Банк, который умеет дарить хорошее настроение

«Это невероятно круто, что в наше сложное, непонятное, отчасти перестроечное время Альфа-Банк открывает новые офисы и дарит всем нам положительные эмоции. Вместе с таким финансовым партнёром и бизнесу хочется создавать что-то новое, творить, расти и развивать экономику региона». Эти слова одного из клиентов банка, сказанные на открытии нового офиса, без преувеличения можно считать квинтэссенцией всех событий, произошедших в истории иркутского отделения Альфа-Банка в 2021 году.

Год открытий

Уходящий год для иркутской команды банка реально стал годом открытий. В апреле клиентам презентовали инновационный – в неизвестном на тот момент формате phygital – офис на улице Ленина, 25. В октябре аналогичный офис открылся на улице Литвинова, 2. И вот, в первых числах декабря банк отметил новоселье в собственном – большом и уютном – доме на улице Кожова, 20.

– Для нас это настоящее историческое событие, которого мы очень долго ждали, – говорит региональный управляющий АО «Альфа-Банк» Ольга Беспечная. Она рассказала Газете Дело о том, что на поиски подходящего здания ушло почти 10 лет, и когда в ноябре прошлого года наконец удалось найти хороший вариант, то сотрудники банка о новом собственном доме даже боялись громко говорить. Спустя ровно год новый офис Альфа-Банка в Иркутске гостеприимно распахнул свои двери и для сотрудников, и для клиентов.

Кстати, до переезда, банк 22 года арендовал помещения в НИИ Иргиредмет на бульваре Гагарина. Кто там бывал, конечно же, сразу оценит разницу между тем, что было, и тем, что стало: узкие коридоры и небольшие кабинеты сменили расположенные на трёх этажах и трёх тысячах квадратных метров просторные светлые залы с панорамными окнами, из которых открываются виды на Ангару и 130-й квартал.

А ещё у банка теперь есть собственная закрытая парковка для сотрудников и клиентов, рассчитанная на 80 автомобилей, что очень ценно для офиса в самом центре города.

– Человек устроен так, что ему должно быть хорошо в важных для него местах. Чаще всего – это дом, где семья, и работа, где, по сути, мы проводим большую часть своей жизни. Поэтому для меня очень важно, что команда Альфа-Банка теперь работает в условиях, в которых ей комфортно, уютно, светло, просторно, свежо, – не скрывая эмоций, говорит Ольга Беспечная.

Альфа-Банк открыл новый головной офис в Иркутске на улице Кожова, 20

По её убеждению, не менее важно, чтобы клиенты тоже гордились своим банком: тем, что у него современный и технологичный офис, прекрасные условия для обслуживания, квалифицированные сотрудники, и сюда всегда приятно прийти не только за финансовыми услугами, но и за дружелюбным общением.

Тандем цифры и человека

Конечно, в новом офисе соблюдены все основные принципы phygital-формата, который стал «фишкой» современного Альфа-Банка. Суть его – в сочетании цифровых и физических каналов обслуживания. Что это такое, и как работает, на открытии нового офиса показали всем гостям, приглашённым на новоселье.

Например, с цифровыми каналами клиенты «встречаются» сразу на входе в банк. Один из них – цифровой идентификатор – экран, похожий на большой смартфон, распознающий клиентов и сообщающий информацию о них сотрудникам банка. Правда, этот девайс уже мало кого удивляет, потому что есть в двух других иркутских phygital-офисах.

А вот необычная потолочная камера, которая узнаёт премиальных вип-клиентов и автоматически направляет эту информацию на компьютер премиум-менеджера – это что-то новенькое. Кстати, в том случае, если клиент сдал биометрию для Альфа-Банка, на мониторе компьютера появится изображение его лица, и сотрудник легко определит своего клиента среди других.

Пространство, предназначенное для работы с посетителями, выполнено в концепции open space, но при этом в нём есть условное разделение, ориентированное на предпочтения клиентов: например, можно удобно устроиться в креслах у столика, можно – на диванчике, можно – на высоких стульях у стола-кракена. А поскольку здесь нет стационарных компьютеров и все сотрудники оснащены ноутбуками и планшетами, сделать это очень просто. И такая коммуникация – это уже так называемый физический канал обслуживания.

