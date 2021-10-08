Идеальный загород для городских жителей. 7 вопросов о «Коттеджных кварталах» в «Патроны Парке»

В поселке «Патроны Парк», рядом с заливом и лесом, строится третий «Коттеджный квартал». Необычный формат загородной жизни многим пришелся по душе: в первых кварталах уже кипит жизнь. Покупателей коттеджей в третьем ждет ноу-хау от девелопера: дома будут продаваться готовыми, в «белой» отделке. Руководитель проекта «Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов убежден, что это – своевременный шаг в развитии рынка загородной недвижимости.

Дмитрий Кузнецов, руководитель проекта «Патроны Парк»

Фото А.Федорова

1. Что представляют собой «Коттеджные кварталы»?

– «Коттеджный квартал» – это 7-10 индивидуальных домов на небольших (3-4 сотки) участках, объединенные одним общим двором - патио. В отличие от других домов в «Патроны Парке», когда у тебя очень большой участок, и ты живешь в отдалении от соседей, квартал представляет собой обособленное мини-комьюнити.

При такой планировочной организации пространства у каждого – свой дом (никаких общих стен и кровель!) и свой небольшой приватный участок. Единственное, что нужно делить с соседями в «Коттеджном квартале», – внутренний дворик. При хороших добрососедских отношениях это становится дополнительным бонусом: в патио можно собираться, встречать Новый год у общей елки, праздновать дни рождения, устанавливать фонтаны и малые архитектурные формы, оборудовать игровые зоны и спортивные площадки, высадить всем двором цветы, сделать общий ландшафтный дизайн.

Территория внутреннего дворика абсолютно безопасна для детей.Машин нет, вся транспортная инфраструктура: подъезды, гаражи, гостевые парковки – вынесена за периметр. Жизнь в квартале похожа на жизнь в многоквартирном доме, только здесь она гораздо более комфортная. Мы оставляем машину в гараже на границе квартала, заходим во двор – и оттуда попадаем в свой дом. Который, к слову, тоже похож на городскую квартиру с точки зрения комфорта проживания: в поселке центральный водопровод и канализация.

Фото из архива компании

2. Кому адресованы «Коттеджные кварталы»?

– «Коттеджный квартал» – идеальный загород для тех, кто привык жить в городе. Не всем хочется иметь большой земельный участок и не у каждого есть время на то, чтобы поддерживать его в хорошем, ухоженном состоянии.

Площадь участков в «Коттеджных кварталах» – 3-4 сотки – позволяет уделять ей минимум внимания. При этом земли достаточно для реализации любых идей: можно поставить беседку, бассейн, оборудовать зону барбекю. Благоустройство в квартале – максимальное, как в городе: все работает в автоматическом режиме, за территорией следить не надо. Чистоту и порядок в общем дворике поддерживает сервисная компания.

Все эти характеристики привлекают, в основном, молодых покупателей – тех, кому переехать за город, на свежий воздух уже хочется, а вот терять городской стиль жизни и комфорт – нет. Для них это оптимальный продукт.

Фото из архива компании

3. Какие дома в третьем «Коттеджном квартале»?

– Мы предлагаем два типа домов: площадью 140 и 160 кв. м. Проекты разработаны на основе всего нашего предыдущего опыта. Планировки настолько удобные, продуманные, современные и универсальные, что они подходят 80% покупателей. Спроектировать такой дом самостоятельно сложно: получится либо большая площадь, либо меньший функционал.

В доме площадью 140 «квадратов», например, предусмотрены хозяйская мастер-спальня с собственным санузлом, гардеробной, две детских комнаты на втором этаже и просто огромное пространство кухни-столовой-гостиной на первом. Жилое пространство в проекте максимально оптимизировано относительно нежилого: даже коридор на втором этаже – мультифункционален, в нем есть встроенный шкаф, который можно использовать как постирочную.

Фото из архива компании

4. Почему решили продавать дома готовыми?

