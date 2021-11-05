В мобильном приложении "КонсультантПлюс: Основные документы" добавлены новости законодательства

Обновилось некоммерческое мобильное приложение "КонсультантПлюс: Основные документы". В приложение добавлены ежедневные новости - об изменениях законодательства, новых разъяснениях ведомств и судов.

Мобильное приложение "КонсультантПлюс: Основные документы" можно скачать как в App Store (для iOS), так и в Google Play (для Android). Оно позволяет в любое время получить доступ к наиболее востребованной правовой информации: кодексам РФ, основным правовым актам федерального законодательства, к обзорам новых документов и справочным материалам (календарю бухгалтера, производственному календарю, ставкам налогов, расчетным индикаторам и др.). Вся информация ежедневно обновляется. Теперь в приложении легко отслеживать и важные новости законодательства. Тематику новостей можно настроить, выбрав специальность: бухгалтер, юрист, кадровик и др. Новости обновляются несколько раз в день.

Приложение будет полезно не только специалистам - в нем содержатся полезные сведения по многим повседневным вопросам:

• защита прав потребителей;

• налоговые льготы и вычеты;

• защита трудовых прав;

• оформление и защита имущественных прав;

• штрафы за административные правонарушения (в том числе за нарушение ПДД);

• получение материнского капитала;

• оплата налогов физическими лицами и др.

Получить подробную информацию о возможностях системы КонсультантПлюс и бесплатный пробный доступ можно в сервисном центре ООО «КонсультантПлюс в Иркутске».

Тел.: (3952) 22-33-33, 53-28-53.

E-mail: info@irkcons.ru.

Сайт: www.irkcons.ru.

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