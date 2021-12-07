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В тандеме с рынком. На заводе силикатных изделий в Саянске идёт монтаж оборудования

Строительный комплекс Иркутской области в первом полугодии 2022 года пополнится новым предприятием – заводом по производству силикатных изделий, который возводит в Саянске ООО «Саянскгазобетон». Как идёт стройка, Газете Дело рассказал исполнительный директор компании Алексей Наливных.

<p>Алексей Наливных. Фото из архива компании</p>

Алексей Наливных. Фото из архива компании

Кризис не помеха

Алексей Васильевич, какие работы сейчас идут на площадке завода? Не отразится ли на темпах строительства зимний сезон?

– В настоящий момент мы закончили возведение основного технологического корпуса, где будет размещено оборудование по производству силикатных изделий: смонтировали каркасные металлоконструкции, выполнили облицовку корпуса сэндвич-панелями, закрыли монтажные проёмы временными щитами. Это позволит в более комфортных условиях выполнять работы внутри, где сконцентрированы основные силы монтажников на возведении опорных конструкций и установке оборудования, которое поэтапно поступает на объект. Так что наступившая сибирская зима не будет помехой в выполнении работ.

Кризис поставок, от которого сейчас страдают многие производства, не вмешался в этот процесс? Или вы делаете ставку на отечественное оборудование?

– География поставок оборудования для нового завода в Саянске, на самом деле, достаточно широка: в основном это российские поставщики, но есть и европейские. Компании проверенные, серьёзные, имеющие опыт реализации подобных проектов. В оборудовании для прессования силикатных изделий поставщиком применены запатентованные технологии, благодаря которым оно не уступает, а даже превосходит европейские аналоги. Проблем со сроками поставки оборудования на площадку строительства не отмечено. Всё идёт своим чередом, как и должно быть.

<p>Фото из архива компании</p>

Фото из архива компании

Главное – персонал и качество продукции

Хватает ли рабочих рук, квалифицированного персонала сейчас, на этапе строительства? И как обстоят дела с кадрами для будущего производства?

– Для любого предприятия, строящегося или уже действующего, основополагающими являются четыре вещи: сырьё, энергетика, рынок сбыта и, конечно, персонал. Несмотря на высокий уровень автоматизации завода по производству силикатных изделий, процесс нужно контролировать, осуществлять настройку и техническое обслуживание оборудования, вносить корректировки. Новый завод требует новых кадров. Поэтому уже сегодня, на этапе строительства, мы начинаем приём персонала: операторов, ремонтников, электриков, лаборантов, специалистов с профильным строительным образованием. Составлена целая программа, в которую, в том числе, входит обучение и стажировка как на нашем действующем заводе по производству газобетонных блоков, так и на профильных предприятиях России.

И пусть до пуска нового завода осталось без малого полгода, уже сегодня мы готовы встретиться с потенциальными сотрудниками, с которыми будем запускать новое производство. Согласитесь, не так много новых предприятий строится и запускается на территории нашей страны.

<p>Фото из архива компании</p>

Фото из архива компании

Какие перспективы появятся у вашего предприятия после ввода в эксплуатацию завода? Экономику сейчас не назовёшь стабильной: то, что вчера казалось надёжным, сегодня может легко потерять свою актуальность. На чем базируется ваша уверенность в успехе проекта?

– На жизни. А если быть точнее, на потребности в улучшении её качества. С древних времён у человека была и остаётся потребность в своём доме. Безликость и однотипность «городских джунглей» уходит в прошлое.

Да, мы не строим дома. Но даём возможность людям сделать это самим. На рынке строительных материалов всё больше востребованы такие современные материалы, как газобетон и силикатные изделия, отвечающие самым высоким требованиям по теплотехнике и экологичности.

После запуска в Иркутской области собственного завода по производству силикатного кирпича и блоков, отпадёт необходимость доставлять такую продукцию из западной части России, получая при этом дополнительные издержки.

Для себя основной задачей ставим качество – без альтернатив. Компоновка нового оборудования позволит производить широкую номенклатуру типоразмеров, цветовых оттенков, позволит быть гибкими по отношению к потребностям рынка, который интенсивно развивается. И мы гармонично, в тандеме, развиваемся вместе с ним.


<p>Алексей Наливных. Фото из архива компании</p> <p>Строящийся завод силикатных изделий. Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p> <p>Фото из архива компании</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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