– Мы абсолютно уверены, что чем дальше развивается рынок загородной недвижимости, тем в более готовом виде должны сдаваться дома. Весь мир уходит в готовое: никто уже не сдает дома без отделки. Они бывают меблированными или нет, но всегда это дома, практически готовые для проживания.

Такой подход, на наш взгляд, – более честный и по отношению к заказчику: он видит большую готовность и понимает, сколько это стоит. Часто бывает так, что покупатели не очень представляют стоимость отделки, надеются, что она обойдется недорого, а все выливается в итоге в приличные суммы. Осознание, что ты купил дом, а теперь должен вложить столько же, чтобы в него заехать, многих раздражает. При покупке готового жилья все понятнее и прозрачнее.

Фото А.Федорова

5. Что включает «белая» отделка?

– Первые два «Коттеджных квартала» мы продавали в черновой отделке, как и все остальные дома: это была голая «коробка», без внутренних инженерных систем, без отделки.

«Белая» отделка – хороший «полуфабрикат». Покупатель получает дом с готовой системой отопления, водоснабжения и канализования, электричеством, вентиляцией. В коттедже завершены все «грязные» строительно-отделочные работы: перегородки стоят, стены оштукатурены, подоконники установлены, стяжка на полу выровнена. Покупателю остается только покрасить, побелить, наклеить обои, занести мебель и сантехнику – и можно переезжать.

Фото А.Федорова

6. Чем еще хорош готовый продукт?

– Нам, как девелоперам, бывает жаль, что заказчики, покупая дома в черновой отделке, нередко делают систему отопления и прочие работы либо неоправданно дорого, либо некачественно. Поймать баланс между качеством и стоимостью, на самом деле, очень сложно, особенно если ты не профессионал.

Наш опыт позволяет при разумной стоимости предложить в готовых домах высокое качество. Более того, мы добавили многие системы, которые обычно самостоятельно не ставят. Например, в третьем «Коттеджном квартале» во всех домах будет установлена приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией. Как правило, покупатели экономят на подобных решениях. Но мы, зная, сколько эта система добавляет с точки зрения комфорта, сколько компенсирует с точки зрения теплопотерь, понимаем, что дом без приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией уже не может считаться современным. Установка системы не слишком сказывается на стоимости квадратного метра, но сильно влияет на качество жизни в доме.

Фото из архива компании

Система вентиляции и дополнительное утепление позволяют нам сделать систему отопления только теплыми полами. Это большой скачок не только с точки зрения энергоэффективности дома, но и с точки зрения дизайна: в комнатах не будет батарей и других видимых систем отопления, которые обычно портят эстетику.

Современные и энергоэффективные решения влияют на ликвидность. Чем дольше дом будет оставаться современным, чем дольше он морально не устареет, тем лучше. Думаю, наши объекты в «Коттеджном квартале» будут востребованными и ликвидными как минимум тридцать лет.

7. Большой ли спрос на готовое жилье?

– Да. Частая ситуация на рынке, когда человек продал предыдущее жилье, и ему нужно новое, готовое – нет времени ждать год-полтора, пока дом построится. В Инстаграме мы регулярно получаем запросы «Есть ли в продаже готовые коттеджи?». Многих привлекает концепция поселка, единая архитектура, централизованные сети.

Фото из архива компании

До сегодняшнего дня такие продажи были возможны только на вторичном рынке. Иногда у наших заказчиков меняется жизненная ситуация, и они выставляют свои готовые или почти готовые дома в «Патроны Парке» на продажу. Такие сделки проходят очень быстро и, как правило, с первым же покупателем: пришел, увидел – и купил. Однажды новый хозяин для дома нашелся за 20 минут.

Все это говорит о том, что готовое жилье в концептуальном поселке людям нравится: это красиво, можно оценить вид из окна, «примерить» дом на себя – комфортно-некофмортно, нравится или нет. Ты точно понимаешь, что ты покупаешь, тебе не надо разбираться с планировочными решениями, проектом. И главное – ты можешь очень быстро переехать, не тратя время ни на строительство, ни на отделку и благоустройство.

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