Средняя стоимость строящегося жилья в Иркутске на 29.10.2021 г. (тыс. руб./кв. м)

Офис будущего: как выглядит новый дом «Слаты» в Иркутске

Новым пятиэтажным офисом гордятся все сотрудники «Слаты» в Иркутске: от рядовых работников до топ-менеджеров. И на то есть причины: просторное и светлое пространство общей площадью 3400 кв. м напоминает штаб-квартиру технологической компании мирового уровня: здесь все оборудовано по последнему слову техники, а рабочие места формата open space сочетаются с удобными релакс-зонами. В компании уверены: «Новый дом – новая жизнь», и строят амбициозные планы по развитию торговой сети. Команда Газеты Дело одной из первых прогулялась по новому офису «Слаты» и пообщалась с сотрудниками.