Производственный календарь на 2022 год: как отдыхаем и работаем

В систему КонсультантПлюс включен Производственный календарь на 2022 год с информацией о количестве выходных, праздничных и рабочих дней в следующем году и нормах рабочего времени. Календарь подготовлен на основе Постановления Правительства РФ от 16.09.2021 "О переносе выходных дней в 2022 году", которым утвержден график.

В следующем году нас ждут 6 праздничных периодов.

Больше всего выходных будет в новогодние праздники - всего 10 дней:

- с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.

Напомним, что 31 декабря в 2021 г. выходной.

Длинные праздничные выходные также будут:

- с 6 по 8 марта (3 выходных);

- с 30 апреля по 3 мая (4 выходных);

- с 7 по 10 мая (4 выходных);

- с 11 по 13 июня (3 выходных);

- с 4 по 6 ноября (3 выходных).

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564

В системе КонсультантПлюс вы найдете Производственный календарь на 2022 год как для пятидневной, так и для шестидневной рабочей недели.

Календарь содержит информацию о количестве рабочих и выходных дней по каждому месяцу и за квартал. Приводятся нормы рабочего времени в часах для разных режимов работы.

Перейти к календарю в системе КонсультантПлюс можно сразу со стартовой страницы или набрав в поиске: производственный календарь 2022.

Календарь также представлен на сайте www.consultant.ru.

Получить подробную информацию о возможностях системы КонсультантПлюс и бесплатный пробный доступ можно в сервисном центре ООО «КонсультантПлюс в Иркутске».

Тел.: (3952) 22-33-33, 53-28-53.

E-mail: info@irkcons.ru.

Сайт: www.irkcons.ru.

Присоединяйтесь!

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