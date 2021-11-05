Газета Дело
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Байкальский Центр Тренинга. Сергей Спивак. 3-4 декабря г.Иркутск
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 29.10.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [05.11.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 29.10.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [05.11.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 29.10.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [05.11.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии [05.11.2021]Федеральная сеть "Регион Бизнес Недвижимость" АРЕНДА / ПРОДАЖА
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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области [05.11.2021]
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В мобильном приложении "КонсультантПлюс: Основные документы" добавлены новости законодательства [05.11.2021]Обновилось некоммерческое мобильное приложение "КонсультантПлюс: Основные документы". В приложение добавлены ежедневные новости - об изменениях законодательства, новых разъяснениях ведомств и судов.
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Иркутская нефтяная компания проведет 16 ноября «День поставщика» [01.11.2021]К участию приглашаются представители малого, среднего и крупного бизнеса.
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Иркутский аграрный университет открывает учебный класс WOLF [29.10.2021]В Иркутском государственном аграрном университете имени Ежевского состоялось открытие нового фирменного класса, созданного совместно с ООО «Вольф Энергосберегающие системы», компанией-производителем промышленного и бытового оборудования для отопления и вентиляции.
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В Иркутской области впервые открылась «Школа фермера» [25.10.2021]Обучение началось 25 октября и продлится 2 месяца.
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РУСАЛ создал для преподавателей современную платформу онлайн-обучения [21.10.2021]Производитель алюминия, 22 октября, в рамках проекта «РУСАЛ – школам России» представит для педагогов обновленную платформу онлайн-обучения.
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Коммерческая недвижимость только от собственников без комиссии [08.10.2021]Федеральная сеть "Регион Бизнес Недвижимость" АРЕНДА / ПРОДАЖА
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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области [08.10.2021]
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В ЖК «Сибиряков» запустили продажу квартир по траншевой ипотеке [06.10.2021]Программа позволяет снизить ежемесячные платежи по ипотеке до трех раз*. Суть ипотеки траншами в возможности выбирать ипотечный кредит частями, ежемесячный платеж выплачивается только с выбранной части ипотечного кредита.
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Второй профильный класс открылся в аграрном университете [29.09.2021]Его открыла компания New Holland Agriculture концерна CNH Industrial в Иркутском государственном аграрном университете имени А.А. Ежевского на инженерном факультете.
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Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 03.09.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [10.09.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 03.09.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [10.09.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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Средняя стоимость вторичного жилья в Иркутске на 03.09.2021 г. (тыс. руб./кв. м) [10.09.2021]По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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«Ростелеком» продает нежилую недвижимость в Иркутской области [10.09.2021]
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Новые продукты в системе КонсультантПлюс: формы с комментариями о рисках [10.09.2021]Новые продукты в Системе КонсультантПлюс - формы с комментариями о рисках Компания "Консультант Плюс" выпустила 3 новых продукта: - Формы с комментариями о рисках по налогам и кадрам;...
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6 вопросов о «Школе фермера». Как программа Россельхозбанка поможет вывести фермерство на профессиональный уровень [09.09.2021]Сельское хозяйство в Иркутской области набирает популярность. Но деятельность многих фермеров скорее можно назвать хобби, чем бизнесом. «Имея большой опыт работы, целеустремленность и потенциал, предполагаемый предприниматель “спотыкается” на простых вещах, которые не позволяют ему вести успешное производство, – говорит Наталья Баркова, директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка. – Мы готовы помочь предпринимателем выстраивать процесс последовательно и грамотно, для этого запускаем образовательный проект “Школа фермера”. Чем больше нам удастся создать профессиональных хозяйств, зерновых, мясных производств – тем эффективнее и богаче будет становиться наша область». О деталях проекта Наталья рассказала Газете Дело.