В Иркутском ГАУ имени А.А. Ежевского состоялись первые профессиональные пробы для учеников 6-11 классов

Мероприятие проводится в рамках всероссийского проекта «Билет в будущее», целью которого является расширить представления о мире профессий и их особенностях, получить целостное представление о содержании конкретной профессии в практической деятельности, а также показать возможности профессионального роста в регионе.

Фото из архива компании

Изначально предполагалось проведение профессиональных проб более десятка специальностей, от ветеринарно-санитарных экспертиз до измерений напряжения специального оборудования. Каждый факультет Иркутского ГАУ предложил практические занятия для ребят, желающих «примерить» незнакомую профессию. Так как большинство проб предполагало применение специализированного оборудования, что невозможно в формате онлайн, пришлось сократить список профессий.

Первые профессиональные пробы в Иркутском ГАУ прошли по специальности ландшафтная архитектура. На занятие подали заявки более 100 школьников Иркутской области. Под руководством преподавателей кафедры ботаники, плодоводства и ландшафтной архитектуры Светланы Викторовны Половинкиной и Елизаветы Ильиничны Дубасовой ребята смогли получить представление о тонкостях работы ландшафтного архитектора.

Занятие о знакомстве с профессией разбили на два основных блока. В первой, теоретической части, ученики получили представление о видах архитектурного строительства в ландшафте. Ребята разбирали примеры, определяли различные стили и виды архитектуры.

Второй блок профессиональных проб назывался «визуализация в ландшафтной архитектуре». Здесь преподаватель показывал различные программы для ландшафтного архитектора, рассказывал об определенных нюансах, преимуществах или недостатках в конкретно поставленной задаче. По итогам практического модуля юные архитекторы, путем применения этих программ, смогли построить чертеж своего проекта.

«Иркутский ГАУ впервые участвует в программе «Билет в будущее», хотя уже имеет большой опыт проведения профессиональных проб. Подобные мероприятия помогают ребятам расширить свой кругозор в мире специальностей, а также определиться с выбором будущей профессии. На следующий год мы планируем увеличить количество специальностей, представленных для профессиональных проб и максимально адаптировать все процессы для формата онлайн. Главное – дать максимально полную информацию об определенной профессии, от этого зависит, какое направление выберет школьник в будущем, насколько он увлечется специальностью», – подчеркнула начальник управления по социальным вопросам и связям с общественностью Иркутского государственного аграрного университета Ирина Шарапиева.