Гндлян.

Да и другие сотрудники, по словам генерального директора, очень позитивно отнеслись к такому премированию, а особенно рады были те, у кого есть дети и для кого оформили услугу в формате «Семейное здоровье».

– Во-первых, подобное поощрение за успехи в работе даёт сотрудникам понимание, что в компании о них заботятся, и создаёт в коллективе здоровую командную атмосферу, – считает Гдлян. – А во-вторых, позволяет людям экономить на походах по медицинским учреждениям самый ценный ресурс современной жизни – время. Лично я тоже не люблю ходить в больницу и стоять в очередях и теперь при необходимости буду пользоваться телемедициной.

При этом Айк Каренович отметил, что финансовые затраты на оформление корпоративного договора на услугу СберЗдоровье не «подорвали» бюджет социальных программ, которые реализуют на предприятии для сотрудников. Более того, после «обкатки» и анализа этот проект на предприятии готовы масштабировать, то есть увеличить количество заключаемых договоров.

Медуслуги формата «здесь и сейчас»

Онлайн сервис СберЗдоровье не исключает и индивидуальное подключение к обслуживанию для предпринимателей, представляющих малый и средний бизнес. У многих из них, отмечают аналитики, именно такой личный опыт становится в дальнейшем стимулом оформить договоры на телемедицинские услуги для своих работников как меру социальной защиты.

Персональным опытом взаимодействия с сервисом СберЗдоровье бизнес-клиенты Сбера поделились с Газетой Дело.

Предприниматель Светлана Кондратьева подключила услугу СберЗдоровье ещё в 2020 году – тогда она называлась «DocDoc».

– Клиентский менеджер банка тогда не только ответил на мои вопросы по кредитованию, но и познакомил с сервисом «DocDoc», – рассказала она. – Вначале я сомневалась его нужности, но в условиях пандемии COVID-19 решила, что это будет не лишним.

Позже, когда Светлана Леонидовна была в отпуске на Байкале, у неё случилось головокружение, а ждать скорую помощь вдали от цивилизации нужно было очень долго.

– Мы с мужем готовы были сами ехать в больницу, но тут я вспомнила про онлайн консультации с врачами. Примерно за 5-10 минут зарегистрировались в программе и смогли получить консультацию нужного доктора. Специалист был опытным и с хорошим чувством юмора. В общем, благодаря этому сервису, отпуск закончился благополучно.

Ирина Астраханская узнала о медицинской онлайн услуге в апреле 2021 года, и в первую очередь её, как человека занятого и проводящего большую часть времени на работе, заинтересовала возможность консультироваться с медиками в удалённом формате. Кроме этого, удивил широкий перечень врачей, к которым можно обратиться, – вплоть до диетолога. Она призналась, что на тот момент именно этот специалист стал важным и решающим фактором для оформления договора.

– Но я и подумать не могла, что обращусь за помощью совсем к другому доктору, – говорит Ирина Витальевна. – Спустя буквально полтора месяца я заболела COVID-19 и столкнулась с обстановкой, когда ни скорую не дождёшься, ни на приём к врачу не попадёшь. Но я не растерялась, воспользовалась услугой СберЗдоровье. Консультацию получила в полном объёме, осталась довольна.

Сейчас у Ирины Астраханской уже довольно богатый опыт онлайн консультаций с различными специалистами телемедицины, и она отмечает, что это очень важно – обратиться за помощью и получить услугу здесь и сейчас.

Возможность консультироваться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю заинтересовала и бизнесмена Алдара Борисовича. Кроме того, его привлекло, что делать это можно из любой точки мира, так как он часто бывает в командировках, а дома остаётся супруга с детьми.

– Услуга новая, интересная, и я решил оформить один доступ, но не для себя, а для жены. Первый раз воспользовались консультацией терапевта и были приятно удивлены, когда поняли, как это удобно и быстро. И ещё увидели ряд преимуществ: не нужно записываться к специалистам за 2-3 недели, не надо несколько часов стоять в очереди к врачу, можно выбрать любой формат общения – видео по скайпу, чат, звонок. А самое главное – можно обратиться по любому вопросу о здоровье в любое время суток, – прокомментировал Алдар Борисович.

Открытием для него стало и то, что в этом сервисе можно, например, расшифровать анализы или узнать второе медицинское мнение по диагнозу.

– В современном мире, где время бесценно, важно идти в ногу со временем, и хорошо, что есть такие компании, как Сбер, где понимают необходимость подобных услуг, – когда подскажут и обязательно помогут в нужный момент, – отметил Алдар Борисович.

Медицина онлайн – не зависящая от обстоятельств

Для каких отраслей экономики и видов деятельности особенно актуально использование телемедицины? В чём основное удобство сервиса СберЗдоровье для бизнеса? Что получает работодатель, а что – сотрудники? Есть ли какие-то ограничения при подключении услуги для корпоративных клиентов? На эти актуальные для предпринимателей вопросы ответила Виктория Брюшкова, руководитель по развитию бизнеса.

– В первую очередь, корпоративная телемедицина востребована в компаниях с большим и территориально распределённым штатом. Это касается, например, крупных call-центров, торгово-розничных сетей с филиалами во многих городах России, а также предприятий топливно-энергетического комплекса, чьи сотрудники зачастую работают вахтовым методом вдали от населённых пунктов и учреждений здравоохранения.

В этих условиях обеспечить сотрудников доступом к качественным медуслугам без телемедицины практически невозможно. Поэтому онлайн-сервис СберЗдоровье для бизнеса – это возможность предоставить практически мгновенный доступ к медицинским услугам для всех работников вне зависимости от их местонахождения. Людям не нужно будет выделять время на посещение медицинского учреждения и подстраиваться под часы записи, при этом обращаться к врачу они смогут при малейших признаках недомогания или болезни, не жертвуя для этого рабочим или личным временем. Своевременная консультация со специалистом поможет предотвратить развитие болезни и существенно снизит время отсутствия сотрудника на рабочем месте и связанные с этим денежные потери.

Более того, через сервис СберЗдоровье с врачом можно пообщаться и без каких-либо симптомов: например, для того, чтобы узнать, как правильно подготовиться к сезону гриппа или расшифровать анализы.

Пакет услуг телемедицины можно укомплектовать в соответствии с пожеланиями персонала и спецификой деятельности каждой отдельно взятой компании. Также работодатели могут сами выбирать, какие именно медицинские услуги будут входить в их пакет в зависимости от потребностей. Например, сегодня многие включают консультации персонала с психологом, так как, по данным аналитиков, 88% россиян испытывают стресс на работе, а 33% могут уволиться из-за его высокого уровня.

Ещё одним преимуществом сервиса является возможность консультироваться с врачом всей семьёй, в том числе, и с детскими врачами.

Приобрести пакет услуг может любая компания – ограничений для подключения телемедицины у корпоративных клиентов нет.

При этом предоставление доступа к сервису телемедицины для одного человека в среднем обходится компании в несколько раз дешевле, чем оформление полиса ДМС. Работодатель в конечном итоге получает более удовлетворённых, мотивированных, лояльных и, самое главное, здоровых сотрудников.

Коллаж О.Тугутовой

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