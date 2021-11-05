В мобильном приложении "КонсультантПлюс: Основные документы" добавлены новости законодательства

Обновилось некоммерческое мобильное приложение "КонсультантПлюс: Основные документы". В приложение добавлены ежедневные новости - об изменениях законодательства, новых разъяснениях ведомств и судов.
Мобильное приложение "КонсультантПлюс: Основные документы" можно скачать как в App Store (для iOS), так и в Google Play (для Android). Оно позволяет в любое время получить доступ к наиболее востребованной правовой информации: кодексам РФ, основным правовым актам федерального законодательства, к обзорам новых документов и справочным материалам (календарю бухгалтера, производственному календарю, ставкам налогов, расчетным индикаторам и др.). Вся информация ежедневно обновляется. Теперь в приложении легко отслеживать и важные новости законодательства. Тематику новостей можно настроить, выбрав специальность: бухгалтер, юрист, кадровик и др. Новости обновляются несколько раз в день.
Приложение будет полезно не только специалистам - в нем содержатся полезные сведения по многим повседневным вопросам:
• защита прав потребителей;
• налоговые льготы и вычеты;
• защита трудовых прав;
• оформление и защита имущественных прав;
• штрафы за административные правонарушения (в том числе за нарушение ПДД);
• получение материнского капитала;
• оплата налогов физическими лицами и др.
Получить подробную информацию о возможностях системы КонсультантПлюс и бесплатный пробный доступ можно в сервисном центре ООО «КонсультантПлюс в Иркутске».
Тел.: (3952) 22-33-33, 53-28-53.
E-mail: info@irkcons.ru.
Сайт: www.irkcons.ru.
Присоединяйтесь!
Новости, анонсы, обзоры от КонсультантПлюс Сообщество в Viber