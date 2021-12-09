Больше света – больше возможностей. Кристина Яковенко – о новых двухуровневых дуплексах в Хрустальном Парке

Дуплекс уже несколько лет является самым популярным форматом жилья в Хрустальном Парке. Покупателей привлекают большие площади, эргономичные планировки, а теперь и дополнительные возможности в виде второго света. Как устроены дуплексы с антресолью в Австрийском квартале? Почему второй свет повышает класс жилья? Что помогает загородным квартирам побеждать в конкуренции с городскими? Рассказывает коммерческий директор компании «Хрустальный Девелопмент» Кристина Яковенко.

Хит продаж

«Хрустальный Девелопмент» строит дуплексы с 2012 года. Более компактные по площади (от 80 кв. м) и доступные по цене, чем таунхаусы, с небольшим земельным участком на первом этаже и собственной мансардой на втором, они быстро завоевали популярность среди покупателей – в первую очередь, семей с детьми.

Кристина: Сейчас дуплекс снова стал хитом продаж. Этот формат жилья максимально конкурирует с городской квартирой, только за те же деньги человек получает дополнительные преимущества: земельный участок на первом этаже или дополнительные площади на втором, большее количество спален, свою парковку перед домом, минимальное количество соседей. Все это – вкупе с инфраструктурой и благоустройством Хрустального Парка – очень нравится покупателям.

Важно, что в дуплексе все пространство функционально: мало коридоров, много полезных площадей, продуманная эргономика. Есть места для хранения одежды, возможность организовать в подлестничном пространстве постирочную комнату и гардеробную. Отдельное преимущество – то, о чем люди мечтают, но не могут получить в городской квартире, – большие санузлы, 9 квадратных метров: многие делают сауну, ставят большую ванну-джакузи.

Время перемен

Недавние изменения в законодательстве в сфере малоэтажного жилья, которые, по сути, приравняли его к городским квартирам, отразились и на дуплексах. Теперь в домах появился полноценный подъезд с дизайнерской отделкой – на четыре семьи. За красивыми брендированными дверьми, ведущими в верхние дуплексы, жителей ждет небольшая прихожая, где можно оставить верхнюю одежду и обувь и по своей персональной лестнице подняться в квартиру. «Грязная» и «шумная» зона, таким образом, остается внизу – это очень удобно. В самой парадной появилось также и дополнительное место для хранения: жильцы могут оставлять в нем коляски, велосипеды, даже хранить шины или оборудовать лапомоечную для собак.

Кристина: Изменились не только законодательные требования, но и спрос: мы получили обратную связь от людей, которые проживают в наших дуплексах, и поняли, например, что владельцам квартир на вторых этажах не хватало своего обособленного места для барбекю. Так на втором этаже появились террасы: там можно установить газовый или электрический гриль, обеденный стол и кресла. Можно использовать террасу и по-другому: поставить шезлонг и загорать, например, или устроить игровую зону для ребенка...

Квартира за городом продолжается за пределами своих площадей. В дуплексе мы максимально расширили пространство квартиры – в том числе за счет окон, которые открываются в две створки. Граница между природой и домом стирается: открыв окна, мы из любой комнаты можем выйти на французский балкончик, подышать свежим воздухом, полюбоваться видами.

Дуплексы в микрорайоне Хрустальный Парк. Из архива компании

Второй свет

В новом – Австрийском – квартале девелопер предложил покупателям более совершенный продукт – дуплексы со вторым светом. Этот формат идеально подходит семьям с детьми: дополнительные площади дают возможность сделать большее количество комнат: например, четыре спальни, два санузла, постирочную, просторную прихожую, кухню-гостиную с выходом на террасу…

Кристина: Люди при покупке недвижимости сегодня мыслят не квадратными метрами, а помещениями, функционалом, который смогут на этих площадях реализовать. В дуплексе с антресолью можно выделить мастер-спальню с собственным санузлом и большой гардеробной, сделать отдельный кабинет для работы, что очень актуально для фрилансеров, самозанятых и для тех, кто просто решил сегодня поработать из дома.

Второй свет позволяет зонировать пространство: например, наверху разместить детскую зону с двумя спальнями, собственным санузлом и кабинетом, где дети смогут учиться, работать на компьютерах, а внизу – взрослую. Если пришли гости, всегда есть возможность уложить детей спать на верхнем этаже и продолжать общение на нижнем, никому не мешая.

Дизайн-проект дуплекса со вторым светом. Конкурсная работа А. Дьячковой

Возможности экстра

Высота потолков в дуплексе со вторым светом – 6 метров. За такими покупатели обычно стоят в очередь, и неслучайно. Проведенный девелопером конкурс дизайнеров интерьера подтвердил не только большие функциональные возможности квартиры с антресолью, но и совершенно иной уровень эстетики.

