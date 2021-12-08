Сценарий жизни от компании «Гранд-Строй»

«Наши покупатели видят комфорт своей жизни в мелочах: чтобы ребёнок мог спокойно играть на площадке во дворе, чтобы можно было прийти домой с прогулки в чистой обуви, чтобы была возможность купить кофе на выезде с парковки, чтобы урны стояли через несколько метров. А глобальная архитектура из дорогущих гранитных панелей им не важна», – говорит генеральный директор ООО «СЗ «Гранд-Строй» Екатерина Прядко. Как эти знания помогают компании выходить за общепринятые границы на региональном строительном рынке? Почему «Гранд-Строй» не боится рисковать и не опасается конкуренции с федеральными застройщиками? И какие современные тренды будут вдохновлять её сотрудников в новых проектах? Об этом – в интервью с Екатериной Прядко.

«Меняем предпочтения и рынок»

Екатерина Григорьевна, какие события 2021 года, по вашему мнению, стали самыми важными для компании?

– С одной стороны, это был год, когда строительная отрасль полностью адаптировалась к новым законам, а с другой, мы уже второй год работаем в условиях коронавируса со всеми его проблемами – недостатком рабочей силы, ростом себестоимости, всевозможными ограничениями. Но «Гранд-Строй», как компания, которая всегда нацелена на развитие и движение вперёд, в любом кризисе ищет возможности и находит их. Самое главное, что мы удержали темпы строительства: за два кризисных года построили четыре очереди ЖК «SUNCITY», и в 2021-м ещё и ЖК «LIFE», а также справились с задачей, которую поставили перед собой, – переквалифицировать компанию на производство продукта, то есть стать более клиентоориентированными, нацеленными на потребителя, причём не только изучая, но и меняя его предпочтения.

В чём это выражается?

– Мы задумываемся о конкретных проектах в одних условиях, а реализуются они как минимум через два года, и угадать, какими будут потребительские предпочтения в это время, всегда очень сложно. И в этом плане за минувший год компания «Гранд-Строй» даже переросла сама себя: мы угадали потребителя, его желания и, несмотря на сложности года, удержали высокую планку. В частности, наш ЖК «SUNCITY» практически весь 2021 год был лидером рейтинга новостроек региона по потребительским качествам, и в декабре подтвердил своё первое место.

На тот момент, когда задумывался этот проект, мы вышли за рамки ожиданий иркутского рынка недвижимости, в какой-то мере опередили его. При этом я всегда говорю о том, что в «SUNCITY» нет чего-то уникального, но мы много внимания уделили различным бытовым мелочам, чтобы сделать для потребителя удобный сценарий повседневной жизни. И полностью воплотили его, не дав себе возможности что-то в этом сценарии не доработать: если решили сделать дворы полностью без машин, а парковку перед домами, то так и сделали, если спроектировали экологичные детские площадки, то и сделали их полностью из натуральных материалов. Это один из постулатов нашей компании – мы должны реализовать то, что обещаем. И люди, которые купили квартиры в «SUNCITY», уже поняли и оценили преимущества жизни там. Хотя и критика, конечно же, тоже была.

ЖК «SUNCITY». Фото из архива компании

Чувствуется, что вы по-настоящему влюблены в этот проект…

– Мы влюблены во все наши проекты, поэтому для нас они не просто объекты строительства, а предметы творчества. Я так же увлечённо могу рассказывать про детали в ЖК «LIFE». Например, мы придумали для него принт в виде берёзового листочка, очертания которого можно увидеть, если посмотреть с верхних этажей на японский сад во дворе жилого комплекса. Ещё одна деталь – вечернее освещение лестничных площадок в подъездах: человек поднимается к себе на этаж и попадает в спокойную, уютную атмосферу. При этом первый этаж будет светиться, притягивать, гарантировать безопасность, а освещение на площадке уже более спокойное, рядом с каждой дверью – в форме подсветки светодиодными лампами, скрытыми за композитными панелями, на которых лазером вырезаны берёзовые листочки.

Бытует мнение, что в Иркутске, какое жильё ни построй, всё купят. Зачем тогда так «заморачиваться» с деталями? Для чего это компании?

