Газета Дело
Недвижимость Банки Инвестиции Страхование Стиль жизни Объявления История успеха Свое дело Компании Образование Эксперты
«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области
/ Газета Дело /
-
«Спорт – это образ жизни». Как проводят свободное время жители Хрустального Парка [05.11.2021]Мальчишки мчатся на самокатах по велосипедной дорожке. Поклонницы скандинавской ходьбы разминаются перед прогулкой. На футбольном поле ребята готовятся к очередному матчу. Спорт в микрорайоне Хрустальный Парк на Байкальском тракте – одно из любимых увлечений жителей. Как говорит коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко, ЗОЖ – это не просто веяние моды, а часть того уникального образа жизни, который складывается в пригородном мини-городе. Вместе с Кристиной мы прогулялись по Хрустальному Парку и убедились, что, живя здесь, просто невозможно не заняться спортом.
-
Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 29.10.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [05.11.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
-
Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 29.10.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [05.11.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
-
Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 29.10.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [05.11.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
-
Байкальский Центр Тренинга. Сергей Спивак. 3-4 декабря г.Иркутск [05.11.2021]Полный курс интернет-рекламы за 2 дня
-
Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии [05.11.2021]Федеральная сеть "Регион Бизнес Недвижимость" АРЕНДА / ПРОДАЖА
-
В мобильном приложении "КонсультантПлюс: Основные документы" добавлены новости законодательства [05.11.2021]Обновилось некоммерческое мобильное приложение "КонсультантПлюс: Основные документы". В приложение добавлены ежедневные новости - об изменениях законодательства, новых разъяснениях ведомств и судов.
-
Иркутск – идеальный город для электромобилей? Почему столица Восточной Сибири обошла столицу России по развитию электрического транспорта [03.11.2021]Продажи новых электромобилей в России увеличились в пять раз за девять месяцев 2021 года, а подержанных – на 58%, сообщает автомобильный портал «Дром». При этом Иркутск занимает второе место в стране – после Владивостока – по количеству личного автотранспорта с электродвигателем: в нашем городе, где живёт чуть более 600 тысяч человек, его больше, даже чем в одиннадцатимиллионной Москве! Почему иркутяне так активно покупают электромобили? Что ими движет в большей степени: стремление сэкономить деньги или забота об экологии? С какими проблемами сталкиваются владельцы и продавцы электромобилей? И каким они видят будущее такого транспорта в нашем регионе? На эти вопросы Газете Дело ответили сами приверженцы электромобилей.
-
-
Город или загород? Как выбрать место для жизни [03.11.2021]Спрос на загород бьет все рекорды: этот формат жизни становится по-настоящему популярным. Но так ли на самом деле нужно каждому уезжать из Иркутска? Своим опытом поделились девелопер Антон Кондратьев, который уже 10 лет живет в загородном поселке, убежденный горожанин, владелец M-Studio и Design Bar Михаил Григорьев и маркетолог проекта «Горизонт» Дарья Володичева.
-
Будущее как инвестидея: перспективные отрасли на ближайшие 10 лет [03.11.2021]Основатель Apple Стив Джобс однажды сказал: «Лучший способ предсказать будущее – создать его». Десятки лет назад предприниматель верил, что однажды люди будут связаны при помощи мини-компьютеров, которые будут знать о своих хозяевах почти все. А в какой-то момент мы с вами перестанем ходить по магазинам и будем заказывать всё онлайн. Так и вышло. Сегодня человечество готовится к экспедиции и колонизации Марса, а туристам уже не хватает свой планеты – они отправляются на границу с космосом, чтобы посмотреть на Землю свысока.
-
Иркутская нефтяная компания проведет 16 ноября «День поставщика» [01.11.2021]К участию приглашаются представители малого, среднего и крупного бизнеса.