Кристина: Меня приятно удивили результаты. Каждый дизайнер по-своему раскрыл преимущества второго света и обыграл их. Это сразу выводит дуплекс из комфорт-класса в бизнес-класс. Такая квартира, на мой взгляд, вполне может конкурировать с полноценным индивидуальным домом.

Объем пространства и возможности дизайна интерьера здесь совершенно иные. Малое количество квартир в городе могут похвастаться такой эстетикой. Цена при этом абсолютно несоизмерима со стоимостью пентхаусов и квартир с террасами, которые продаются в городских новостройках: в Хрустальном Парке за эти деньги можно получить еще и ремонт.

Эстетика окружения сильно влияет на наше состояние, всем нам хочется испытывать положительные эмоции от красивого интерьера – дуплекс дает такие возможности. Знаю по личному опыту: второй свет – это совершенно особое ощущение воздуха, пространства.

Дизайн-проект дуплекса со вторым светом. Работа победителя конкурса А. Клочко

Двор без машин

В Австрийском квартале 40 домов с дуплексами. Все они выстроены таким образом, чтобы получился двор, абсолютно свободный от машин. При расположении парковки с другой стороны домов автомобили остались рядом, но при этом жильцы получили совсем другие, гораздо более гармоничные, спокойные видовые характеристики.

Кристина: Есть дома, которые стоят входом к улицам: там находится большая линия парковочных мест, отделенных от подъездной двери зеленой пешеходной, тротуарной зоной. Есть дома, которые выходят подъездами во двор: к тихой зоне отдыха, к детской площадке. Каждый выбирает то, что ему больше нравится, в зависимости от состава и потребностей семьи.

Микрорайон Хрустальный Парк. Фото из архива компании

Больше, чем квартира

В Австрийском квартале, как и в других, девелопер уделил немало внимания благоустройству. Во дворе появятся и зона воркаута со спортивными элементами, и тихая прогулочная зона, и полоса препятствий веревочного парка, и большая песочница с домиками, и дорожки для велосипедистов и роллеров, и перголы с качелями...

Кристина: Мы впервые проектировали квартал с использованием BIM-технологий, выстраивали все в 3D. Благодаря этому, смогли рассмотреть каждую деталь. Это позволило привнести дополнительные идеи и фишки.

Но важно понимать, что парковой территорией внутри двора возможности жителей Австрийского квартала не ограничатся. История Хрустального Парка – это история передвижений. Чувство дома распространяется здесь на территорию всего микрорайона, в котором есть и разнообразные детские площадки, и спортивные зоны, и велосипедные дорожки, и большой парк.

Выбрать загород

Образ жизни современного человека очень изменился за последние годы. Сегодня, с развитием удаленных форматов работы, многие покупают квартиру, чтобы и жить, и работать, и отдыхать, и гулять.

Кристина: Выходить каждый вечер во двор – скучно. В Хрустальном Парке больше вариантов: можно сходить за кофе или свежими продуктами, заняться спортом, да даже просто прогуляться – пройти несколько километров, чтобы в голову пришли свежие мысли, насытиться красивыми видами, подышать свежестью от залива, встретить закат или рассвет...

Микрорайон Хрустальный Парк. Фото из архива компании

Загородные мини-города становятся все более привлекательными для жизни. Минимальное количество соседей, возможность выйти во двор и пообщаться или наоборот– уединиться на природе, красивая квартира с высокими потолками, дизайнерским интерьером, огромными окнами, много света и воздуха, большее количество комнат, выделенные зоны для отдыха и работы – такой набор опций сложно повторить в городской квартире. Все это в совокупности формирует совершенно иной образ жизни, позволяет получать от нее удовольствие.

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СПРАВКА

Хрустальный Парк – уникальный семейный микрорайон на 14 км Байкальского тракта. Окружен лесом с одной стороны и заливом – с другой. Территория микрорайона разделена на 15 кварталов, каждый из которых создает уникальную среду для жизни за счет стилизации под лучшие парки мира и архитектурные достопримечательности разных стран. По своим размерам микрорайон напоминает небольшой, но уютный город с собственной инфраструктурой, дорогами, школами, детскими садами, спортивными и детскими площадками, магазинами и парками. В Хрустальном Парке каждый сможет найти подходящее жилье для себя и своей семьи – на территории кварталов-парков представлены различные типы застройки: частные коттеджи, уютные таунхаусы, дуплексы с рациональной планировкой, а также квартиры различных площадей. Застройщик ООО СЗ "Хрустальный парк". Проектные декларации на наш.дом.рф