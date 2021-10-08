Производственный календарь на 2022 год: как отдыхаем и работаем

В систему КонсультантПлюс включен Производственный календарь на 2022 год с информацией о количестве выходных, праздничных и рабочих дней в следующем году и нормах рабочего времени. Календарь подготовлен на основе Постановления Правительства РФ от 16.09.2021 "О переносе выходных дней в 2022 году", которым утвержден график.
В следующем году нас ждут 6 праздничных периодов.
Больше всего выходных будет в новогодние праздники - всего 10 дней:
- с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.
Напомним, что 31 декабря в 2021 г. выходной.
Длинные праздничные выходные также будут:
- с 6 по 8 марта (3 выходных);
- с 30 апреля по 3 мая (4 выходных);
- с 7 по 10 мая (4 выходных);
- с 11 по 13 июня (3 выходных);
- с 4 по 6 ноября (3 выходных).
Документ: Постановление Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564
В системе КонсультантПлюс вы найдете Производственный календарь на 2022 год как для пятидневной, так и для шестидневной рабочей недели.
Календарь содержит информацию о количестве рабочих и выходных дней по каждому месяцу и за квартал. Приводятся нормы рабочего времени в часах для разных режимов работы.
Перейти к календарю в системе КонсультантПлюс можно сразу со стартовой страницы или набрав в поиске: производственный календарь 2022.
Календарь также представлен на сайте www.consultant.ru.
Получить подробную информацию о возможностях системы КонсультантПлюс и бесплатный пробный доступ можно в сервисном центре ООО «КонсультантПлюс в Иркутске».
Тел.: (3952) 22-33-33, 53-28-53.
E-mail: info@irkcons.ru.
Сайт: www.irkcons.ru.
Присоединяйтесь!
Новости, анонсы, обзоры от КонсультантПлюс Сообщество в Viber