Альфа-Банк открыл новый головной офис в Иркутске на улице Кожова, 20

Конфиденциальность, качество и экономия времени

Цифровизация, открытая фронт-зона, безбарьерная среда – это, безусловно, важные тренды в банковском обслуживании, но для многих клиентов не меньшее значение имеет конфиденциальность банковских операций. Как оказалось, для этого на первом этаже нового офиса предусмотрены депозитарий, несколько переговорных комнат, в одной из которых к тому же есть кассовое окно, а также конфиденциальный банкомат – он находится в специальном помещении, где можно закрыть дверь, снять деньги, проверить и пересчитать банкноты на специальном счётчике. Как нам пояснили, для удобства клиентов здесь также предусмотрена такая услуга, как выдача денег через банкомат по предварительному заказу – если будет необходима сумма, превышающая лимит.

– Это позволит здорово экономить время клиентов. Кроме того, сейчас в Альфа-Банке разрабатывается единая программа для работы как с физическими, так и юридическими лицами, что также сэкономит время их обслуживания. Все наши сотрудники – универсальные специалисты, но в зависимости от сложности операции, в частности, для юрлиц, к ней подключится более узкий специалист, – пояснила Ольга Беспечная. – Конечно, мы не сами в Иркутске разрабатываем все наши продукты, это делают специалисты в Москве. Но здесь мы их дорабатываем под каждого нашего клиента.

Она также отметила, что сейчас в арсенале Альфа-Банка в Иркутском регионе есть абсолютно все направления банковских услуг – включая ипотечное кредитование, которое открыли в прошлом году, и А-Клуб, который работает с клиентами с крупным частным капиталом. Причём это направление, которое тоже можно считать достижением в работе, появилось в 2021 году.

Альфа-Банк открыл новый головной офис в Иркутске на улице Кожова, 20

Свобода, развивающая коммуникации

На втором и третьем этажах офиса – бэк-офис, в котором работают все остальные сотрудники банка. Но, несмотря на это, здесь также много света, воздуха, простора за счёт формата open space. По словам управляющей, он помогает сотрудникам коммуницировать друг с другом и выстраивать взаимодействие между блоками малого, среднего, микробизнеса, зарплатного и кредитного направления, а также с партнёрами банка.

– Раньше, когда все работали по кабинетам, некоторые сотрудники даже в лицо не всегда знали друг друга, – уточнила Ольга Беспечная и рассказала ещё об одной интересной детали организации рабочего процесса в современном технологичном учреждении. – Так как наш офис – первый в регионе, работающий по принципу беспроводного банка, у сотрудников нет закреплённых стационарных мест. То есть с ноутбуком они могут решать свои производственные задачи в любой точке, где им нравится – как в коворкинге.

Отметим, что такая свобода перемещения никому не создаёт неудобств – места в новом офисе вполне достаточно, сюда в любой момент могут вернуться те, кто сейчас находится на удалёнке, а кроме того, здесь забронированы «площади» под будущее расширение банка. А то, что он будет развиваться, не вызывает у Ольги Беспечной никакого сомнения.

Творчество и эмоции

Экскурсия по новому дому Альфа-Банка закончилась на третьем этаже, где находятся кабинеты регионального управляющего и директоров среднего, розничного, малого бизнеса, переговорные комнаты, которые клиенты могут использовать как площадки для переговоров и совместных мероприятий со своими партнёрами или партнёрами банка. Есть ещё многофункциональное помещение, которое легко превращается в конференц-зал или класс для обучения, и так называемые фокус-комнаты – как оказалось, здесь при необходимости можно дать волю своим эмоциям.

Кстати, на празднике гостей ждали только положительные эмоции и приятные сюрпризы. Так, для любителей интеллектуальных развлечений известный иркутский шоумен Денис Гук провёл викторину по истории Альфа-Банка, клиентом которого он является и как частное лицо, и как предприниматель. Самые продвинутые знатоки традиционно получили от банка эксклюзивные призы.

Кроме этого, все желающие могли принять участие в творческих мастер-классах по составлению цветочной композиции и росписи новогодней игрушки. Готовое «изделие», как и хорошее настроение, становилось собственностью автора.

