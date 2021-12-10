Экспортируй без границ. Центр поддержки экспорта стал еще ближе к предпринимателям

Международные выставки, поиск иностранных партнеров, обучающие программы – уже не один год Центр поддержки экспорта Иркутской области оказывает всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу региона. С 2021 года доступ к услугам ЦПЭ стал еще проще: институт поддержки вошел в состав Центра «Мой бизнес» и, как говорит руководитель ЦПЭ Денис Пономарев, «полностью перезагрузился». О знаковых событиях и проектах 2021 года – в нашем материале.

Полная перезагрузка

Центр поддержки экспорта уже хорошо знаком иркутским предпринимателям. Компании, занимающиеся несырьевым и неэнергетическим экспортом, могут получить разнообразную поддержку, обратившись в ЦПЭ. Центр оказывает как услуги с частичным софинансированием (как правило, не более 30% со стороны предпринимателя), так и бесплатные услуги: помощь в участии в международных выставках, поиск иностранного партнера, бизнес-миссии, обучение и т.д. В «линейке» ЦПЭ есть как услуги базового уровня – для предпринимателей, которые только пробуют себя в новой сфере, так и более прикладные – для опытных экспортеров.

С начала года в Иркутской области уже 185 субъектов МСП получили поддержку Центра. Из них 46 субъектов МСП являются экспортерами на сумму 41 млн. долларов США. География отгрузок включает более 20 стран – от Казахстана до Латвии.

2021 год стал временем перемен для Иркутского Центра поддержки экспорта. Теперь он, как и другие институты поддержки, входит в структуру Центра «Мой бизнес», который оказывает услуги предпринимателям по принципу «одного окна». Изменения пошли на пользу: ЦПЭ стал ближе к предпринимателям, о возможностях поддержки узнали новые компании.

Денис: По факту, мы полностью перезагрузились – теперь Центр поддержки экспорта версии 2.0. В «Моем бизнесе» налажена конвейерная система по принципу «одного окна»: предприниматель приходит – сначала получает поддержку начального уровня, потом другую и так далее. Получателей услуг ЦПЭ стало больше. Но важно не только и не столько количество, сколько состав предпринимателей: он на 80% абсолютно новый, это компании, ранее не получавшие поддержку нашего Центра. Мы хотели «освежить кровь» – мы это сделали.

От выставки – к контракту

Одно из важнейших направлений работы Центра поддержки экспорта – помощь компаниям-экспортерам в участии в международных выставках. Несмотря на пандемию, сотрудничество между странами продолжается. Только на декабрь запланировано сразу несколько крупных мероприятий. В их числе – 33-я универсальная международная выставка «Ворота в Азию». Выставка пройдет в столице Монголии Улан-Баторе с 9 по 12 декабря, главная цель события – продвижение малого и среднего бизнеса России на рынок Монголии. О взаимодействии двух стран пойдет речь на бизнес-форуме «Россия – Монголия: приграничное сотрудничество». В выставке при поддержке ЦПЭ будут участвовать пять компаний из Иркутской области. Спектр услуг и продукции иркутских предпринимателей широк: производство машин для уборки урожая; изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента; безалкогольных напитков, минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках; оказание услуг туристической отрасли; оптовая торговля водопроводным, отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой.

Компании, работающие в бьюти-сфере, смогут принять участие в главном мероприятии в индустрии красоты в России, СНГ и Восточной Европе – выставке «InterCHARM» с 8 по 11 декабря. Международное событие ежегодно демонстрирует последние разработки известных и новых российских и зарубежных производителей и дистрибуторов парфюмерии и косметики, инструментов и оборудования для косметологии, эстетической медицины, парикмахерского дела, визажа, ногтевого сервиса, массажа, а также технологии для салонного бизнеса, ингредиенты и упаковку для косметических продуктов. Иркутскую область представят три компании: два производителя натуральной косметики с берегов Байкала и иркутская сеть спа-салонов, имеющая собственную франшизу.

Иркутский производитель современных систем контроля уровня глюкозы в крови, также примет участие в профильном международном событии в декабре – в Москве. Выставка «Здравоохранение» проводится с 1974 года и последние 15 лет является основой выставочно-конгрессного блока «Российская неделя здравоохранения».

Денис: До пандемии почти половину работы Центра поддержки экспорта составляли выставки. В 2019 году, например, ЦПЭ поддержал почти 20 выставок, куда съездили 45 иркутских компаний. В 2021 году их было всего 8 – но всё это офлайн-события, которые носят статус международных.

Выставок стало меньше, но у нас появилось больше времени, чтобы более тщательно подходить к выбору участников, прорабатывать каждое мероприятие, идти на результат, сделать всё, чтобы компании смогли заключить экспортные контракты. И нам это удается: конверсия стала выше. Например, компания – производитель соусов – съездила в конце сентября на выставку World Food Moscow, а сейчас уже выходит на контракт с польской компанией.