– Такое отношение к нашим клиентам позволяет расти и нам как команде. Кстати, в этом году часть нашего коллектива обновилась: ушли люди, которые не смогли динамично меняться, но при этом остался костяк сотрудников, работающих в компании более десяти лет. В итоге собралась команда увлечённых высокопрофессиональных людей, которые постоянно находятся в творческом поиске, придумывают что-то необычное, интересное.

Кроме того, мы профессионально сильно выросли именно как компания-девелопер. Я считаю, что просто строительная компания на сегодняшний день – очень узкое понятие, поэтому «Гранд-Строй» будет и дальше развиваться как компания-девелопер. Мы не просто строим то, что запроектировал проектировщик, нет. Мы активно участвуем в разработке концепции каждого жилого комплекса, потому что как никто другой знаем местный рынок и для какого потребителя мы строим.

В этом году мы как никогда много времени и сил уделяли обучению нашего персонала. Наши специалисты посетили несколько отраслевых мероприятий федерального уровня, участвовали в серьёзных обучающих программах, побывали в многочисленных urban-турах. Мы очень глубоко, технологично и системно выстроили эту работу, и на 2022 год у нас такие же планы.

Екатерина Прядко. Фото А. Федорова

«Микрорайон полного цикла»

Екатерина Григорьевна, вы сказали, что «Гранд-Строй» – компания, которая всегда находится в развитии. Что это значит?

– У нас есть чёткое понимание того, что мир – меняющийся, а в условиях неопределенности нужно быть гибкими, поэтому разработали концепцию развития компании, которую регулярно «модернизируем». В ней три основных блока, требующие постоянного внимания: высокопрофессиональная команда, устойчивые финансы и свой земельный банк. Есть ещё подблоки, и один из них – развитие продукта и дополнительных сервисов. Как это работает, объясню на примере ЖК «SUNCITY». Он стал первым комплексом, где мы открыли бесплатный спортивный клуб для жильцов – с игровой комнатой для детей. И клуб не пустует, люди занимаются там с удовольствием и активно, особенно, по вечерам. Этот опыт мы будем развивать в наших дальнейших проектах. Кроме этого, для тех, кто любит бегать, мы сделали хорошую дорожку от «SUNCITY» до микрорайона Солнечный. Дополнительно, сверх плана, сделали дорогу от Байкальского тракта к жилому комплексу, посадили вдоль неё ёлочки, чтобы люди уже на подъезде имели представление об уровне проекта.

ЖК «SUNCITY». Фото из архива компании

То же самое сделали и в «LIFE»: привели в порядок все близлежащие дороги, например, заново переделали проезд Юрия Тена, доделываем выезд на улицу Улан-Баторскую, хотя это муниципальная земля. Заканчиваем большую двухуровневую детскую площадку с огромным количеством аттракционов.

Вы планируете и дальше развивать Свердловский округ, в частности территорию, прилегающую к микрорайону «Союз»?

– Да, у нас есть новый проект, и мы получили разрешение на его строительство. Это жилой комплекс в микрорайоне «Союз» на земельном участке площадью 4 га. Для создания этого проекта мы пригласили проектное бюро из Екатеринбурга, в портфеле которого много современных, нехарактерных для Иркутска жилых комплексов. Надо сказать, мы рисковали, потому что пришлось «переламывать» не только себя и наших конструкторов, но и строительную экспертизу на этапе защиты проекта.

Жилой комплекс будет состоять из комфорт- и бизнес-класса со стандартным для этих форматов «набором» сервисов: парадными с уровня земли, колясочными, лапомойками, туалетами в подъездах и закрытыми дворами. Кроме этого, во всём мире сейчас становится актуальным такой тренд, как «дом полного цикла», в котором можно и работать, и жить, а также отдыхать и общаться. Все дома, кроме одной 15-этажной блок-секции, будут девятиэтажные, в том числе urban-вилла, которая расположится во дворе жилого комплекса. Дворы в ЖК запроектированы эргономичными и эстетически организованными.

Мы также благоустроим существующую в этом районе березовую рощу, сделаем дорожки, и уже прорисовали прогулочные маршруты, удобные, например, для мам с колясками – в этих местах мы не будем делать лестницы, а только мягкие и плавные переходы. Подробнее о новом ЖК мы расскажем в наших следующих материалах.