– Атмосфера в нашем новом Альфа-доме просто заряжена на успех, воздух здесь пропитан динамикой и творчеством, – говорит Ольга Беспечная. – И весь наш коллектив такой же: динамичный, неравнодушный, умный, молодой. Приходите и убедитесь!

Наталия Горбань

Кстати

На новоселье Альфа-Банка побывал мэр Иркутска Руслан Болотов. Он не только осмотрел помещение, но и познакомился с командой, рассказал о важных социальных инициативах городской администрации, направленных, в том числе, на поддержку молодых квалифицированных кадров.

Альфа-Банк открыл новый головной офис в Иркутске на улице Кожова, 20

Олег Ивкин, начальник департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска:

Альфа-Банк открыл новый головной офис в Иркутске на улице Кожова, 20

– Надо брать пример с Альфа-Банка, который поддерживает не только бизнес, но и муниципальные учреждения, в том числе систему муниципального образования Иркутска: если в каждой школе города организовать такой комфорт и уют, тогда и наши дети, и наши учителя будут и учиться, и работать ещё более результативно.

Андрей Стрельцов, директор театра кукол «Аистёнок»:

Альфа-Банк открыл новый головной офис в Иркутске на улице Кожова, 20

– Чувствуется, что у Альфа-Банка сплочённая команда, заряженная одной целью и настроенная только на движение вперёд. В моей жизни большое значение имеют окружающие меня люди, поэтому я лет пять искал для театра такой банк, который бы не просто зарплату перечислял, а с которым можно было выстроить дружеские, долгосрочные отношения. И таким оказался Альфа-Банк. Очень приятно, что Ольга Беспечная побывала у нас на открытии 87 сезона, познакомилась с коллективом, который полностью перешёл в Альфа-Банк на зарплатный проект.

Евгений Халитов, предприниматель:

Альфа-Банк открыл новый головной офис в Иркутске на улице Кожова, 20

– Как бывший управляющий Альфа-Банком в Иркутске, я как никто понимаю, насколько важно для сотрудников работать в таком замечательном офисе, где созданы просто великолепные условия и для них, и для клиентов. Кстати, как предприниматель я уже четыре года являюсь клиентом Альфа-Банка и привёл сюда более ста своих сотрудников.

Александр Чалбышев, член федерального правления ООО МСП «Опора России»:

Альфа-Банк открыл новый головной офис в Иркутске на улице Кожова, 20

– В этом году я открыл ещё один маленький бизнес, и большинство людей, которые узнавали об этом, не понимали, зачем я это делаю, и говорили: не то время, не то направление. Возможно, кто-то так же думает об Альфа-Банке, а я считаю, это невероятно круто – в наше сложное, непонятное, отчасти перестроечное время делать и открывать что-то новое. Мы все сейчас выбираем эмоции. И открытие нового офиса Альфа-Банка – это положительная эмоция для бизнеса, благодаря которой хочется созидать, творить, расти и даже рисковать. И конечно, развиваться самим и развивать экономику, потому что мы это делаем вместе с таким банком. Когда у нас возникают какие-то финансовые вопросы или касающиеся банковской сферы, мы без сомнений обращаемся за советом и помощью к сотрудникам этого учреждения. И это очень здорово, что Альфа-Банку удаётся так работать с бизнесом. Поэтому неудивительно, что у него становится всё больше клиентов, представляющих иркутское бизнес-сообщество.

Евгений Бакуров, депутат Законодательного собрания Иркутской области и президент региональной ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортёров:

Альфа-Банк открыл новый головной офис в Иркутске на улице Кожова, 20

– Мы много раз меняли банки, и когда решили прийти в Альфа-Банк, провели несколько тестов. Например, можно ли снять столько денег, сколько положил, и будут ли с этим проблемы. Проблем не возникло: заказав за два-три дня деньги, можно было спокойно снять любую сумму. Кроме этого, мне нужно было решить одну сложную задачу и практически все финансовые учреждения отказались помочь. Взялся только Альфа-Банк, и сейчас проблема уже практически решена. Здесь можно задавать любые вопросы, сотрудники подключаются независимо от того, что мы обслуживаемся в Москве и Новосибирске. И мы решаем все проблемы. Я считаю, что Альфа-банк – это та команда, с которой можно зарабатывать.