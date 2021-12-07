В тандеме с рынком. На заводе силикатных изделий в Саянске идёт монтаж оборудования

Строительный комплекс Иркутской области в первом полугодии 2022 года пополнится новым предприятием – заводом по производству силикатных изделий, который возводит в Саянске ООО «Саянскгазобетон». Как идёт стройка, Газете Дело рассказал исполнительный директор компании Алексей Наливных.

Алексей Наливных. Фото из архива компании

Кризис не помеха

Алексей Васильевич, какие работы сейчас идут на площадке завода? Не отразится ли на темпах строительства зимний сезон?

– В настоящий момент мы закончили возведение основного технологического корпуса, где будет размещено оборудование по производству силикатных изделий: смонтировали каркасные металлоконструкции, выполнили облицовку корпуса сэндвич-панелями, закрыли монтажные проёмы временными щитами. Это позволит в более комфортных условиях выполнять работы внутри, где сконцентрированы основные силы монтажников на возведении опорных конструкций и установке оборудования, которое поэтапно поступает на объект. Так что наступившая сибирская зима не будет помехой в выполнении работ.

Кризис поставок, от которого сейчас страдают многие производства, не вмешался в этот процесс? Или вы делаете ставку на отечественное оборудование?

– География поставок оборудования для нового завода в Саянске, на самом деле, достаточно широка: в основном это российские поставщики, но есть и европейские. Компании проверенные, серьёзные, имеющие опыт реализации подобных проектов. В оборудовании для прессования силикатных изделий поставщиком применены запатентованные технологии, благодаря которым оно не уступает, а даже превосходит европейские аналоги. Проблем со сроками поставки оборудования на площадку строительства не отмечено. Всё идёт своим чередом, как и должно быть.

Фото из архива компании

Главное – персонал и качество продукции

Хватает ли рабочих рук, квалифицированного персонала сейчас, на этапе строительства? И как обстоят дела с кадрами для будущего производства?

– Для любого предприятия, строящегося или уже действующего, основополагающими являются четыре вещи: сырьё, энергетика, рынок сбыта и, конечно, персонал. Несмотря на высокий уровень автоматизации завода по производству силикатных изделий, процесс нужно контролировать, осуществлять настройку и техническое обслуживание оборудования, вносить корректировки. Новый завод требует новых кадров. Поэтому уже сегодня, на этапе строительства, мы начинаем приём персонала: операторов, ремонтников, электриков, лаборантов, специалистов с профильным строительным образованием. Составлена целая программа, в которую, в том числе, входит обучение и стажировка как на нашем действующем заводе по производству газобетонных блоков, так и на профильных предприятиях России.

И пусть до пуска нового завода осталось без малого полгода, уже сегодня мы готовы встретиться с потенциальными сотрудниками, с которыми будем запускать новое производство. Согласитесь, не так много новых предприятий строится и запускается на территории нашей страны.

Фото из архива компании

Какие перспективы появятся у вашего предприятия после ввода в эксплуатацию завода? Экономику сейчас не назовёшь стабильной: то, что вчера казалось надёжным, сегодня может легко потерять свою актуальность. На чем базируется ваша уверенность в успехе проекта?

– На жизни. А если быть точнее, на потребности в улучшении её качества. С древних времён у человека была и остаётся потребность в своём доме. Безликость и однотипность «городских джунглей» уходит в прошлое.

Да, мы не строим дома. Но даём возможность людям сделать это самим. На рынке строительных материалов всё больше востребованы такие современные материалы, как газобетон и силикатные изделия, отвечающие самым высоким требованиям по теплотехнике и экологичности.

После запуска в Иркутской области собственного завода по производству силикатного кирпича и блоков, отпадёт необходимость доставлять такую продукцию из западной части России, получая при этом дополнительные издержки.

Для себя основной задачей ставим качество – без альтернатив. Компоновка нового оборудования позволит производить широкую номенклатуру типоразмеров, цветовых оттенков, позволит быть гибкими по отношению к потребностям рынка, который интенсивно развивается. И мы гармонично, в тандеме, развиваемся вместе с ним.