С «Форсажем» на новый уровень

Обучение предпринимателей, разнообразные образовательные проекты – еще одно важное направление работы Центра поддержки экспорта. Так, в 2021 году, в рамках реализации федеральной программы «Жизненный цикл экспортного проекта», Центр запустил «Школу экспорта РЭЦ» для начинающих экспортеров. Курс, включающий 11 семинаров от федеральных тренеров, рассказывает об инструментах поддержки, продуктах Группы РЭЦ, которыми может воспользоваться экспортер для анализа внешних рынков, проработки вопросов поиска и оценки потенциальных покупателей, подготовки предприятия и товара к экспорту, привлечения финансирования под экспортные сделки и компенсации определенных затрат, гарантийных обязательств и страхования.

Кроме этого, в 2021 году в Иркутске, на базе Центра «Мой бизнес», был запущен первый, пилотный, поток акселератора «Экспортный форсаж». Программа, разработанная Школой экспорта РЭЦ, адресована предприятиям сектора МСП, заинтересованным в подготовке команды для освоения новых рынков. Отбор для участия в «Экспортном форсаже» прошли 13 компаний Иркутской области, производящие медицинское, осветительное и музыкальное оборудование; продукты нефтепереработки и переработки тальковой руды; удобрения; продукты питания; унты. Компании-участники видят для себя перспективы на разных рынках: в Монголии, Китае, Корее, Канаде, Иране, Вьетнаме, странах СНГ и Европейского Союза…

Денис: Тренеры-наставники федерального уровня разбирают каждую компанию «по косточкам», помогают сформировать системную работу и новый уровень ведения экспортной деятельности для выхода на международные рынки. В программе участвуют компании среднего бизнеса, от 50 млн рублей, которые уже вышли на определенный уровень.

«Экспортный форсаж» завершится 20 декабря. К этому времени у каждого участника должно быть подготовлено не менее трех экспортных проектов. А пока идет плотное обучение: предприниматели приезжают в «Мой бизнес» и учатся с шести утра до шести вечера, всё прорабатывают с помощью различных бизнес-игр – получается полное погружение. Уверен, результаты будут отличными, а Центр поддержки экспорта поможет осуществить задуманное!

Центр поддержки экспорта создан в соответствии с федеральным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Центр оказывает услуги на безвозмездной основе и с частичным софинансированием, как правило, это не более 30% со стороны предпринимателя. Примером бесплатных услуг являются помощь в участии в международных выставках, поиск иностранного партнера, бизнес-миссии, реверсные бизнес-миссии, обучение.

Экспортируй без границ!

По всем вопросам можно обратиться напрямую в Центр поддержки экспорта:

Сайт: https://mb38.ru

Инстаграм: https://www.instagram.com/irk_export_center/

Адрес: Иркутск, ул. Рабочая, 2А/4.

Телефон: +7 (3952) 20-21-02

«Предпринимательский прорыв года»

Центр «Мой бизнес» объявил конкурс для предпринимателей

Кризис – время возможностей. Многие иркутские предприниматели знают это по собственному опыту – несмотря на трудности, они двигаются к новым целям, реализуют смелые идеи, радуют клиентов неожиданными решениями. Конкурс «Предпринимательский прорыв года» – хороший повод заявить о своем бизнесе.

Областной конкурс «Предпринимательский прорыв года» 2021 проводится в Центре «Мой бизнес» с 1 по 23 декабря. Принять участие могут все желающие предприниматели, зарегистрированные на территории Иркутской области: ООО, ИП, самозанятые.

– Мы собираем на площадке центра «Мой бизнес» предпринимателей области – участников конкурса, чтобы сказать «Спасибо!» за их труд в это непростое для предпринимателей время, за их прорыв, за вклад в развитие города, – рассказали в центре «Мой бизнес». – Приглашаем всех желающих заявить о своем бизнесе!

Регистрация конкурсантов завершится 14 декабря. Для участия предпринимателям нужно оставить заявку на промо-странице конкурса Информационного ресурса Организатора www.mb38.ru и указать номинацию: «Успешный старт», «Самозанятый», «Производственный бизнес», «Первый экспортный контракт», «Фермер года», «Социальное предпринимательство».

Победителей определят в два этапа: сначала, с 15 по 19 декабря, пройдет онлайн-голосование, затем, с 21 по 23 декабря, – экспертная оценка жюри.

Областной конкурс «Предпринимательский прорыв года» впервые прошел в Иркутске в 2020 году. Победителями стали: Образовательный центр Baby Land (номинация «Социальное предпринимательство»), Игорь Бугаев, производитель столов из слэбов (номинация «Успешный старт»), компания «Сибирские вездеходы» (номинация «Производственный бизнес»), предпринимательницы Дарья Шершнева и Ирина Гура (номинация «Деловая женщина»). Приз зрительских симпатий получила производственная компания «Свирский Гурман».