«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области

Иркутск – идеальный город для электромобилей? Почему столица Восточной Сибири обошла столицу России по развитию электрического транспорта

Продажи новых электромобилей в России увеличились в пять раз за девять месяцев 2021 года, а подержанных – на 58%, сообщает автомобильный портал «Дром». При этом Иркутск занимает второе место в стране – после Владивостока – по количеству личного автотранспорта с электродвигателем: в нашем городе, где живёт чуть более 600 тысяч человек, его больше, даже чем в одиннадцатимиллионной Москве! Почему иркутяне так активно покупают электромобили? Что ими движет в большей степени: стремление сэкономить деньги или забота об экологии? С какими проблемами сталкиваются владельцы и продавцы электромобилей? И каким они видят будущее такого транспорта в нашем регионе? На эти вопросы Газете Дело ответили сами приверженцы электромобилей.