ЖК «LIFE». Bз архива компании

Наличие жилья бизнес-класса в Свердловском районе ещё несколько лет назад воспринималось бы странно: для дорогих объектов предполагались и дорогие локации. Что изменилось?

– Хотим мы этого или не хотим, но развитие городов обычно идёт по пути многоцентричности. И это нормально. А в Свердловском округе после строительства Академического моста уже образовался своеобразный центр: здесь находится ледовый дворец «Байкал», бизнес-центр «Академический», микрорайон «Союз», есть транспортная развязка и в следующем году начинается строительство ещё одной. Наша компания взяла на себя обязательство сделать в районе «Союза» настоящую центральную площадь, в которую войдут и большой плей-хаб (игровое пространство, предназначенное для длительного активного отдыха всей семьёй, – прим. ред.) и улица ресторанов и магазинов. Так что это не мы «навязали» Свердловскому району бизнес-класс, он здесь уже «родился», и у нас не было другого пути делать здесь что-то другое. Кстати, даже когда мы построили «Союз», сюда уже заехал потребитель, готовый покупать бизнес-класс, просто на тот момент не было такого предложения.

Кроме того, иркутяне сейчас много ездят по всей стране и видят другой образ и качество жизни, и часто спрашивают нас, почему в Москве есть такие жилые комплексы, а у нас нет? К сожалению, в Иркутске сложились свои подходы к проектированию, и нам часто говорили, что мы не сможем переломить устоявшуюся практику. Но ситуация меняется, потому что одно дело, когда что-то предлагаем мы, другое – когда этого хочет потребитель. А наши покупатели хотят жить в современных комплексах – они видят комфорт своей жизни в мелочах: чтобы на выезде из подземной парковки можно было купить кофе, чтобы ребёнок мог спокойно играть на площадке во дворе, чтобы можно было прийти домой в чистой обуви, чтобы урны стояли через несколько метров и многое другое.

ЖК «SUNCITY». Фото из архива компании

«Спокойно работаем дальше»

И сколько будет стоить такое жильё?

– Рассуждать о цене на жильё даже на следующий год – примерно то же самое, что рассуждать, сколько будет стоить доллар. Всё будет зависеть от конъюнктуры рынка, покупательской способности, ипотечных программ и т.д. Единственное, могу сказать, что цена в 2022 году не упадёт, но и к огромному её повышению тенденции тоже нет, темпы роста точно снизились. Я ожидаю, что цена за квадратный метр может колебаться в коридоре 120-150 тыс. руб.

Конечно, для себя мы просчитываем все риски, стресс-тест на каждую финмодель накладываем – плюс-минус 25% от стоимости на материалы. Но в любом случае, законодательство защищает дольщика, поэтому мы спокойно работаем дальше.

А дефицит жилья будет? Особенно учитывая историю с седьмой приаэродромной зоной?

– Я считаю, что в Иркутске существует огромный дефицит качественного жилья даже без седьмой приаэродромной зоны. Но все строители Иркутска, тем не менее, надеются, что вопрос с ней всё-таки решится. Это очень серьёзный вопрос, потому что есть построенные объекты, которые не могут ввестись в эксплуатацию.

Екатерина Прядко. Фото А. Федорова

Измениться ли ситуация с дефицитом, если к нам придут федеральные застройщики? Насколько им интересен Иркутск?

– Современный тренд на глобализацию ведёт к тому, что крупные федеральные застройщики выходят в регионы. Иркутская область – интересная территория, если объективно посмотреть на уровень средних зарплат, уровень занятости населения и другие параметры, и конечно, они смотрят в нашу сторону. Просто в Иркутске нет подходящих площадок для крупных федеральных компаний, у которых проекты начинаются от 150 тысяч квадратных метров. Другое дело, что люди будут ждать от «федералов» жильё уровня комфорт, а реальность в итоге не совпадёт с ожиданиями, так как это будет обычное массовое строительство. Ни о каких тысячах мелочей, складывающихся в уникальный продукт, речи там не будет. Я не вижу, что мы будем конкурировать, то есть на рынке мы будем, но в разных форматах.

Наталия Горбань



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