-
Иркутский аграрный университет открывает учебный класс WOLF [29.10.2021]В Иркутском государственном аграрном университете имени Ежевского состоялось открытие нового фирменного класса, созданного совместно с ООО «Вольф Энергосберегающие системы», компанией-производителем промышленного и бытового оборудования для отопления и вентиляции.
-
Уходим в цифру, инвестируем и мечтаем уехать: как изменился «Портрет сибиряка» после пандемии [29.10.2021]Пандемия коронавируса кардинально изменила нашу жизнь и породила новые финансовые привычки. Мы стали больше экономить и сберегать, разумнее тратить, с легкостью перешли в цифровые каналы и перестроились на гибридный формат работы. Как изменился портрет сибиряка во время пандемии, чему стоит радоваться, а где бить тревогу? О результатах масштабного исследования* на пресс-конференции рассказал управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.
-
En+ Group передала Музею истории города Иркутска 16 исторических экспонатов [28.10.2021]Компания в год 65-летия Иркутской ГЭС приняла решение о передаче уникальных экспонатов Музею истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова и Иркутскому областному кинофонду.
-
РУСАЛ создал для преподавателей современную платформу онлайн-обучения [21.10.2021]Производитель алюминия, 22 октября, в рамках проекта «РУСАЛ – школам России» представит для педагогов обновленную платформу онлайн-обучения.
-
«Слата» запустила эколинейку продуктов [18.10.2021]Фокус сделан на натуральные ингредиенты. Кроме того, продукция должна быть со сниженным транспортных следом, а упаковка перерабатываемой в регионе.
-
Идеальный загород для городских жителей. 7 вопросов о «Коттеджных кварталах» в «Патроны Парке» [08.10.2021]В поселке «Патроны Парк», рядом с заливом и лесом, строится третий «Коттеджный квартал». Необычный формат загородной жизни многим пришелся по душе: в первых кварталах уже кипит жизнь. Покупателей коттеджей в третьем ждет ноу-хау от девелопера: дома будут продаваться готовыми, в «белой» отделке. Руководитель проекта «Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов убежден, что это – своевременный шаг в развитии рынка загородной недвижимости.
-
«Сервис – задача номер один». Юлия Иртегова, директор территориального офиса Росбанка в Иркутске, – о новом офисе и технологиях [08.10.2021]В начале сентября Росбанк открыл новый офис в центре Иркутска. Несмотря на бурное развитие цифровых технологий, в банке подтверждают, что живое общение по-прежнему ценится клиентами. Чем гордится банк со 150-летней историей? На чем делает ставку в работе? Директор территориального офиса Росбанка в Иркутске Юлия Иртегова ответила на вопросы Газеты Дело.
-
Где выбрать место для своего бизнеса? [08.10.2021]Выбор помещения под свое дело – одно из самых ответственных решений для предпринимателя. Удачное расположение офиса, магазина, кафе, образовательного центра или спортклуба напрямую влияет на успех дела. Сейчас среди собственников бизнеса популярностью пользуется не только центральная часть Иркутска, но и спальные районы, особенно новостройки. Это не удивительно: для новоселов важно, чтобы вся необходимая инфраструктура была в шаговой доступности.
-
БРИФ-2021: «У нас есть три дня, чтобы научиться жить под водой» [08.10.2021]Число погодных аномалий заметно увеличилось в последнее время. «Природа шепчет: хватит шутить со мной. И люди наконец услышали этот голос: "зеленая" повестка во всем мире вышла на совсем другой – практический – уровень», – отметил Олег Гощанский, председатель правления и управляющий партнер KPMG в СНГ, открывая пленарную сессию V Байкальского риск-форума. Заботиться о природе придется всем, но первыми это начали делать крупные добывающие компании. Как реагирует нефтяная промышленность на снижение потребления углеводородов? С чем сталкиваются компании при реализации стратегии устойчивого развития? Почему малому бизнесу пора обратить внимание на тему «зеленой» продукции? Об этом шла речь на БРИФе. Несколько цитат с мероприятия – в материале портала SIA.RU.