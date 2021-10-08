ВТБ совершенствует дистанционное обслуживание предпринимателей

ВТБ запустил новый интернет-банк для клиентов малого и среднего бизнеса и оформление заявок на экспресс-кредиты для индивидуальных предпринимателей на сайте банка.

В интернет-банке ВТБ Бизнес клиентам доступно более 50 банковских и небанковских продуктов для старта, развития бизнеса и оптимизации бизнес-процессов. Среди них: проведение расчетов, оформление депозитов, получение кредитов для бизнеса онлайн, цифровые продукты и онлайн-сервисы для импортеров и экспортеров, оформление банковских гарантий и многое другое.

Пользователи могут работать дистанционно от момента подключения до желаемого результата (например, получения средств по кредиту на расчетный счет). В случае возникновения вопросов предприниматели могут получить мгновенный ответ в чат-боте − сегодня 55% всех обращений через этот канал коммуникации обрабатываются автоматически.

Новый интернет-банк реализован на уникальной омниканальной платформе, которая позволяет обеспечить бесшовное обслуживание клиентов. Теперь предприниматель может начать операцию и общение с банком в одном канале, а завершить − в другом. Например, клиент приступает к оформлению платежа в интернет-банке, а заканчивает его в мобильном банке ВТБ Бизнес Lite.

В ВТБ отмечают, что уже приступили к миграции клиентов на новый интернет-банк и на 25% сократили время обработки обращений предпринимателей. Перевод клиентов в новый интернет-банк завершится в начале следующего года.

Еще одну возможность банк предложил индивидуальным предпринимателям. Теперь они могут оформить заявки на экспресс-кредиты на сайте банка.

Экспресс-кредит в сумме до 10 млн рублей на срок до трех лет выдается на любые бизнес-цели, дополнительные документы и залоговое обеспечение не требуются. Теперь для подачи заявки на такой кредит не обязательно быть клиентом ВТБ. Достаточно заполнить простую онлайн-заявку на сайте банка и через пять минут получить решение.

В случае одобрения заявки предпринимателю потребуется открыть расчетный счет в ВТБ для получения кредитных средств. Это можно сделать за 20 минут по паспорту в офисе банка или с помощью выездного сервиса. После открытия счета и подписания оферты электронной подписью в интернет-банке ВТБ Бизнес денежные средства будут перечислены в течение рабочего дня.

С момента запуска этого инструмента в интернет-банке ВТБ Бизнес, уже более 800 клиентов получили кредиты по экспресс-технологии на сумму 1,7 млрд рублей. Еще один канал продаж сделает их доступными для тех, кто еще не является клиентом банка, отмечают в ВТБ.