Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии

Газета Дело
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Идеальный загород для городских жителей. 7 вопросов о «Коттеджных кварталах» в «Патроны Парке» [08.10.2021]В поселке «Патроны Парк», рядом с заливом и лесом, строится третий «Коттеджный квартал». Необычный формат загородной жизни многим пришелся по душе: в первых кварталах уже кипит жизнь. Покупателей коттеджей в третьем ждет ноу-хау от девелопера: дома будут продаваться готовыми, в «белой» отделке. Руководитель проекта «Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов убежден, что это – своевременный шаг в развитии рынка загородной недвижимости.
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«Сервис – задача номер один». Юлия Иртегова, директор территориального офиса Росбанка в Иркутске, – о новом офисе и технологиях [08.10.2021]В начале сентября Росбанк открыл новый офис в центре Иркутска. Несмотря на бурное развитие цифровых технологий, в банке подтверждают, что живое общение по-прежнему ценится клиентами. Чем гордится банк со 150-летней историей? На чем делает ставку в работе? Директор территориального офиса Росбанка в Иркутске Юлия Иртегова ответила на вопросы Газеты Дело.
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Где выбрать место для своего бизнеса? [08.10.2021]Выбор помещения под свое дело – одно из самых ответственных решений для предпринимателя. Удачное расположение офиса, магазина, кафе, образовательного центра или спортклуба напрямую влияет на успех дела. Сейчас среди собственников бизнеса популярностью пользуется не только центральная часть Иркутска, но и спальные районы, особенно новостройки. Это не удивительно: для новоселов важно, чтобы вся необходимая инфраструктура была в шаговой доступности.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 01.10.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [08.10.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 01.10.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [08.10.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 01.10.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [08.10.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области [08.10.2021]
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Своя территория. Как семья Осипенко переехала в «Патроны Парк» [07.10.2021]«Нам очень нравится здесь жить. Много места, где можно погулять – на самокатах покататься, побегать», – рассказывают о своей загородной жизни семилетние Маруся и Саша Осипенко. По словам их мамы, Натальи, именно рождение девочек сподвигло семью сменить городскую квартиру на свой дом в сосновом лесу. Почему выбор пал на «Коттеджные кварталы» в «Патроны Парке»? С какими трудностями пришлось столкнуться при ремонте и отделке? Как решился «школьный» вопрос? И чего пока не хватает в поселке?
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В ЖК «Сибиряков» запустили продажу квартир по траншевой ипотеке [06.10.2021]Программа позволяет снизить ежемесячные платежи по ипотеке до трех раз*. Суть ипотеки траншами в возможности выбирать ипотечный кредит частями, ежемесячный платеж выплачивается только с выбранной части ипотечного кредита.
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Офис будущего: как выглядит новый дом «Слаты» в Иркутске [06.10.2021]Новым пятиэтажным офисом гордятся все сотрудники «Слаты» в Иркутске: от рядовых работников до топ-менеджеров. И на то есть причины: просторное и светлое пространство общей площадью 3400 кв. м напоминает штаб-квартиру технологической компании мирового уровня: здесь все оборудовано по последнему слову техники, а рабочие места формата open space сочетаются с удобными релакс-зонами. В компании уверены: «Новый дом – новая жизнь», и строят амбициозные планы по развитию торговой сети. Команда Газеты Дело одной из первых прогулялась по новому офису «Слаты» и пообщалась с сотрудниками.
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Большой бизнес и малые города: поиск общего языка [05.10.2021]На V Байкальском риск-форуме обсудили взаимодействие бизнеса с территориями присутствия
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Станислав Тывес, Банк Уралсиб: «Для клиента качество сервисов будет важнее цены» [04.10.2021]Ценовые войны на банковском рынке уходят на второй план, а на первом месте – сервис. В борьбе за клиента банки повышают качество и скорость процессов. Сегодня битва идет даже не за минуты, а за количество кликов на смартфоне, которые потребуется сделать клиенту, чтобы получить услугу в электронном формате. Однако, при всеобщей диджитализации отрасли, банковским сетям не грозит полное исчезновение. Офисы останутся, но изменится их функционал. Об этом и других основных трендах рынка рассказал заместитель председателя правления, руководитель розничного бизнеса Банка Уралсиб Станислав Тывес во время онлайн-конференции «Банковская розница – 2021: вызовы, итоги, перспективы».
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Ольхон, Тальцы, Байкальск. В правительстве назвали ключевые точки развития туризма в регионе [01.10.2021]АО «Корпорация Туризм.РФ» 30 сентября утвердила предварительный мастер-план туристской территории проекта «Большой Байкал». Согласно ему в Иркутской области опорными точками для развития туризма названы Ольхон, Иркутск – Тальцы, Байкальск – Выдрино. Эти территории получат государственное финансирование.
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Три миниполиса построит в Иркутской области компания En+ Group [28.09.2021]В Тайшете, Братске и Шелехове. Компания запустила новую программу по развитию социальной инфраструктуры в регионах.
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Единый тепловой луч построят в предместье Рабочее Иркутска [27.09.2021]Это позволит в течение 3-5 лет закрыть 15 котельных и перебросить тепловую нагрузку на Ново-Иркутскую ТЭЦ. Кроме того, проект позволяет увеличить возможности строительства жилья и социальных объектов в микрорайоне. Стоимость проекта составляет 2,8 млрд рублей.
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Мини для большого города: «Слата» открыла новый формат магазина в Иркутске [27.09.2021]Когда-то Слата была одним из пионеров по внедрению формата дискаунтеров в России (сейчас у ней открыто более 260 дискаунтеров), данный формат оказался очень востребованным. Открывая новый формат МИНИ, компания также верит в успех и строит амбициозные планы – до конца года будет открыто пять новых МИНИ.
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Тулунские родные берега. Как иркутский застройщик за полгода возвел жилье для 500 семей в Тулуне [10.09.2021]Скальник, обдуваемый ветрами, переломанные экскаваторы – такой команда ФСК «Родные берега» впервые увидела стройплощадку в Тулуне в начале 2020-го. До конца года здесь должно было появиться новое жилье «под ключ» для 500 семей, пострадавших от наводнения. Задача казалась невыполнимой, но к концу декабря шесть восьмиэтажек были готовы. Директор компании Алексей Распутин рассказал Газете Дело, как удалось достичь цели, несмотря на пандемию, проблемы с логистикой и нереальные сроки.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 03.09.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [10.09.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 03.09.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [10.09.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 03.09.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [10.09.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303