«Бизнес будет развиваться при любых обстоятельствах». Александра Макарова, ВТБ, – о новой реальности для людей, компаний и банков

Новая реальность уже не пугает ни людей, ни бизнес: все научились адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, мобильно перестраиваться и открывать «окна возможностей». Задача банка в этих условиях – быть надежным провайдером господдержки, финансовых услуг и сопутствующих сервисов, создавать удобную цифровую среду. Какие отрасли бизнеса сегодня «на коне»? Кому, напротив, нужна поддержка? Скажется ли рост ставок на кредитных аппетитах населения? Управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова ответила на вопросы Газеты Дело.

Жить в новой реальности

Александра, еще один год в новой – пандемийной – реальности подходит к концу. Каким он был для вас?

– Как ни удивительно, одним из лучших за последний период. Мы выполняем все плановые показатели; по многим направлениям ВТБ в Иркутской области – один из лучших среди региональных подразделений.

Есть ощущение, что в этом году растут не только банки. Экономика в целом оживилась – вы видите это по своим клиентам?

– Да, так и есть. За девять месяцев мы нарастили кредитно-гарантийный портфель среднего и малого бизнеса на 7%, до 36,5 млрд рублей. В целом, кредитный портфель корпоративных и частных клиентов ВТБ в регионе вырос на 14%, до 106 млрд рублей. Думаю, все уже просто привыкли к тому, что приходится считаться с новой реальностью, которую диктует ковид, научились жить и работать в условиях пандемии. Производственные и обрабатывающие компании продолжают выпускать продукцию, инфраструктурное и жилищное строительство развивается, инвестпроекты в рамках госпрограмм реализуются – и в фармацевтической сфере, и в перерабатывающих отраслях.

Тем не менее некоторые отрасли по-прежнему испытывают трудности. Новая волна пандемии принесла и новые ограничения, и новые меры поддержки. ВТБ одним из первых начал прием заявок по возобновленной госпрограмме для бизнеса ФОТ 3.0.

– Более того, мы начали принимать заявки, не дожидаясь официального старта программы – как от действующих клиентов банка, так и от новых. Порядка 10% заявок на текущий момент – от клиентов других финансовых организаций. В рамках ФОТ 3.0 предприниматели и юрлица из пострадавших отраслей могут получить льготное финансирование по ставке 3% годовых. Заемные средства можно потратить на финансирование расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, включая выплату зарплаты работникам и платежи по действующим кредитным договорам. При этом на первые полгода клиент освобождается от уплаты процентов и основного долга.

Каким отраслям нужна помощь сейчас? У кого программа пользуется спросом?

– Заявки поступают от туристических компаний, предприятий общепита, сферы развлечений, санаторно-курортного лечения. Почему-то до сих пор не отнесли к требующим поддержки отраслям торговые центры, хотя, на мой взгляд, этот вид бизнеса тоже существенно пострадал.

Как вы уже сказали, программы господдержки дают банку возможность привлекать новых клиентов. Многие ли из них остаются в ВТБ?

– Подавляющее большинство компаний малого бизнеса, которые пришли к нам за ковидной господдержкой, остались на обслуживании в банке: по сравнению с началом года число активных клиентов увеличилось на 24%. Это значит, что мы смогли предложить удобный сервис и качественные услуги – именно те, которые были им нужны.

Работать вдолгую

Пандемия изменила отношения банков с клиентами. Каких принципов в работе с бизнесом и физлицами придерживаетесь вы?

– Сегодня ВТБ в Иркутской области фокусируется на персональных отношениях с клиентами, выгодных условиях сделок и технологичности. В этом состоит наша стратегия. Мы модернизируем модель классического провайдера финансовых услуг и создаем удобную цифровую среду.

Цифровые каналы становятся все более востребованными – как у людей, так и у компаний. Для начинающих предпринимателей за последний год у нас появились удаленная регистрация бизнеса и дистанционное резервирование расчетного счета. Раньше для его открытия надо было идти в отделение, потом ждать результатов проверки... А сейчас предприниматели могут все оформить через личный кабинет на сайте банка – это занимает не более пяти минут. Мы запустили новый удобный интернет-банк для бизнеса, где есть все продукты, необходимые на любом этапе развития компании, обновили мобильный банк. Расчетные операции теперь можно проводить в режиме онлайн, появились новые цифровые продукты и сервисы, услуги для торгово-сервисных предприятий и компаний-участников ВЭД.

В расчетно-кассовом обслуживании вы реализуете пакетный формат. Причем часть дополнительных услуг, например, открытие бизнес-карт – предоставляется клиентам бесплатно. В чем ваш интерес?

– Мы строим свою работу на долгую перспективу и понимаем, что предприятиям, особенно сегмента малого бизнеса, крайне важны простота, удобство обслуживания, возможность экономить.

Небанковские сервисы ВТБ тоже работают на цель долгосрочного партнерства?

– Конечно. Банк сегодня – это не просто финансовая организация. Мы заинтересованы в росте бизнеса клиентов, в упрощении работы предпринимателей, поэтому предлагаем самые разные нефинансовые сервисы: проверка контрагента, сервис управления торговлей «МойСклад», юридическая поддержка, цифровая бухгалтерия и прочие. Помимо этого, на интернет-портале «Ближе к делу» регулярно проходят бесплатные вебинары и обучение как для начинающих предпринимателей, так и для тех, кто готов внедрять в свой бизнес новое.

Стройка оживилась

Говоря об ожившей в 2021 году экономике, нельзя не отметить особый рост строительного рынка. В Иркутске, кажется, давно не строили так много.

