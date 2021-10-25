В Иркутской области впервые открылась «Школа фермера»

В Иркутске стартовал образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера», запущенный при поддержке регионального Правительства области и министерства сельского хозяйства совместно с Иркутским государственным аграрным университетом им. А.А. Ежевского.

Обучение началось 25 октября и продлится 2 месяца. За это время участники проекта получат теоретическую подготовку: познакомятся с современными агротехнологиями, изучат правовые аспекты работы фермерских хозяйств, основы маркетинга, финансовые бизнес-модели, пройдут практическое обучение на ведущих предприятиях сельскохозяйственной отрасли региона. В конце курса, в рамках итоговой аттестации, слушатели представят свои бизнес-проекты и получат документы государственного образца. Обучение в «Школе фермера» бесплатное, все расходы берет на себя Россельхозбанк.

На торжественном открытии нового образовательного проекта заместитель Председателя Правительства Иркутской области Георгий Кузьмин отметил помощь Россельхозбанка в развитии сферы АПК региона и востребованность таких направлений, как растениеводство и животноводство, подчеркнув, что данные сельхозпроизводства являются важнейшими составляющими сельского хозяйства Иркутской области.

«С каждым годом мы видим рост в производстве, развитие фермерских хозяйств, возрождение престижа профессий, связанных с сельским хозяйством. Мы понимаем, что современный аграрный бизнес отличается от существовавших ранее традиционных форм хозяйствования. Новые технологии, автоматизированное оборудование и цифровые системы оптимизируют многие процессы, но, современному хозяйственнику недостаточно знать только производственные тонкости для развития производства. Важно разбираться в юридических вопросах, основах маркетинга, уметь кооперироваться с другими участниками рынка и продвигать свой продукт. Рынок, как и спрос на качественные продукты, стремительно развивается, и для успешного бизнеса, для ценного вклада в экономику региона и признания у потребителя необходимы знания. Учиться можно и нужно в любом возрасте. «Школа фермера» показывает, насколько много у нас в области увлеченных своим делом людей, насколько велико стремление идти к успеху, реализовывать свои мечты, и главное, не останавливаться на достигнутом», – пожелал успехов аграриям заместитель Председателя Правительства Иркутской области.

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова рассказала об успешной реализации проекта, который впервые запущен в регионе. Она подчеркнула, что такой успешный старт специализированной Школы стал возможен благодаря слаженному и эффективному взаимодействию участников проекта – Правительства Иркутской области, Министерства сельского хозяйства, Иркутского государственного аграрного университета им. Ежевского, и предпринимателей, готовых показать свои производственные площадки, и поделиться секретами успешного бизнеса.

«Мне сегодня очень волнительно открывать первый для нашего региона, образовательный проект «Школа фермера». С одной стороны, открытие чего-то впервые – это всегда волнение, желание учесть все нюансы и предусмотреть любые риски, чтобы в итоге гордиться результатом вложенных сил. Но, говоря о «Школе фермера», я могу с уверенностью утверждать, что этот проект уже показал себя успешным. Опыт такого точечного и укомплектованного профессионального образования уже имеют 41 регион России, где-то проект проводится уже во второй и третий раз, а совместно с нашим торжественным мероприятием, сегодня открывают двери Школы еще 24 региона. Мы сегодня приветствуем наших «студентов», и можем точно сказать, что впереди у вас два месяца знаний, которые, я уверена, приведут к построению эффективного фермерского бизнеса на всех этапах развития: от разработки идеи до её коммерциализации, а уже открывшим свое дело предпринимателям – новым навыкам для повышения собственной квалификации».

Занятия будут проходить на базе Иркутского аграрного университета имени А.А. Ежевского, и предполагают два формата обучения: в онлайн формате с использованием дистанционных образовательных технологий будет проходить теоретическая часть, а практические занятия предполагают присутствие слушателей на рабочих площадках, в режиме офлайн.

«Мы рады участвовать в проекте, как представители научно-преподавательского состава. Да, несомненно, мы привыкли работать со студентами, у нас есть опыт общения с молодыми ребятами, для которых в стенах университета закладывается определенный фундамент о представлении сельскохозяйственной направленности будущей профессии. Но в этом проекте ценно то, что он направлен на людей, которые уже знакомы с трудом фермера, имеют свой опыт и свои представления, столкнулись с определенными трудностями, и самое главное – утвердились в понимании того, что готовы продолжать работать в этом направлении. Готовы расти профессионально, совершенствовать свои труды и выходить на другой уровень. Для нашего университета это интересный и значимый проект – хороший опыт отойти от привычной формы обучения и работать со «студентами», которые уже имеют свою практику ведения хозяйства, могут дискутировать на профессиональные темы и задавать вопросы исходя из собственного опыта работы на земле. Желаю всем участникам успехов, больших достижений в профессии и увлеченности – это один из основных показателей успеха!» - рассказал врио ректора Иркутского ГАУ Николай Дмитриев.

На торжественном открытии образовательного проекта присутствовали представители законодательной и исполнительной власти региона, профильных министерств, научно-педагогический состав университета. Слушателям, которые прошли конкурсный набор и были зачислены в Школу было сказано много пожеланий и советов для эффективного обучения, мероприятие стало определенным первым уроком для предпринимателей. Много высказанных идей уже получило поддержку и рекомендации для дальнейшего развития.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.