– Стройка, действительно, оживилась. Даже несмотря на проблемную ситуацию с седьмой приаэродромной зоной, из-за которой ряд проектов наших клиентов просто «встали», застройщики смогли найти выход: оперативно перестроились и вышли на площадки, не подпадающие под ограничения. Стоит отметить, что банк готов финансировать проекты, находящиеся в седьмой подзоне аэропорта Иркутска, – при наличии разрешения на строительство и согласия Росавиации.

В целом, банк в 2021 году активно сотрудничал с застройщиками: из девяти проектов, которые мы взяли в работу, семь уже реализуются или начнут строиться в ближайшее время. Среди них совершенно разные проекты – это и жилье комфорт-класса, и более бюджетные проекты, и проекты реновации и переселения жителей Иркутска из ветхого жилья. Вместе с жильем сегодня строятся детские площадки, зоны отдыха. Все это меняет городскую среду и качество жизни в лучшую сторону.

Проекты, о которых вы говорите, реализуются по схеме проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Насколько удобной она оказалась для застройщиков и для банка?

– В первой половине года были завершены первые объекты, построенные по этой схеме, в том числе, проект с компанией «Максстрой», который финансировали мы. Практика показала, что использование средств дольщиков на счетах эскроу позволяет существенно ускорить ввод в эксплуатацию жилых объектов: срок строительства сократился с трех-четырех до одного-двух лет.

Ипотека: идем на рекорд

Строительный рынок очень поддержали льготные ипотечные программы. Каким был спрос на кредиты у клиентов ВТБ в Иркутской области?

– Объем ипотечных выдач по итогам первых девяти месяцев года составил 10,5 млрд рублей – это на 17% больше, чем в 2020 году. В целом по году в банке ожидается очередной рекорд, даже несмотря на модернизацию госпрограммы в июле.

Летом ставки по ипотеке впервые за долгое время пошли в рост. Это уже сказалось на кредитных аппетитах?

– Пока спрос на рынке жилья превышает предложение – кредиты по-прежнему востребованы. При этом в третьем квартале выросла доля готового жилья в объеме всех ипотечных сделок, она составляет примерно 70%. Цены на «вторичку» стабилизировались.

Все, кажется, уже привыкли к тому, что государство поддерживает ипотеку.

– Думаю, это правильно. Стройка – локомотив экономики. Если стройка есть, она подтягивает и сферу торговли, и производство стройматериалов. Вся экономика оживает.

Из вкладов – в акции и обратно

Еще один тренд пандемийных времен – бум на инвестиционном рынке. Многие клиенты ВТБ в Иркутской области попробовали себя на фондовом рынке?

– За девять месяцев портфель инвестпродуктов частных клиентов увеличился на 42%. Для многих инвестиционные инструменты уже стали альтернативным способом сохранения и преумножения личных накоплений.

После изменения ключевой ставки Центробанка доходность депозитов снова стала расти. Это как-то изменит ситуацию? Ждете возвращения вкладчиков?

– По общероссийским данным банка, третий квартал уже переломил тренд в сберегательной модели населения: клиенты вновь обратили внимание на классические депозиты, которые в условиях растущих ставок становятся альтернативой не только накопительным счетам, но и инвестиционным продуктам. Сегодня средневзвешенная доходность по ним уже превышает инфляцию и консервативные стратегии инвестирования. В Иркутской области по итогам 9 месяцев мы видим, что портфель инвестинструментов продолжает прибавлять в объеме. По итогам трех кварталов портфель привлеченных средств физлиц ВТБ в Иркутске достиг 84,5 млрд рублей.

Особое внимание банк уделяет сбережениям состоятельных вкладчиков и инвесторов. В январе 2020 года ВТБ открыл в Иркутске офис для премиальных клиентов. Как развивается это направление?

– Очень успешно. Мы достигли всех поставленных на старте проекта целей. Офис продолжает наращивать объем бизнеса: число клиентов, по сравнению с 2019 годом, выросло в 3,6 раза, до 225 человек, а объем средств клиентов под управлением – в 4,8 раза, до 26 млрд рублей.

Бизнес – в фокусе

Горизонты планирования в текущих условиях сократились, но не думать о будущем нельзя. На чем банк будет фокусироваться в ближайшее время?

– 2021 год показал, что бизнес будет развиваться при любых обстоятельствах, поэтому программы поддержки и льготные условия финансирования от государства будут востребованы. ВТБ, в свою очередь, будет участвовать во всех государственных инициативах по поддержке бизнеса и выступать провайдером госпрограмм для предприятий Иркутской области.

Среди важных фокусов для нас – жилищное строительство, работа с категорией самозанятых. Значимой целью для банка является и рост числа счетов юридических лиц. До конца 2022 года ВТБ в целом намерен привлечь на обслуживание миллион клиентов этого сегмента.

Мы продолжим участвовать во всех программах льготной поддержки бизнеса, в том числе на инвестиционные цели. На текущий момент наиболее актуальны программа Фонда развития промышленности, программа повышения конкурентоспособности (постановление 191). Кроме этого, Корпорация МСП совместно с Банком России возобновила программу стимулирования кредитования субъектов МСП (программа 4) для поддержки субъектов МСП из отраслей, пострадавших от ковида. Программа предназначена для бизнеса, который не получает льготное кредитование в рамках других мер господдержки. Заемные средства по ней можно получить по ставке не выше 8,5%.

Продолжим мы и реализацию стратегических целей. Это, прежде всего, обеспечение цифровой доступности 100% продуктов и услуг, развитие экологичных технологий, в частности безбумажного офиса, который мы успешно внедряем с 2019 года в рамках ESG-повестки. При этом новые офисы в рамках нашей концепции мы тоже будем открывать: у клиента должен быть выбор вариантов общения с банком, не все любят иметь дело с приложением, кто-то предпочитает живое общение. Продукты и услуги должны быть доступны всем.

Иван Рудых